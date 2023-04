Tänäänkin Suomi näyttäytyy maakunta- ja aikakauslehtien sivuilla varsin absurdina paikkana.

Aprillia, aprillia, syö silliä ja juo kuumaa kuravettä päälle! Tänään lauantaina kalenterin sivu kääntyy huhtikuuksi, mikä tarkoittaa, että leikkimielinen juksaaminen on sallittua hupia. Toisin kuin miesten virtsaaminen seisaallaan, uutisoi päivän Turun Sanomat.

Lehden mukaan valtionhallinnossa on tehty saniteettiuudistus, jota Suomen kielellä pystypissakielloksi kutsutaan. Asetuksella valtion omaan henkilökuntaan kohdistettu istumispakko on tarkoitus laajentaa julkisiin tiloihin, yrityksiin ja suosituksena kotitalouksiin. Syynä on se, että VTT:n testeissä istualtaan pissaaminen vähensi mikroskooppisia roiskeita wc-istuimen kannesta ja pyttyä ympäröivältä lattialta.

– Ei tässä mitään vessapoliisia olla perustamassa, vakuuttaa ministeriössä jatkovalmistelusta vastaava laskentapäällikkö Ellen Sointuvuori Turun Sanomien mukaan.

Oulun seudun asioita seuraava Kaleva puolestaan kertoo, että Oulu on päättänyt luopua vuoden 2026 kulttuuripääkaupungin tittelistään ja luovuttaa sen Savonlinnalle. Syynä on se, että kaupunki ei ehdi saada valmiiksi pääkirjaston ja muiden keskeisten kulttuuritilojen remontteja ennen vuotta 2026. Pääkirjaston remonttia hidastaa katon päälle kertyneen pulun ulosteen muodostama riski, lehti uutisoi.

Kaleva huomauttaa, että toisin kuin Oulu, Savonlinna on valmistautunut kulttuuripääkaupunkivuoteensa hyvissä ajoin. ”Sen keskeisenä näyttämönä toimiva Olavinlinna saatiin valmiiksi jo 1490-luvulla. Kattava restaurointi tehtiin niin ikään kulttuuripääkaupunkihakua silmällä pitäen vuosina 1961–1975”, Kaleva jatkaa.

Jos kohta Turussa ja Oulussa tapahtuu kummia, niin vielä villimpää menoa luvataan lauantaiksi Forssaan. Forssan lehti kertoo, että kaupungin torilla pelätään syntyvän lauantaina mellakka Forssan seudun yrittäjien epäonnistuneen tapahtumaidean vuoksi. Forssan seudun yrittäjät, luottamushenkilöt ja kuntajohto keksivät lehden mukaan härkäviikkojen yrittäjäristeilyllä idean pitää torilla yleisötapahtuman, jonka vetonaulaksi keksittiin sillinsyöntikilpailu. Kuningasajatuksena oli hyödyntää kansanedustajaehdokkaiden esiintymisinnokkuutta. Osa kansanedustajista alkoi kuitenkin vaatia sillille vegevaihtoehtoa.

Epäonnisten sattumien ja kirjoitusvirheiden sarja johti lopulta siihen, että Siilien ystävät ja Suomen luonto- ja eläinsuojelujärjestöt järkyttyivät. Nyt netti-ilmoituksessa kutsutaan yleisöä katsomaan sillinsyönnin sijaan siilinsyöntiä. Järjestelyryhmän selitykset inhimillisestä lapsuksesta ovat hukkuneet puuhun, lehti kertoo.

– Olemme hyvin pahoillamme siitä mielipahasta, mitä valitettava kirjoitusvirhe aiheutti. Tarkoituksenamme on yhä aidosti tuottaa seutukunnalle positiivista nostetta, sanoo lehdelle järjestelyryhmän puheenjohtaja Auvo J. Urvelo.

Suomen johtavaksi tietotekniikan asiantuntijalehdeksi itseään tituleeraava Mikrobitti on puolestaan päättänyt vaihtaa nimensä. Uusi nimi on Megatavu. Se on lehden mukaan johdonmukaisempi hyvin tutun MB-logon kanssa.

– Nimenmuutoksen taustalla on myös arvostus suomen kieltä kohtaan. Tavu on suomalaisempi termi kuin bitti, muutosprosessissa mukana ollut kielten tutkimuksen lisensiaatti April Curanen kiittelee lehdessä.

Tamperelainen huvipuisto Särkänniemi on puolestaan lähettänyt mediatiedotteen, jonka mukaan puiston nimi on muutettu lauantaina 1.4. sosiaalisen median kanavillaan Kärsänniemeksi. Tekstien tuottajaksi ja kommentteihin vastaajaksi on nimetty Pouta Possu, joka on Särkänniemen maskotti ja Possujunan nimikkohahmo.

– Kuten sanoin, minä en osaa sanoa, mistä tässä on kysymys. Olen kyllä sitä mieltä, että Kärsänniemi voisi olla Särkänniemeä hauskempi nimi huvipuistolle, toimitusjohtaja kommentoi asiaa tiedotteessa.