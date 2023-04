Mika Aaltolan kolumni: Kansallistunne on palannut

Nato-jäsenyys symbolisoi monella tavalla maailman rajua muutosta. Uusi aika haasteineen ja mahdollisuuksineen on alkamassa, ja sitä on myös syytä juhlistaa, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Tiedämme hyvin historiasta, että ilman yhtenäistä kansaa on vaikea pärjätä konfliktien keskellä. Talvisodan ihme on esimerkki tästä. Samoin nyt koittava Nato-jäsenyys. Hädän alla päättäväisyys voi kummuta ainoastaan yhdistävästä tunteesta, kuulumisen aistista. Tätä kutsutaan kansallistunteeksi.

Vaalien alla olen pohtinut sen omistajuutta ja johtamista. Pääpuolueista vain yksi on asiaa erityisesti korostanut omasta näkökulmastaan. Muut ovat paljolti jättäneet asian käsittelemättä. Onko siinä jotain miltei synnillistä, vaikka se tuntuu täällä Suomen niemellä hyvinkin syvästi juuri nyt? Kansallistunne, joka suppeammassa tai laajemmassa merkityksessä on merkittävä voimavara.

Mikä oli Ukrainan suurin voimavara sen joutuessa ylivoimaisen vihollisen säälimättömän hyökkäyksen kohteeksi? Aseita ei ensin ollut riittävästi. Niitä alkoi virrata maahan vasta myöhemmin.

Keskeisin kyvykkyys oli kansan yhdistyminen. Jokaisessa ukrainalaisessa kylässä ja kaupungissa taisteltiin. Kiovan kaduilla piirityksen aikana vanhukset täyttivät bensalla pulloja. Kaikki inhimilliset resurssit saatiin liikekannalle, koska kansallistunne oli valtaistanut yhteisöjä kamppailuun. Taistelu oman kansan vapauden puolesta koettiin elämän ja kuoleman arvoisena yhteisöllisenä hyveenä.

Yhdistynyttä kansaa ei voi voittaa. Tämän näkeminen ei alun epäröinnin jälkeen jäänyt huomaamatta lännessä. Se oli kipinä, joka rohkaisi demokratioita tukemaan aseellisesti Ukrainaa. Muuten kaikki olisi romahtanut, ja nyt miettisimme, miten Venäjän vihamielistä tahtoa voitaisiin sovitella ja käydä maan kanssa dialogia. Edessä olisi ollut nöyryytys.

Kansallistunne on Suomessa kaikkialla, mutta se ei juuri näy vaalipuheissa. Varsin erikoista. Niissä huomio on siinä, kuinka paljon leikataan tai ollaan leikkaamatta. Kenen veroja korotetaan ja kenen lasketaan.

Ehkäpä siinä yhteydessä puhumme epäsuoraan myös kansallisesta yhtenäisyydestä ja sen tärkeydestä. Kaikki tuntuvat olevan samaa mieltä, ettei peruspalveluista tai koulutuksesta pidä leikata. Onko tuo meidän aikamme suuri näkemys kansallismielisyydestä? Tavallaan sen itu, nyt kun maailma on myllerryksessä. Onko se riittävä visio suhteessa suomalaisten kansallistunteen laajaan heräämiseen?

Osittain selkeää näkemystä estää perinne ja hermostuneisuus siitä, että minkälaisten muutosten edessä olemme. Kaikki tuntuvat aavistelevan jotain negatiivista. Ehkä siksi on hyvä olla hiljaa.

Politiikan tutkija minussa sanoo, ettei tässä ole mitään mieltä. Juuri nyt olisi selkeiden visioiden aika. Ne todennäköisesti saisivat myös kannatusta. Sisä- ja ulkopolitiikka eivät kummatkaan voi olla rempallaan. Vankka sisäpoliittinen näkemys tasavallan kehittämisestä tukee vankkaa geo- ja ulkopoliittisesta osaamista.

Hermoilu näkyi myös Nato-jäsenyyden loppumetreillä. Se kielii aina jännitteistä, kun neuvottelut etenevät vähitellen ja kansalaiskeskustelu laahaa perässä. Suomen ulkopolitiikka on perustunut vankkaan käytännölliseen etiikkaan. Sitä tehdään, mikä toimii, aina tekemisestä oppien ja siinä kehittyen, ja kansallinen selviytyminen muuttuvissa olosuhteissa pidetään kaiken ytimessä.

On varsin ymmärrettävää, että Suomen ja Ruotsin teiden väliaikainen erkaantuminen oli vähemmän optimaalista. Mutta se oli nähtävissä jo syksyllä selkeänä vaihtoehtona, jota olisi pitänyt kattavammin jo silloin puntaroida.

Oma päiväkirjamerkintäni 3.10.2022 oli seuraava: ”Suomessa pitäisi pohtia mahdollisuutta, että Turkki erottaa Suomen ja Ruotsin jäsenyydet. Tilanne ei olisi optimaalinen, mutta tätä skenaariota kannattaa nyt käydä huolella lävitse”. Annoin myös saman sisältöisen haastattelun asiasta. Se ei herättänyt paljonkaan huomiota.

Vaalien lähestyminen kasvatti jännitteitä. Oli hyvä käydä asiaa penkomassa myös Ankarassa, koska heidän käsissäänhän asia oli. Keskustelut virkamiesten ja tutkijoiden kanssa selvensivät asiaa melko paljon. Keskeinen viesti oli, että Turkki näkee Suomen olevan oikeutettu Nato-jäsenyyteen. Suomen tuli vain kertoa tosiasia, eli, että Suomen ja Ruotsin hakemukset olivat erillisiä sekä käydä valtiojohdon tasolla keskustelut silmästä silmään tulevan liittolaisensa kanssa.

Näihin toiveisiin sisältyi myös riskejä nöyryytyspelistä, jotka toin esiin myös twiittiketjussa. Asian kertominen sai osakseen ryöpyn hermostuneisuutta ja halua sulkea epätoivottavaa keskustelua. Onneksi Suomessa on vapaa lehdistö, joka pääsääntöisesti pitää huolta siitä, ettei suomettuneisuuden häntä pääse liian rajusti heilumaan. En usko, että itse neuvottelijoille asiassa oli mitään uutta ja hätkähdyttävää.

” Kuvittelimme olevamme jo pitkällä, mutta maailman kylmät realiteetit saattavat käydä yhä kylmemmiksi. Olemme uuden kynnyksellä ottamassa monella tavalla ensi askelia.

Asia liittyi myös suomalaisen kansallistunteen sävyihin. Ruotsi on meille tärkeä, ei ainoastaan strategisen tason laskelmissa, vaan myös identiteettitasolla. Ruotsi on monessa ollut meille esikuva. Se on myös linkki länteen. Muuten Suomi on kaukainen ja melko yksi oleva etuvartio.

Hakemuksien väliaikainenkin erkautuminen tuottaa meille tuntemuksen ankkurin menettämisestä. Se liittyy myös viime kevään ajatukseen Pohjolan linnakkeesta. Ilman Ruotsia Suomen Nato-jäsenyyden rakentaminen olisi kesken.

Kansallistunteella on monia ulottuvuuksia. Se ei ole oikeisto- tai vasemmistokysymys. Se ei myöskään ole pysyvä, vaan alati elävä. Se ei ainoastaan sulje, vaan myös avaa. Kaikkia on aina tarvittu. Siihen perustuu myös suomalainen tasa-arvoajattelu. Köyhässä maassa ei ole ollut varaa antaa kenellekään erityisiä etuoikeuksia toisten kustannuksella.

Myös demokratiamme vahvistaminen hengittää kansalaistunteesta. Se pitää sisällään vahvan kunnioituksen lainvoimaisuuteen ja äänioikeuteen. Suhteellinen korruptiovapautemme on seurausta myös historiallisesta kokemuksesta, jossa korruptiivisia operaatioita on tänne suunnattu ja niitä vastustettu.

Yhteiskunnallista vakautta pidetään arvona. Tässä suhteessa olemme melko konservatiivinen maa, mutta myös eri mieltä olemista on siedetty ja myös arvostettu.

Tällä viikolla poikani ilahdutti vanhempiaan ja isoäitiään ottamalla haparoivat ensiaskeleensa. Muutama askel kasvoillaan pinnistelevä ja varovainen ilme. Sitten hymy, onnistumisen tyytyväisyys. Näinhän asiat muutenkin menevät. Kohta jo juoksee, ensin päämäärättömästi ja sitten päämäärähakuisemmin.

Myös me olemme oppineet kansakuntana eri tilanteissa reagoimaan ja pyrkimään ydintavoitteidemme yhä täydellisempään saavuttamiseen. Lasten kasvatuksesta Suomen roolin yhä parempaan hahmottamiseen ei ole pitkä matka.

Ukrainan sota oli historiallinen käännekohta roolimme muistamisessa. Demokratia kaipaa suojaa aseistamiselta maailmassa, jossa on paljon saalistajasuurvaltoja. Keskinäisriippuvuus koettiin aikaisemmin rauhan tuojana, nyt on ymmärretty, että se asettaa sinisilmäisen vaaraan, sotkemisen ja rampauttamisen kohteeksi. EU:lla on tässä suhteessa paljon tekemätöntä työtä.

Nyt asiaan on tartuttu. Negatiivisia riippuvuussuhteita pyritään karsimaan. Ideologinen sisältö painottaa yhä enemmän demokratiaa ja vapautta Venäjän hyökkäyssodan keskellä. EU painottaa Suomen ja myöhemmin Ruotsin jäsenyyksien kautta yhä enemmän tiivistä suhdetta Natoon. Sillä on myös taloudellisia resursseja, joilla voidaan tukea demokratioiden puolustamista ulkoisia uhkia vastaan.

Kuvittelimme olevamme jo pitkällä, mutta maailman kylmät realiteetit saattavat käydä yhä kylmemmiksi. Olemme uuden kynnyksellä ottamassa monella tavalla ensi askelia. Nyt pitää päästä päämäärähakuisuuteen nopeasti.

Nato-jäsenyys symbolisoi monella tavalla maailman rajua muutosta, siksikään se ei ole vähäpätöinen asia. Tästäkin syystä on hermostuneisuutta on ilmassa. Jännitetään sitä, mikä muuttuu ja kuka ottaa aloitteita muutoksen eteenpäin viemiseksi. Kansallishenki on herännyt, ja sen tarjoaman muutosvoiman edessä jännitetään.

Yhteismielisyys on aina voimavara tiukassa tilanteessa, mutta sekään ei synny muuta kuin yhteisölliseltä pohjalta. Konsensuksessa pelätään aina sitä, kuka sen kaappaa ja pelätään sen sisällä tapahtuvia spontaaneja siirtymiä.

Nyt ei kannata olla huolissaan. Muuten synkässä ajassa Suomi on saavuttanut jotain tärkeää, Nato-jäsenyyden. Sitä on syytä myös juhlistaa. Uusi aika haasteineen ja mahdollisuuksineen on alkamassa. Ollos olkoon huoleton, kansa havahtunut on.

Asioiden nopeasta sujumisesta kannattaa olla hyvillä mielin. Kiitos siitä virkamiehille ja poliitikoille. Myös strateginen päättäväisyys kannattaa säilyttää. Se vaatii myös näkemyksen synnyttämistä.

Ei liikaa hermoilua ja kimpaantumista, jos joku tekee jotain. Pitää nousta siivilleen. Tietäen kuka on ja mistä tulee. Mahdottomiin ei kannata revetä, mutta kiveä ei kannata jättää kääntämättä, kun tilaisuus osuus kohdilleen.