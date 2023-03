Oikeuden mukaan 25-vuotias mies kohdisti naistaksikuskiin seksuaalista väkivaltaa ja kuristi tämän hengiltä.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus määräsi naistaksikuskin taposta ja törkeästä raiskauksesta syytetyn 25-vuotiaan miehen mielentilan tutkittavaksi.

Oikeus antoi asiassa välituomion torstaina.

Oikeuden mukaan mies kohdisti työtään tehneeseen, nuoreen naistaksikuskiin seksuaalista väkivaltaa sekä kuristi tämän hengiltä Asikkalassa 20. elokuuta 2022.

Lue lisää: Syyte: Mies tappoi ja raiskasi törkeästi nuoren naistaksikuskin

Mies nousi ensin Lahden torilla naistaksikuskin kyytiin. Matkan päätteeksi he päätyivät sorakuopalle Asikkalan Salonsaareen.

Siellä mies pakotti naisen väkivaltaa käyttämällä oraaliseen sukupuoliyhteyteen sekä sormin tapahtuneeseen sukupuoliyhteyteen. Tämän jälkeen mies kuristi naista, piti häntä kiinni sekä kohdisti posken alueelle väkivaltaa.

– Rikos on tehty erityisen julmalla tavalla ottaen huomioon, että uhria on kuristettu, uhrin puolustautumis­mahdollisuudet ovat olleet rajoittuneet erityisesti asianosaisten fyysisten ominaisuuksien johdosta, tekopaikka on ollut syrjäinen, teko on tapahtunut yöaikaan sekä se, että uhri on ollut työtehtävissä, oikeus kirjoitti.

Mielentilatutkimuksen valmistuttua käräjäoikeus arvioi, mihin rikoksiin mies on syyllistynyt.