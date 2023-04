Onni Sarmaste palasi Espanjasta Suomeen, poliisi nappasi heti – tästä on kyse

Liikemies Onni Sarmasteella on Helsingin käräjäoikeudessa vireillä kaksi eri rikossyytettä.

Liikemies Onni Sarmaste herätti hämmennystä torstaina Helsingin käräjäoikeudessa, kun hän saapui raiskaussyytteensä käsittelyyn kahden poliisin saattamana.

IS:n tietojen mukaan Sarmaste oli ollut Espanjassa, josta hän saapui Suomeen ennen käsittelyä. Miestä syytetään raiskauksen lisäksi laittomasta uhkauksesta. Rikosten epäillään tapahtuneen toukokuussa 2020.

Sarmasteen raiskaussyytteen käsittely ei päässyt alkamaan, sillä häntä ei ollut saatu haastettua, eikä asianomistajakaan saapunut istuntoon. Jutulle määrättiin uusi käsittelypäivä.

Poliisin läsnäolo ei kuitenkaan tiettävästi liittynyt raiskaussyytteeseen.

Käräjäoikeudesta ilmenee, että haasteen toimittamisessa Sarmasteelle on ollut ongelmia myös toisessa asiassa. IS:n tietojen mukaan kyseessä oli niin sanottu pystynouto, joka tarkoittaa käytännön kielessä sitä, että haastetta pakoileva henkilö otetaan heti kiinni tavattaessa.

Sarmasteella on käräjäoikeudessa vireillä syyte törkeästä kavalluksesta. Häntä ei kuitenkaan ollut saatu haastettua myöskään tämän asian käsittelyyn, ja suunniteltuja käsittelypäiviä on jouduttu perumaan. Asia on ollut vireillä käräjäoikeudessa jo vuodesta 2021 asti. Nyt haaste on saatu toimitettua Sarmasteelle.

Kavallussyyte liittyy kauneusyrittäjä Tiina Jylhän ja Sarmasteen välisiin maskikiistoihin. Jutussa on asianomistajana Tiina Jylhän yritys The Look Medical Care.

Jutussa ei ole syyttäjää, eli kyseessä on asianomistajan nostama kanne.

Sarmaste tuli koronavuonna 2020 tunnetuksi Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tehdyistä sotkuisista maskikaupoista.

Hän teki Huoltovarmuuskeskuksen kanssa vuoden 2020 maaliskuun lopulla viiden miljoonan euron hengityssuojainkaupat. Kauppasumma maksettiin Sarmasteen tilille.

Sarmaste on kertonut, että hänellä ja Tiina Jylhän yhtiöllä oli ollut sopimus suojavälineiden toimittamisesta, niissä ei ollut tarvittavia sertifikaatteja. Tästä syystä Sarmaste halusi purkaa Jylhän kanssa tehdyn sopimuksen ja tilata suojaimet toiselta toimittajalta. Jylhän näkemyksen mukaan sopimus purettiin perusteettomasti.

Jylhä teki Sarmasteesta rikosilmoituksen, joka johti esitutkintaan, mutta syyttäjä päätti olla nostamatta syytettä Sarmastetta vastaan. Syyttäjän mielestä kyse oli Sarmasteen ja Jylhän välisestä sopimusriidasta.

Jylhä puolestaan oli epäiltynä Sarmasteen kiristyksestä, mutta hänkään ei lopulta saanut syytettä.

Sarmastetta epäiltiin aiemmin myös petosrikoksesta, sillä hänen ja toisen henkilön epäiltiin tahallaan erehdyttäneen Huoltovarmuuskeskusta ”sellaisista seikoista, joilla on ollut ratkaiseva merkitys päätöksen tekemisessä”. Syyttäjä kuitenkin katsoi, ettei tässäkään asiassa nosteta syytettä.