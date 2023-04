Missikisailijan aviomies jätti avioerohakemuksen oikeuteen epäillyn tapon jälkeisenä päivänä.

Poliisi epäilee kahta parikymppistä naista ja kahta kuusikymppistä miestä Helsingin Punavuoren arvoalueella tiistaina tapahtuneesta taposta.

Oikeus vangitsi heidät perjantaina.

Naisvangituista nuorempi, eli 27-vuotias nainen on takavuosina julkisuudessa esiintynyt Miss Helsinki-kilpailija.

IS:n selvitysten perusteella naisen elämässä on viime vuosina ollut dramaattisia käänteitä, joista viimeisin tapahtui epäillyn tappoteon jälkeisenä päivänä keskiviikkona.

Naista huomattavasti vanhempi aviomies jätti oikeuteen yksin avioerohakemuksen. Pariskunnan avioelämä on ollut muutenkin myrskyisä. Avioeroa on haettu oikeudesta aiemmin neljästi, mutta avioelämä on hakemuksista huolimatta saanut jatkoa.

Avioerohakemuksen mukaan he ovat ainakin viime ajat asuneet eri osoitteissa. Mies asuu itäisessä Helsingissä ja nainen Helsingin arvoalueella Ullanlinnassa.

Pariskunnalla on myös yhteistä yritystoimintaa. Sosiaalisen median profiilien perusteella he ovat viettäneet matkusteluntäyteistä elämää.

Nainen ei ole myöskään ensimmäistä kertaa virkavallan kanssa tekemisissä, hänellä on nimittäin aiempaa väkivaltarikostaustaa.

Epäilty tappo selvisi, kun poliisi sai tiistaina 28. maaliskuuta alkuillasta tehtävän, jonka mukaan 47-vuotiasta miestä olisi puukotettu Punavuoressa sijaitsevassa asunnossa.

Poliisin käsityksen mukaan puukotusta edelsi jonkinlainen sanaharkka.

– Alustavien selvitysten perusteella näyttää siltä, että puukotusta edelsi jonkinlainen sanaharkka osan asunnossa olijoiden kesken, sanoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio tiedotteessa.

Myös IS:n haastattelemat naapurit kertoivat kuulleensa tiistai-iltana omituisia ääniä ja metakkaa ennen poliisin ja ambulanssin tuloa.

Poliisin mukaan uhri sekä epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan.