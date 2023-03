Mies istuu tällä hetkellä murhatuomiota. Aiemmin hänet on tuomittu muun muassa taposta.

Murhasta tuomittu 44-vuotias Petri Tapani Kankanpää on saanut syytteen toisen vangin tapon yrityksestä. Epäilty rikos on tapahtunut Sukevan vankilassa Sonkajärvellä vuonna 2019. Uhri on noin 50-vuotias mies.

Syytteen mukaan Kankaanpää yllätti toisen vangin takaapäin kesken ruokailun ja löi häntä kolmesti seinän avulla teroittamallaan ruokailuveitsellä. Hän osui päälakeen ja oikean korvan seutuun. Teko keskeytyi, kun vartijat tulivat väliin.

Syytteen mukaan Kankaanpää oli hankkinut veitsen edellisenä päivänä ja teroittamisen lisäksi hän oli paksuntanut sen kahvaosaa narun ja käsipyyhkeiden avulla.

Uhri sai päälakeensa yli 10 senttimetrin pituisen kalloon asti ulottuneen haavan ja taaemmaksi noin kahden sentin pituisen, kaikki ihon kerrokset läpäisseen haavan. Lisäksi uhri sai oikean korvan takaa lähteneen haavan, joka läpäisi korvanlehden kaikki rakenteet. Syytteen mukaan vammat olivat hengenvaarallisia.

Syytteen mukaan teon taustalla olivat aiemmat ”kärhämät”. Mies on tunnustanut toimineensa syytteessä kuvatulla tavalla.

Tällä hetkellä Kankaanpää istuu elinkautista 22 vuotta vanhemman naisystävänsä murhasta, joka tapahtui joulukuussa 2017. Hovioikeus piti käräjäoikeuden antaman murhatuomion voimassa vuonna 2019.

Oikeus katsoi Kankaanpään surmanneen entisen naisystävänsä kahdella 15 senttimetriä pitkän taisteluveitsen, rynnäkkökiväärin pistimen iskulla.

Ensimmäinen lyönti osui ylävatsaan, ja veitsen terä upposi lähes kahvaa myöten osuen sydämeen. Iskun jälkeen uhri pyysi Kankaanpäätä lopettamaan, mutta tämä löi vielä uudelleen osuen selkään ja toiseen keuhkoon. Nainen yritti myös paeta asunnosta, mutta Kankaanpää veti hänet takaisin.

Mies on jo tätä ennen tuomittu henkirikoksesta.

Uudenvuodenpäivänä 1999 mies surmasi entisen naisystävänsä veitsellä Kiuruvedellä. Kankaanpää tuomittiin taposta 11,5 vuoden vankeuteen.

Kankaanpää opittiin tuntemaan tuolloin lumihautasurmaajana, sillä hän piilotti tappamansa naisen ruumiin lumihankeen 60 kilometrin päähän Pyhännälle.

Ruumis oli kuukauden hangessa ennen kuin Kankaanpää tunnusti teon jäätyään kiinni toisesta väkivaltarikoksesta. Hän oli puukottanut toista miestä kaulaan Kiuruveden keskustassa sijaitsevan ravintolan edessä.