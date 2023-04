Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Mistä aprillipäivä sai alkunsa? Ainakin yksi asia yhdistää maailmalla

Huhtikuun ensimmäinen päivä on tunnetusti aprillipäivä, jolloin kaikkea ei kannata uskoa. Mutta mistä perinne on lähtöisin? Toimittaja Ville Riste perehtyi tähän kansainväliseen hullutteluun. Juttu on julkaistu alun perin huhtikuussa 2022.

