Kana­pitsat vedettiin myynnistä listerian takia – et kai ostanut?

Tuotteesta saa hyvityksen, kun se palautetaan ostopaikkaan.

Tuotteen EAN-koodi on 6405346003236.

Riitan Herkku vetää myynnistä pitsoja listerialöydöksen vuoksi.

Kyseessä oleva tuote on Kana Senttipizza 280g, jonka parasta ennen -päiväys on 6.4.–9.4.2023. Tuotteen EAN-koodi on 6405346003236.

Tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan ja siitä saa hyvityksen.