Tällaisessa säässä Suomi äänestää

Sunnuntaina vaaliuurnille saadaan käydä lähes koko maassa varsin saman­kaltaisessa säässä. Iltaa ja yötä kohden pakkanen kiristyy.

Eduskuntavaalien varsinaisena vaalipäivänä on suuressa osassa maata pikkupakkasta, poutaa ja kohtalaista tuulta. Lounais- ja Etelä-Suomessa esimerkiksi Helsingissä ja Turussa lämpötila voi kivuta kolme astetta nollan yläpuolelle. Sen sijaan esimerkiksi Rovaniemellä on iltapäivästä yksi aste pakkasta. Oulussa ollaan nollan tuntumassa.

– Maan keskiosasta pohjoiseen asti on pakkasta. Hirveän kylmää ei ole Lapissakaan. Siellä on alimmillaan viitisen astetta pakkasta, kuvailee meteorologi Heikki Sinisalo Ilmatieteen laitokselta.

Kohtalainen pohjoisen puoleinen tuuli saa ilman tuntumaan lukemia kylmemmältä. Koko maassa on poutaista, mutta hieman pilvistä.

– Eiköhän aurinko paistele ajoittain, joten sekin tuntuu varmaan iholla. Pitkin itärajaa voi olla mahdollisuus vähäisille lumikuuroille, Sinisalo ennustaa.

Yöksi pakkanen kiristyy. Jo sunnuntain vastaisena yönä koko maassa on viidestä viiteentoista astetta pakkasta. Kun vaalitulos alkaa selvitä maanantain vastaisena yönä, taivas selkiintyy niin, että maan keskivaiheilta pohjoiseen pakkanen voi olla sitäkin kireämpää.

– Etelässäkin voi olla yöllä kymmenen astetta pakkasta.

Alkuviikolla lännestä leviää lauhempaa, poutaista ja aurinkoista ilmaa. Pikkuhiljaa ensi viikon mittaan päivä- ja yölämpötilat lähtevät keväiseen nousuun. Pakkasyöt eivät kuitenkaan ole kokonaan mennyttä, vaan niitäkin vielä näillä leveysasteilla nähdään.

– Tällä viikolla on ollut vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen kylmiä öitä. Se johtuu siitä, että pohjoisesta on tullut kylmää ilmamassaa ja öisin on ollut selkeää.

Kylmien öiden vuoksi vuorokauden sisällä lämpötilan vaihtelu on selkeällä säällä suurta. Sekin on kevään merkki. Kun pilvipeittoa ei ole päällä, aurinko pääsee lämmittämään päivisin, mutta öisin auringon lämpöenergia karkaa maanpinnasta korkealle.

– Lämpimämpään päin ollaan pikkuhiljaa menossa. Ylöspäin lämpötilat ovat menossa, kun vuosi etenee, vaikka pitkän ajan ennusteet näyttävät, että tavanomaista kylmempää säätä olisi tulossa Suomeen.