47-vuotiaan miehen puukotuksesta epäillään kahta nuorta naista ja kahta kuusikymppistä miestä. Heitä vaaditaan perjantaina vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa.

Poliisi epäilee neljää ihmistä Helsingin Punavuoressa arvoalueella tapahtuneesta henkirikoksesta. Epäiltyjen joukossa on kaksi parikymppistä naista ja kaksi kuusikymppistä miestä.

IS koosti, mitä epäillystä ja heidän rikostaustaan tähän mennessä tiedetään.

Poliisin tutkima puukkotappo tapahtui miesepäillyistä nuoremman, eli 59-vuotiaan miehen asunnolla Punavuoressa tiistaina. Hänet on taannoin tuomittu törkeästä kirjanpitorikoksesta ja kavalluksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi miestä on takavuosina syytetty useista pahoinpitelyistä ja toisesta törkeästä talousrikoksesta.

Sosiaalisen median profiilinsa perusteella helsinkiläismies on vihkiytynyt veneilyn harrastaja. Henkirikoksen uhri löytyy hänen sometuttavistaan.

Toinen miesepäilty on 62-vuotias ja asuu niin ikään Punavuoren alueella. Hänellä ei IS:n tietojen mukaan ole rikostaustaa ainakaan viimeisen 10 vuoden ajalta.

Poliisi oli eristänyt surma-asunnon.

NaisepäIllyistä nuorempi, eli 27-vuotias nainen on takavuosina julkisuudessa esiintynyt Miss Helsinki-kilpailija. Hänellä on muun muassa aiempaa väkivaltarikostaustaa.

IS:n selvitysten perusteella naisen elämässä on viime vuosina ollut dramaattisia käänteitä. Hänellä on takanaan myrskyisä avioliitto itseään huomattavasti vanhemman miehen kanssa. Avioeroa on haettu aiemmin neljästi, ja viides avioerohakemus on parhaillaan vireillä käräjäoikeudessa.

Pariskunnalla on myös yhteistä yritystoimintaa. Sosiaalisen median profiilien perusteella he ovat viettäneet matkusteluntäyteistä elämää.

Vanhemmalla naisepäilyllä ei IS:n tietojen mukaan ole aiempaa rikostaustaa viimeisen 10 vuoden ajalta.

Sen sijaan hänellä on ollut viime vuosina taloushuolia. Useat velkojat ovat hakeneet naiselta saataviaan oikeusteitse.

Sosiaalisen median profiileissaan naiset ilmoittavat olevansa lähtöisin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, mutta asuvansa tätä nykyä Helsingissä ja Vantaalla.

Tämän kerrostalon liepeillä nähtiin runsaasti poliisiautoja ja ambulansseja tiistai-iltana.

Eteläisessä Helsingissä sijaitseva arvoalue on tunnettu varakkaasta asukaskunnastaan.

Taposta epäiltyjen, alueella asuvien miesten vuositulot ovat kuitenkin viimeisimpien verotietojen mukaan jääneet vaatimattomiksi. Surma-asunnon asukkaan vuositulot jäivät viime vuonna hieman alle 10 000 euron ja toisen punavuorelaismiehen tulot alle tuhannen euron.

Ilta-Sanomat kävi torstaina alkuillasta epäillyn 59-vuotiaan miehen kotioven eli surma-asunnon oven takana. Samassa rapussa asuvat naapurit kertoivat kuulleensa tiistai-iltana omituisia ääniä ja metakkaa ennen poliisin ja ambulanssin tuloa.

Osa naapureista arveli äänten voineen olla riitelyä, ja osa arveli äänten tulleen juuri kyseisestä asunnosta.

Epäilty tappo selvisi, kun poliisi sai tiistaina 28. maaliskuuta alkuillasta tehtävän, jonka mukaan miestä olisi puukotettu Punavuoressa sijaitsevassa asunnossa.

– Alustavien selvitysten perusteella näyttää siltä, että puukotusta edelsi jonkinlainen sanaharkka osan asunnossa olijoiden kesken, sanoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio tiedotteessa.

Helsingin käräjäoikeus käsittelee epäiltyjen vangitsemista perjantain aikana.