Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Maailmalla Suomen vaalit näyttäytyivät henkilönäytelmänä – Sanna Marinin tappio oli pääosassa

Suomen sunnuntaiset eduskuntavaalit saivat poikkeuksellisen suurta kansainvälistä huomiota. Vaaleja seuraamaan oli ilmoittautunut toimittajia usealta eri mantereelta.

Vaaleista raportoivat muun muassa kansainväliset uutistoimistot AFP, Associated Press (AP) ja Reuters, talousmedia Bloomberg, yhdysvaltalaislehti New York Times ja Japanin yleisradioyhtiö NHK.

Huomion keskipisteessä oli jo ennestään suurta kansainvälistä julkisuutta nauttinut pääministeri Sanna Marin (sd). Maailmalle lähetetyissä uutisissa Suomen eduskuntavaalit kehystettiinkin ensisijaisesti henkilövaaleina, joissa äänestäjät antoivat luottamuksensa joko Marinille tai tätä haastaneelle kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle.

Orpo: Puolueiden suhtautuminen talouden hoitoon on hallituksen muodostamisessa ratkaiseva tekijä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi sunnuntain vaalituloksen selvittyä, että talouden hoitoon suhtautuminen on ratkaiseva tekijä tulevan hallituksen muodostamisessa.

Orpon mukaan kaikkien puolueiden kanssa käydään hallitustunnustelukeskustelut.

Vaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi nousseen perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra arvioi, että hallituksen muodostamisesta tulee vaikeaa, sillä kärkipuolueiden välillä on merkittäviä eroja ja osa puolueista on ilmoittanut, ettei tee toisen kanssa yhteistyötä.

Vihreiden ja keskustan tappiot tekevät hallitusneuvotteluista vaikeat, arvioi tutkija

Vihreiden ja keskustan vaalitappiot voivat tehdä hallitusneuvotteluista vaikeat, arvioi yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta.

Eduskuntavaalit voittaneella kokoomuksella on Karimäen mukaan vaalituloksen perusteella kaksi runkoa, jonka pohjalle lähteä rakentamaan hallitusta: toinen on perussuomalaisten kanssa muodostettava porvarihallitus ja toinen on sinipunahallitus vaalikolmosen Sdp:n kanssa.

– Ainakin itse uumoilin, että jos keskusta ja vihreät tekevät huonon tuloksen, selkeät vaalitappiot, niiden houkutteleminen hallitukseen voi olla aika vaikeaa. Kumpaakin, riippuen koalitiosta, tarvittaisiin, Karimäki sanoi myöhään sunnuntaina STT:lle, kun ääntenlaskenta oli liki valmis.

Karimäki arvioi, ettei kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon tehtävä hallitusneuvotteluissa tule olemaan helppo. Ukrainassa käytävä sota voi toisaalta aiheuttaa Karimäen mukaan painetta siihen, ettei neuvotteluja voi käydä loputtomiin.

Sota­bloggaajan kuolemaa tutkitaan murhana

Pietarissa räjähdyksessä kuolleen sotabloggaajan Vladlen Tatarskin kuolemaa tutkitaan murhana, BBC uutisoi Venäjän tutkivaa komiteaa siteeraten. Venäjän terveysministeriö sanoi, että 24 ihmistä vietiin räjähdyksen takia sairaalahoitoon. Heistä kuuden tilan kerrottiin olevan kriittinen.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Interfax uutisoi maanantaina, että haavoittuneita oli 32.

Venäläismediassa Tatarskin murhasta epäilty on nimetty Darja Trepovaksi. Hänen kerrotaan syntyneen vuonna 1997 ja asuneen Pietarissa. Sunnuntaina uutisoitiin, että nainen olisi pidätetty, mutta maanantaina Interfax uutisoi, että naisesta on annettu etsintäkuulutus.

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi, Tatarskin, oikealta nimeltään Maksim Fomin, kuolema voi tuoda esiin säröjä Kremlissä ja Venäjän johdon sisäpiirissä.

Eduskunnasta tippui ulos kovia nimiä

Eduskunnasta putosi 31 istuvaa kansanedustajaa.

Heihin lukeutuvat pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r) ja kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) sekä entinen pääministeri Antti Rinne (sd).

Tunnetuista rivikansanedustajista Ano Turtiainen (vkk), Mikko Kärnä (kesk), Hussein al-Taee (sd) ja Iiris Suomela (vihr) jäivät myös ulos.

Paatero jäi eduskunnasta rannalle vain neljäntoista äänen erolla puoluetoveriinsa Paula Werningiin. Kuntaministeri keräsi 5 034 ääntä. Romahdus neljän vuoden takaiseen oli suuri, sillä silloin Paatero sai 7 864:n äänen potin.

Paatero kommentoi asiaa ja kiitti tukijoitaan maanantaiaamuna viestipalvelu Twitterissä.

– Onnea valituille ja tehkää hyvää työtä myös Kotkan seudun osalta, kymenlaaksolainen ministeri toivoi.

Paatero istui eduskunnassa neljä kautta.