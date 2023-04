Poliisi tutkii tapausta murhana. Kiinniotettuna on kaksi henkilöä.

Poliisi on jatkanut sunnuntaisen ampumaväli­kohtauksen tutkintaa Kokkolan Tullikamarinkadulla. Poliisin mukaan uhri ammuttiin kuoliaaksi ohiajavasta autosta hieman ennen kello viittä iltapäivällä.

– Poliisi on tänään kuullut todistajia ja tekninen tutkinta on jatkunut. Epäiltyjä kuullaan myös päivän aikana. Poliisin tutkimuksissa on selvinnyt, että sivullisia oli vaarassa ampuma­välikohtauksessa, mutta heistä kukaan ei loukkaantunut, tiedotteessa kerrotaan.

Kaksi sunnuntaina kiinniotettua henkilöä ovat edelleen kiinniotettuna, ja heidän mahdollisesta vangitsemisestaan päätetään lähipäivinä.

Poliisi tutkii tapausta murhana. Uhria elvytettiin tapahtumapaikalla, mutta hän menehtyi saamiinsa vammoihin.