Sofi Oksasen kolumni: Miksi Venäjä kyydittää ukrainalaislapsia

Venäjän Ukrainassa toteuttama väestönsiirto on yksi venäläisen imperialismin kulmakivi. Maa käyttää yhä väestönsiirtoa sortotoimena, koska se ei ole koskaan joutunut vastuuseen aikaisemmin suorittamistaan kyydityksistä, kirjoittaa Sofi Oksanen.

Helmikuun lopulla televisioitiin Moskovassa kuvaelma, jossa 15-vuotias ukrainalaistyttö halasi Venäjän armeijan komentajaa. Tytön äiti oli kuollut Venäjän armeijan sirpaleisiin, mutta julkisesti tyttö kiitti komentajaa siitä, että hänet ja sadat muut lapset oli "pelastettu" Mariupolista. Hän kutsui Juri Gagarinina tunnettua komentajaa Juri-sedäksi.

Ohjelmanumero oli osa stadionkonserttia, joka kuului Venäjän isänmaan puolustajan päivän juhlallisuuksiin. Kun ryhmä ukrainalaislapsia marssitettiin lavalle, taustalla näytettiin kuvamateriaalia lasten tuhotusta kotikaupungista, Mariupolista.

Setä Juria halanneella tytöllä on sisko, joka oli mukana lavalla, ja veli, jonka sijainnista ei ole tietoa. Naapureiden ja tuttujen kautta tunnistetut lapset ovat oikeasti Mariupolista.

Maaliskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC antoi kansainvälisen pidätysmääräyksen presidentti Vladimir Putinin lisäksi Venäjän lapsiasiavaltuutetusta, Maria Lvova-Belovasta. Syynä ovat kyseisten henkilöiden vastuu Ukrainan tilanteeseen ja ukrainalaislasten kyydityksiin. Ihmisoikeusjärjestöt ovat keränneet tietoja ukrainalaisten kyydityksistä vuodesta 2014 lähtien.

Seurasin pidätysmääräyksen uutisointia ja Suomen mediassa silmään pisti terminologinen ero kansainväliseen uutisiin ja ICC:n dokumentteihin. Helsingin Sanomat ja Yle käyttivät kaikkia muita mahdollisia pakkosiirtoihin liittyviä ilmaisuja jättäen systemaattisesti väliin historiallisesti täsmällisimmän ilmaisun, kyyditykset. Asialla on väliä, mutta miksi?

” Neuvostoliitossa kyyditykset olivat vain yksi osa-alue valtion väestönsiirtopolitiikassa, joka tähtäsi kansallisten piirteiden hävittämiseen.

Venäjän kyyditysten kohteeksi joutuneet kansat kutsuvat pakkosiirtoja kyydityksiksi, koska kyseessä ei ole mikä tahansa väestönsiirto. Ne ovat Venäjän imperialismin kulmakivi, sortotoimi, jota Venäjä yhä käyttää siksi, ettei se ole koskaan joutunut vastuuseen aikaisemmin suorittamistaan kyydityksistä.

Neuvostoliitossa kyyditykset olivat vain yksi osa-alue valtion väestönsiirtopolitiikassa, joka tähtäsi kansallisten piirteiden hävittämiseen. Jo Nürnbergin oikeudenkäynneissä kyyditykset on määritelty rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. Vaikka kaikki väestönsiirrot eivät ole vastoin kansainvälistä oikeutta, kyyditykset ovat aina.

Ukrainassa neuvostoajan kyydityksistä on erotettavissa kolme erillistä deukranisaatioon tähtäävää aaltoa. Ensimmäinen alkoi vuonna 1925, jolloin pyrkimyksenä oli kukistaa neuvostovaltaa kohtaan harjoitettu vastarinta. Toinen seurasi, kun Stalin halusi hävittää Ukrainan kollektivisaatiota vastustavat talonpojat luokkana. Vuosina 1930–1931 kyyditettiin yli 63 000 talonpoikaisperhettä. Vuosina 1939–1941 lukuisat kyyditysaallot pyyhkäisivät yli läntisen Ukrainan ja Valko-Venäjän. Yli 1 250 000 ihmistä vietiin, väestöstä noin 10–20 prosenttia.

Krimin niemimaan detatarisaatio puolestaan alkoi jo Krimin kaanikunnan pakkoliitännällä Venäjään. Krimin sodan (1853–1856)) aikana Aleksanteri II jatkoi Krimin venäläistämistä aloittamalla pettureiksi leimattujen tataarien puhdistukset ja vuonna 1944 Josif Stalin kyyditti jäljelle jääneen tataariväestön Keski-Aasiaan. Lähes puolet heistä kuoli olosuhteiden vuoksi. Henkiin jääneitä ei päästetty kotiin ennen Neuvostoliiton romahdusta.

Virossa massakyyditykset olivat olennainen osa neuvostomiehityksen vakiinnuttamisessa. Kesäkuun kyydityksiksi kutsutaan 14.6.1941 operaatiota, jonka aikana Neuvostoliiton turvallisuuspalvelut poistivat itsenäistä Viron tasavaltaa palvelleet henkilöt. Heidät vietiin usein perheineen ja suurin osa miehistä kuoli.

Samaan aikaan Neuvostoliitto toteutti vastaavan terrorioperaation Liettuassa, Latviassa, Moldovassa ja Valko-Venäjällä.

Toinen massakyyditys Virossa tapahtui 25–28.3.2949. Maaliskuun kyydityksiksi kutsutun väestönsiirron aikana kyyditettiin 20 703 ihmistä. Puolet härkävaunuihin pakotetuista olivat naisia, kolmannes lapsia, loput miehiä. Nuorin heistä oli kolmen päivän ikäinen vauva, vanhin 85-vuotias. Samaan aikaan vastaava operaatio suoritettiin Liettuassa ja Latviassa. Se oli kuolinisku metsäveljien aseelliselle vastarinnalle Baltiassa.

Kyydityspäivät ovat yhä merkittäviä muistopäiviä, jolloin Baltian maissa sytytetään kynttilöitä vainojen uhreille, ja niitä pidetään kansanmurhaan tähdänneenä terroritekoina: kyydityksissä tiivistyy syy, miksi Baltiassa ei kyseenalaisteta maiden kokoon nähden erittäin merkittävää tukea Ukrainalle. Kaikki tietävät, että mikäli Venäjää ei pysäytetä Ukrainassa, kyyditykset toistuvat myös muualla kuin Ukrainassa.

Neuvostoaikana kyyditykset oli helppo salata ulkomaailmalta, sillä kommunikaatioyhteydet ulkomaailmaan oli katkaistu. Vaikka eloonjääneitä alettiin päästää takaisin kotiin Stalinin kuoleman jälkeen, heidät rehabilitoitiin vasta Neuvostoliiton romahdettua. Kyyditysten muiston manipuloinnin Venäjä aloitti 2000-luvun alkupuolella disinformaatiokampanjoiden muodossa. Suomessa putinistit nimittivät jo vuonna 2007 kyydityksiä kesälomareissuiksi. Nyt ukrainalaislapsia kyyditetään niin ikään Venäjälle toimenpiteissä, jotka Venäjä esittää lomamatkoina tai virkisteleireinä.

Koska modernissa maailmassa vastaavien operaatioiden salaus on mahdotonta, Venäjä ei tällä kertaa toimi salassa. Valtiojohtoisessa propagandassa rikokset on naamioitu evakuoinneiksi tai pelastustehtäviksi. Myös ulkomaiset toimittajat ovat tarttuneet syöttiin. Mitä ilmeisimmin tämä Venäjän imperialismin olennainen instrumentti ei ole riittävän hyvin tunnettu.

Kyyditysten päämäärä ei ole tappaa kyyditettäviä, vaikka neuvostoaikana elinolosuhteet leireillä tai karkotuksessa olivat elinkelvottomat, ja leirijärjestelmä tarvitsi kyyditettyjen tarjoamaa ilmaista työvoimaa. Ilman heidän työpanostaan Neuvostoliitto ei olisi kyennyt hyödyntämään luonnonvarojaan. Kyyditysten päämäärä oli kuitenkin rangaista ja estää kansallisen liikehdinnän elpyminen eristämällä kansanosat, jotka olivat miehitysvallan näkökulmasta epäluotettavia.

” Tapoja, joilla Venäjä toteuttaa kolonisaatiotaan, ei ole tunnistettu lännessä, koska ne eroavat muiden entisten siirtomaavaltojen valloituspolitiikasta, jota harjoitettiin meriteitse.

Tapoja, joilla Venäjä toteuttaa kolonisaatiotaan, ei ole tunnistettu lännessä, koska ne eroavat muiden entisten siirtomaavaltojen valloituspolitiikasta, jota harjoitettiin meriteitse. Venäjä toteuttaa sitä maitse. Huolimatta siitä, että kolonisaatioon kuuluu aina emämaan arvojen korostaminen ja sen kielen asema vallan välineenä, britit eivät yrittäneet tehdä kaukaisten alusmaidensa kansalaisista englantilaisia.

Venäjä puolestaan kolonisoi aina saman prosessin kautta: etnisen puhdistuksen jälkeen vuorossa on assimilaatio, venäläistäminen. Kun kyyditetyt kansanosat on poistettu alueelta, tilalle tulee venäläisiä uudisasukkaita. Näin venäläistettiin Krimin nimimaa, näin miehitettiin Baltia. Uudisasukkaita ja heidän jälkeläisiään Venäjä käyttää vaikutusvaltansa välineinä myös sen jälkeen, kun kohteena oleva alue on itsenäistynyt tai se on on palautettu valtiolle, jolle alue kuuluu.

Tällä hetkellä tapahtuvat kyyditykset poikkeavat aikaisemmista siinä, että kyyditetyt on hajautettu ympäri Venäjää ja rikokset toteutetaan poikkeuksellisen monimuotoisesti. Kun naamioidut asemiehet tuuppivat Ukrainassa kokonaisen orpokodin asukkaat Venäjän-bussiin, tapaus on selvä, mutta lasten vieminen venäläisiin sairaaloihin on ovelampi veto. Hoito edellyttää Venäjän kansalaisuuden ottamista. Lapsia ei päästetä kotiin, elleivät vanhemmat tule heitä hakemaan ja ota samalla kansalaisuutta. Adoptoitujen lasten jäljittäminen on erityisen vaikeaa, koska salatut prosessit ovat nopeutettuja ja lasten henkilötiedot muutetaan.

Lapsia viedään patrioottisille uudelleenkasvatusleireille, mutta joskus vanhempien on tulkittu päästäneen lapsensa Venäjälle vapaaehtoisesti esimerkiksi lomaleireille. Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön mukaan pakkotoimet kyyditysten toteuttamisessa on kuitenkin ymmärrettävä laajassa merkityksessä. Psykologinen painostus ja väkivallan uhka riittävät pakottamisen määritelmään – siihen ei tarvita otsaan osoittavaa asetta. Rooman perussäännön mukaan lasten kyyditys on kansanmurhan toteutuksen olennainen osa-alue.

Kyyditykset ovat aina osa Venäjän pitkäaikaissuunnitelmaa. Koska Moskova suojelee etnisiä venäläisiä, rintamalle tarvitaan muiden kansallisten ryhmien edustajia, ja kyyditetyistä lapsista kasvatetaan uusia sotilaita lähetettäväksi rintamalle. Näin on jo käynyt Venäjän miehityksen alla varttuneille lapsille Itä-Ukrainassa. Jo pelkkä tietoisuus siitä, että hyökkääjä käyttää ukrainalaisia ihmiskilpenä, on epäilemättä tarkoitettu vaikuttamaan Ukrainan taistelukykyyn.

Ukrainalaisen ihmisoikeusjärjestö ZMINA:n mukaan laittomasti Venäjälle siirrettyjä ukrainalaisia on nyt yli kaksi miljoonaa. Tunnistettuja lapsia heistä on yli 60 000.

Kyyditetyt ovat Venäjälle valtti rauhanneuvotteluissa ja kiristyskeino. Historiallisista syistä kyyditykset ovat myös pelote kaikille kansoille, jotka ovat jo läpikäyneet kyyditysten koettelemukset.