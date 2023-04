Sanna Marin on Suomen äänikuningatar – kakkospaikkaa pitävä Elina Valtonen aikoo lähteä huomenna töihin

Seuraavaksi eniten laskettuja ääniä on kerännyt kokoomuksen Elina Valtonen. Kolmatta paikkaa pitää perussuomalaisten Riikka Purra.

Näyttää siltä, että koko maan äänikuningatar on pääministeri Sanna Marin.

Marin keräsi 26 177 ääntä, kun ääniä oli laskettu 58,4 prosenttia.

Marin kommentoi vaaleja Pikkuparlamentissa seuraaville Ilta-Sanomien Timo Haapalalle ja Helsingin Sanomien Marko Junkkarille, että vaalitulosta jännitetään loppumetreille saakka. Marin on kertoi myös olevansa vakuuttunut siitä, että maahan saadaan hallitus kasattua.

Seuraavaksi eniten laskettuja ennakkoääniä on tähän mennessä kerännyt kokoomuksen Elina Valtonen. Hänen äänisaliinsa on toistaiseksi 18 646. Valtonen on toistaiseksi myös Helsingin vaalipiirin eniten ääniä kerännyt ehdokas.

Valtonen kertoo Ilta-Sanomille hänen tunnelmiensa olevan erinomaiset, mutta odottavat. Hänen saamiensa laskettujen ennakkoäänten määrä kuulostaa hänestä ”todella huimalta”.

– Kiitos kaikille äänestäjille luottamuksesta, Valtonen sanoo.

Valtonen ei vielä halua spekuloida tulevalla hallituspohjalla tai ministerinsalkuilla, mutta hän kertoo tarvittaessa olevansa valmis kantamaan vastuuta isänmaan tulevaisuuden eteen.

– Katsotaan ensin, minkälainen vaalitulos on loppuillasta. Tänä ei iltana ei ole välttämättä vielä suurta tarvetta juhlimiselle, mutta hyvältä näyttää. Tarkoitus on lähteä huomenna suoraan töihin.

Kolmantena on perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra 17 510 äänellä.

Koko maan äänikuningas taas näyttää olevan kokoomuksen Antti Häkkänen. Hän sai 14 631 ääntä, kun ääniä oli laskettu 58,4 prosenttia.

Oikeusministeriöstä on arvioitu, että ennakkoäänien tulos on tänäkin vuonna vielä vaillinainen eli kaikkia ennakkoääniä ei ehditä laskea kello 20 mennessä. Ääniä puuttuu mahdollisesti etelän suurista vaalipiireistä, ainakin Uudeltamaalta.

Vaalien tulokset vahvistetaan tarkastuslaskennan valmistuttua keskiviikkona 5. huhtikuuta.

Viime eduskuntavaalien äänikuningas oli perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Hän sai yhteensä 30 527 ääntä, mikä oli myös Helsingin vaalipiirin uusi ennätys. Aiempi ennätys oli presidentti Sauli Niinistön nimissä. Tällä hetkellä Halla-aholla on 11 280 laskettua ääntä.

Toisena oli vasemmistoliiton Li Andersson. Äänikuningattaren äänimäärä vuonna 2019 oli 24 404. Tällä hetkellä Andessonilla on 11 713 ääntä.

