Lähetekirjeestä oli puuttunut joko äänestäjän nimi tai allekirjoitus, jolloin ääniä ei voitu ottaa huomioon.

Ähtärissä on hylätty kahdeksan eduskunta­vaalien ennakkoääntä inhimillisen virheen takia.

Aiheesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Ennakkoäänet hylättiin sen takia, koska lähetekirjeestä oli puuttunut joko äänestäjän nimi tai äänestäjän allekirjoitus. Tai koska lähetekirjeessä oli ollut väärän äänestäjän nimi.

Jos lähetekirjeestä puuttuu äänestäjän nimi tai jos allekirjoitus tai nimi on väärä, ennakkoääntä ei voi ottaa huomioon.

Fakta Ennakkoäänestys Äänestystoimituksen jälkeen vaalivirkailija tulostaa lähetekirjeen ja pyytää äänestäjää allekirjoittamaan sen.

Äänestäjän pitää ennen allekirjoittamista tarkastaa, että lähetekirjeeseen tulostui oma nimi.

Allekirjoituksen jälkeen myös vaalivirkailija allekirjoittaa lähetekirjeen.

Lopuksi vaalivirkailija sulkee allekirjoitetun lähetekirjeen ja äänestyslipun sisältämän vaalikuoren keltaiseen lähetekuoreen. Tämä kuori postitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Ähtärin keskus­vaali­lautakunnan puheenjohtaja Johanna Kankaanpää sanoi Iltalehdelle, että Ähtärissä yritetään tavoittaa allekirjoituksen puuttumisen vuoksi hylättyjen äänien antajia ja että he voisivat käyttää uudelleen äänioikeuttaan varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina.

Nyt asiaan on tullut täyskäännös. Uusi äänestäminen ei onnistukaan.

Ähtärin hallinto- ja talousjohtaja Seppo Karjala sanoi Ilta-Sanomille lauantaina iltapäivällä konsultoineensa vaaleja valvovan oikeusministeriön kanssa, ja tuomio oli tyly.

Ähtärin hallinto- ja talousjohtaja Seppo Karjala sanoi, että oikeusministeriön tulkinnan mukaan kerran annettu ääni on äänestystapahtuma, eikä sitä voi uusia.

– Olen asian tänään varmistanut oikeusministeriöstä. Ministeriö totesi, että vaaleissa on se järjestelmä, että kun joku on kertaalleen äänestänyt, niin se sitten onnistuu tai ei, eli ääni joko hyväksytään tai hylätään. Oikeusministeriöllä on ylin tulkinta, ja heidän antamansa ohjeistuksen perusteella muihin toimiin ei tarvitse ryhtyä. Kaikessa on toimittu lain mukaan, Karjala sanoi.

Karjala on kuitenkin harmissaan inhimillisestä erehdyksestä. Hänen mukaansa on mahdotonta sanoa, onko vaalivirkailija antanut äänestyspaikalla äänestäjälle puutteellisia ohjeita vai onko äänestäjä itse ollut huolimaton lähetekirjettä tarkastaessaan.

– En osaa syyttää ketään tahoa. Kukaan ei varmasti tee tällaista tahallaan. Kyse on ikävästä inhimillisestä erehdyksestä. Näitä vain joskus tulee, Karjala harmittelee.

Joka vaaleissa hylätään tuhansia ääniä epäselvien tai asiattomien merkintöjen takia.

– Toisaalta emme varmastikaan ole ainutlaatuinen tapaus, että pelkästään Ähtärissä olisi näin tapahtunut ja ennakkoääniä hylätty tästä syystä, Karjala lisää.

Hän sanoo, että Ähtärissä annettiin vähän yli 2 000 ennakkoääntä. Kahdeksan hylättyä ääntä on siinä joukossa 0,4 prosentin luokkaa.

– Se on mitätön määrä verrattuna siihen, miten paljon ääniä hylätään muista syistä. Esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa hylättiin koko maassa noin 18 000 ääntä, Karjala vertaa.