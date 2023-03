Kevät on täällä: Käärmeet heräsivät Malminkartanossa

Käärmeitä bonganneen Olli Lahtimiehen mukaan ne olivat vielä keväästä kankeita. Heräileviä käärmeitä ei saa häiritä, koska ne menettävät energiaa.

Malminkartanon käärmeet ovat heränneet. IS:n lukija Olli Lahtimies kertoo, että käärmeet viihtyvät Helsingin Malminkartanon Täyttömäellä eli Malmin­kartanonhuipulla. Rakennetussa mäessä on paljon kivisiä koloja.

Käärmeet horrostavat niissä ja tulevat kevään lämmitessä esiin. Lahtimies oli iltakävelyllä koiransa Xenan kanssa. Hän kertoo, että he näkivät yhteensä viisi käärmettä.

– Yksi vähän liikehti, mutta vähän oli kevätkankeutta. Ne ovat tulleet siihen lämmittelemään. Ensimmäiset ovat olleet kuulemma jo kaksi viikkoa sitten. Ohikulkija väitti nähneensä, Lahtimies kertoo.

Lahtimies on kiinnostunut biologiasta ja meni etsimään käärmeitä tarkoituksella. Xena on siperianhusky. Lahtinen ei päästänyt sitä käärmeiden lähelle. Hänen arvionsa mukaan Xena on osannut aiemmin varoa käärmeitä luonnostaan.

– En jäänyt käärmeitä sen tarkemmin tutkimaan, ettei ne häiriinny siinä. Hiivittiin pois. Ettei ne kuluta energiaa siihen, jos niitä häiritsee, ne menettävät energiaa.

Käärmeistä neljä oli kyitä, sillä niillä oli selkeä sahalaitainen kuvio kehossaan. Yksi oli joko kyy tai sitten rantakäärme, sillä se oli musta. Rantakäärmeellä on yleensä vaaleat laikut niskassaan, kun taas musta kyy olisi kokonaan musta.

Lisäksi kyyn silmäterä on kapea, kun taas rantakäärmeen silmäterä on pyöreä. Lahtimies ei kuitenkaan nähnyt kyytä tarpeeksi tarkkaan, että sen olisi voinut tunnistaa.

Käärmeet viihtyvät Lahtimiehen mukaan myös Vuosaaren­huipulla eli Vuosaaren täyttömäellä, sillä sielläkin on louhikkoisia koloja.

