Jyrki Lehtolan kolumni: Tässä on television häiriintynein poliitikko­perhe – miten näistä kenenkään kanssa voisi elää seuraavat neljä vuotta

Eduskuntavaalit-sarjassa kaikki näyttelevät jäykkiä roolejaan, joiden suurin ongelma on käsikirjoituksen kömpelyydessä, koska käsikirjoittaja on näyttelijä itse, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Eduskuntavaalit on yksi niistä lukuisista tv-sarjoista, joissa vakavasti häiriintyneen perheen jäsenet yrittävät päästä eteenpäin valehtelemalla, liioittelemalla, pelottelemalla.

Sukupuoli- ja sukupolviroolit ovat vuosikymmenten takaa, maailma nähdään miehen näkökulmasta, konfliktit ovat väkisin rakennettuja ja edellinen jakso toistuu seuraavassa jaksossa hahmojen koskaan kasvamatta.

Petteri esittää perheen isää.

Isä luulee edustavansa tyyntä auktoriteettia yrittäessään katsella ylhäältä muun perheen kinastelua.

Isän rooli on luennoida yhdestä ja samasta asiasta, koska tyttöset eivät isän mukaan ymmärrä mitään rahasta, jota tuhlailevat kevytmielisesti. Ei isälläkään ratkaisuja ole, vain kasa sananparsia, sellaisia kuin ”Se on kaksoisvee” ja ”velkahumppaa!”, joita isät kautta maailman toistelevat luullessaan niiden käyvän ratkaisuista.

Äiti on perheellä hakusessa, kun edellinen sai paremman sopimuksen Sitraa käsittelevästä komediasta.

Perheen jättäneen äidin sisko Sari on äidiksi yrittänyt, mutta vielä ei ole isä Sarin kupeisiin kadonnut. Kuivakiskoinen, ei anna isän aina horista rahasta, ja joskus isä miettii, osaako Sari nauttia mistään.

Isällä on velipuolikin, ja tv-sarjoissa velipuoli on aina karismaattiseksi itseään luuleva hulivilihuijari. Isän veli Hjallis on tehnyt kauppoja venäläisten kanssa, myynyt torilla saman omenan sadalle asiakkaalle, uhonnut jättävänsä perheen, mutta aina se ilmestyy yhteisille illallisille, vaikka ei sitä kukaan jaksa.

” Sitten on ongelmakaksoset, Riikka ja Sanna, hyvä luoja.

Tyttäriä isällä on omasta mielestään liikaa.

Ainoastaan yhdestä ei ole huolta.

Li, harhoihinsa kadonnut hippi. Isä ei ole ymmärtänyt vuosiin, mitä se puhuu, jotain hölisee sivistyksestä ja koulutuksesta, mitä ne ovat, kuulostavat rahan vastakohdilta.

Maria on samanlainen, vaikka luulee olevansa parempi. Onneksi se tykkää roolipeleistä, isä osti sille hamppukruunun, nyt se ei häiritse, kun leikkii lattialla kuningatarta.

Annikasta isä odotti paljon, mutta se paljastui liian epäluotettavaksi jopa isälle, joka sentään rahasta hölisevänä miehenä ymmärtää, että lupaukset on tehty petettäviksi, mutta Annika ei osaa edes sitä kunnolla.

Riikka ei osaa päättää, onko se uhri vai tappaja, ja niin se on molempia vuorotellen, tuntuu kuin katsoisi samaan aikaan kahta eri tavoilla pelottavaa ihmistä.

Sannalla nousi päähän, kun se oli muutaman vuoden töissä Helsingissä Instagram-mallina. Nyt se luulee tietävänsä kaikesta kaiken, vaikka on tyttö. Isä ei saa pyytää ruokapöydässä edes lisää perunaa, kun Sanna huutaa, että ota boomeri ite perunas, mää oon hesalainen.

Illallisen jälkeen tv-perhe huokailee, miten kenenkään näistä kanssa voisi elää seuraavat neljä vuotta.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.