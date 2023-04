Vaalipäivä on täällä! Näin äänestät ja tällä tavalla äänet lasketaan

Missä äänestää, milloin ja miten? Entä millä aikataululla ja miten äänet lasketaan?

Eduskuntavaalien vaalipäivä on saapunut.

Suomalaiset suuntaavat vielä päivän aikana joukoittain ääniuurnille, vaikka ennakkoon äänensä ehtikin jo antaa 39,8 prosenttia Suomessa asuvista äänioikeutetuista, eli yhteensä noin 1,7 miljoonaa ihmistä.

Ennen äänestämään suuntaamista on hyvä virkistää mieltä siitä, miten äänestysprosessi sekä ääntenlaskenta päivän aikana toimiikaan.

Toisin kuin ennakko­äänestys­ajanjaksolla, vaalipäivänä voi äänestää vain omassa äänestyspaikassa eli paikassa, joka on merkitty kaikille äänioikeutetuille saapuneeseen äänioikeus­ilmoitukseen. Itse ilmoitusta ei tarvita äänestyspaikalla vaan äänestämään pääsee poliisin myöntämällä henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai vastaavalla kuvallisella asiakirjalla.

Jos äänioikeus­ilmoitusta ei jostain syystä ole saapunut, tai se on päässyt hukkumaan, voi sen sisältöä tiedustella Digi- ja väestötietovirastosta. Omaa äänestyspaikkaa voi kysyä myös vaalipalvelu­numerosta (0800 9 4770) tai sitä voi etsiä äänestyspaikkapalvelusta.

Jos ei itse kykene tekemään äänestysmerkintää, voi äänestämään ottaa mukaan vaaliavustajan. Äänestyspaikoilla on myös omat vaaliavustajat, jos omaa avustajaa ei löydy.

Tältä näyttää äänestyslippu, johon ehdokkaan numero kirjataan.

Näin äänestät

Henkilöllisyystodistuksen esittämisen jälkeen virkailija antaa äänestäjän käteen äänestyslipun. Äänestyslipun kanssa mennään äänestyskoppiin, josta löytyy ehdokaslista, josta voi vielä tarkistaa ehdokkaansa numeron.

Äänestyslippuun merkataan kopista löytyvällä kynällä sen ehdokkaan numero, jota halutaan äänestää. Lippuun ei saa kirjoittaa mitään muuta.

Äänestää voi vain omassa vaalipiirissään. Vaalipiirejä Suomessa on yhteensä 13 ja jokaisesta vaalipiiristä eduskuntaan valitaan tietty, ennalta määrätty määrä kansanedustajia.

Kun ääni on kirjattu äänestyslippuun, lippu taitellaan ja viedään leimattavaksi vaalivirkailijalle. Kun lipussa on leima, äänestyslippu pudotetaan vaaliuurnaan – ja näin ääni on annettu.

Aikaisintaan äänensä voi antaa kello yhdeksältä aamulla. Viimeistään ääni tulee olla annettu kello kahdeksalta illalla. Äänestysaikaa on siis 11 tuntia.

Numero kirjaillaan äänestyskopissa.

Miten äänet lasketaan?

Ennakkoäänet lasketaan ensimmäisenä. 1,7:ää miljoonaa ennakkoääntä aletaan laskea aikaisintaan kello 10 aikaan aamulla. Ruskeat vaalikuoret avataan ja niiden sisällä olevat äänestysliput lasketaan.

Ennakkoäänet pyritään laskemaan niin, että ennakko­äänestyksen tulos olisi valmiina kello kahdeksaan mennessä illalla. Tätä ennen ennakkoäänestyksen laskennan tilanteesta ei saa hiiskua laskentapaikan ulkopuolelle.

Itse vaalipäivänä annettujen äänten laskenta alkaa äänestyspaikoilla vaali­lautakunnan toimesta heti, kun äänestyskopit on isketty säppiin kello 20. Vaalilautakunta välittää tiedon tuloksesta kunnan keskus­vaali­lautakunnalle, joka puolestaan välittää tulokset oikeusministeriön vaali­tieto­järjestelmän keskitettyyn laskentajärjestelmään.

Vaali-iltana suoritetaan alustava laskenta. Kun äänet on alustavasti laskettu, toimitetaan ne vaalipiiri­lautakunnalle, joka aloittaa tarkastuslaskennan vaalipäivän jälkeisenä aamuna.

Vaalien alustava tulos selviää jo vaalipäivän iltana. Ensin iltakahdeksalta selviää ennakkoäänestyksen tulos. Vaalipäivän äänten­laskennan alustava tulos pitäisi olla selvillä viimeistään illalla kello 23, mutta isoissa vaalipiireissä, kuten Uudellamaalla, voi tuloksen selviämisessä kestää pidempäänkin.

Vaalien koko tulos vahvistetaan vaalipiiri­lautakuntien toimesta ensi keskiviikkona viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessa, jossa kirjoitetaan valtakirjat uusille kansanedustajille.

Numeroinnin jälkeen äänestyslippu taitellaan ja viedään vaalivirkailijalle, joka leimaa äänestyslipun.

Miten vaalien tulos määräytyy?

Suomessa vaalien tuloksen määräytymisessä käytetään niin sanottua d'Hondt'in laskenta­menetelmää.

Ensin lasketaan kunkin ryhmittymän, kuten puolueen, saama äänimäärä vaalipiirissä yhteensä. Tämän jälkeen puolueen sisällä ehdokkaat laitetaan saamansa äänimäärän perusteella järjestykseen.

Järjestyksen perusteella ehdokkaille jaetaan vertausluvut. Puolueen eniten ääniä saanut saa vertaus­luvukseen puolueen koko äänimäärän, toiseksi sijoittunut saa vertausluvukseen puolet äänimäärästä, kolmanneksi sijoittunut kolmanneksen, neljänneksi sijoittunut neljänneksen ja niin edelleen.

Lopuksi vaalipiirin kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuus­järjestykseen. Tästä listasta valitaan kansanedustajiksi niin monta ehdokasta kuin vaalipiirissä valitaan edustajia.

Laskenta­menetelmä tarkoittaa siis sitä, että eduskunta­vaaleissa annettu ääni vaikuttaa itse ehdokkaan äänimäärän lisäksi puolueen äänimäärään, jonka pohjalta lopullisen järjestyksen ratkaisevat vertausluvut muodostuvat.