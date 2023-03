Tutkija: Venäjällä on tehty yksi tärkeä johto­päätös Suomen Nato-jäsenyydestä

Venäjän hiljaisuus Suomen Nato-hanketta kohtaan on ollut huumaavaa. Mitä tästä voi päätellä?

SUOMI pääsee Naton eteisestä kynnyksen yli, kun Turkki ratifioi viimeisenä jäsenmaana Suomen hakemuksen. Turkin parlamentti hyväksyi Suomen Nato-jäsenyyden yksimielisesti äänin 276–0 myöhään torstaina viisi minuuttia ennen puoltayötä.

Kirkkaaseen saliin käy kutsu heti, kun paperityöt on tehty – nopeimmillaan jo ensi viikolla. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen analysoi ISTV:n Nato-studiossa Suomen Nato-taipaleen tuoreinta käännettä heti puolenyön jälkeen.

– Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista, Vanhanen tiivistää.

Tutkija arvioi, että Venäjä on ollut niin venynyt Ukrainan-sotaretkensä kanssa, että sillä ei ole ollut resursseja pyrkiä vaikuttamaan Suomen Nato-prosessiin.

Toisaalta Venäjällä on myös luettu Suomen henkistä tilannetta: täällä on nykyisellään mittaushistorian korkein maanpuolustustahto.

Naton kannatus on ollut niin merkittävää, että Venäjällä on tehty se johtopäätös, että suomalaisten mieltä on enää hyvin vaikea kääntää, Vanhanen pohtii.

Se, ettei Venäjä voi enää kääntää Suomen kurssia, ei kuitenkaan poista sen aiheuttamaa uhkaa. Nato-jäsenyys päättää yhden aikakauden Suomessa, mutta nyt Venäjän uhka kohdataan osana liittokuntaa.

Vanhasen mukaan Suomen ja Ruotsin hakeutuminen Natoon on Venäjän toimien syytä.

Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ei ole yleisesti ottaen pidetty kovana riskinottajana, joka tekee strategisia virheitä. Jos tarkastellaan nykytilannetta, Ukrainan asevoimat ovat vahvistuneet merkittävästi, ja Suomi ja Ruotsi ovat liittymässä Natoon – mikään näistä ei olisi varmaankaan todennäköistä, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan.

Vanhasen mukaan Putinille on tapahtunut työvahinko. Hän ei ehkä ymmärtänyt, että lähtiessään sotaan hän tulee asettaneeksi ei vain Venäjän suurvalta-aseman vaakalaudalle, vaan myös oman asemansa.

Putinin on ehkä vaikea hyväksyä, että teoilla on seurauksia, Vanhanen arvioi.

Entä millainen Suomen Venäjä-suhde ja -politiikka tulee olemaan pitkällä aikavälillä?

Vanhasen mukaan peruspsykologia pysyy. Suomi pyrkii pitämään kynnyksen Venäjän hyökkäykselle mahdollisimman korkeana.

Suomi tulee nyt osaksi Venäjän viholliskuvaa, ja siihen kannattaa Vanhasen mukaan nyt valmistautua.

– Jos kuuntelemme Venäjän puheita Ruotsista, että se on uhka, tulee puhe lisääntymään myös Suomen suhteen.

Vanhanen sanoo, että venäläiset tulevat nyt seuraamaan tarkkaan, millainen Nato-maa Suomesta tulee.