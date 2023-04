Nato muuttaa Suomessa eräitä keskeisiä asioita – tästä on kysymys

– Pohjois-Euroopan puolustusarkkitehtuuri rakennetaan lähivuosina uudestaan, ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen sanoo.

Suomesta tulee sotilasliitto Naton jäsen tänään 4. huhtikuuta 2023.

Miten historiallinen käänne muuttaa Suomea? Onko kyseessä sittenkään mullistus?

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg sanoo, että Suomen Nato-jäsenyyden takana on vakaus, ei muutos.

– Jos ei olisi haettu, Suomen asema olisi muuttunut enemmän. Tarkoitus on vakauttaa. Se, mikä on muuttunut, on lähiympäristön turvallisuuspoliittinen tilanne. Suomeksi siis on kyse Venäjän toiminnasta, Forsberg selittää.

Nato-jäsenyys asemoi Suomen entistä tiiviimmin eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan paalupaikoille, ytimiin, sanoo Hybridiosaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen.

Suomalaiset päätöksentekijät ja ministerit osallistuvat jatkossa niihin kokouksiin, joissa Naton päätökset tehdään. He eivät vain tarkkaile.

” Sotilaallisen riippumattomuuden rippeet karisevat hiljalleen pois ajattelutavastamme.

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Matti Pesun mukaan Nato-jäsenyys tuskin aiheuttaa dramaattisia muutoksia Suomen asemaan tai ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan.

Suomi vain menee mukaan Naton sotilaallisiin rakenteisiin. Naton operatiivinen suunnittelu ulotetaan Suomeen.

–Suomi korvamerkitsee joitakin sotilaallisia kykyjä Naton käyttöön. Niitä annettaisiin erialaisilla poliittisilla päätöksillä.

Yhteisiä kiinnostuksen aiheita voisivat olla esimerkiksi ilmavalvonta ja taisteluosastot Naton itäisellä reunalla.

Koska kyseessä on puolustusliitto, ensimmäisenä tulevat mieleen juuri sotilaalliset asiat.

” Suomessa on perinteisesti painotettu asevalvonnan ja aseriisunnan merkitystä. Nyt sen rinnalle tulee pelotteellinen, myös Suomen turvallisuutta lisäävä vaikutus.

Suomi on toiminut Naton kumppanimaana jo pitkään. Puolustusvoimia on rakennettu Nato-standardeihin yhteensopiviksi ja oltu mukana Naton harjoituksissa. Yhteistyötä on tehty kaikkien aselajien kesken.

– Tavallaan pohja on olemassa. Emme tule puskista Natoon. Se on osasyy sille, että voimme siihen nopeasti liittyäkin, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

Hänen mukaansa operatiivisessa suunnittelussa muiden Nato-maiden kanssa on kuitenkin opittavaa.

– Pohjois-Euroopan puolustusarkkitehtuuri rakennetaan lähivuosina uudestaan. Lisäksi olemme olleet tietyissä asioissa ulkopuolella. Yksi niistä on ydinasepolitiikka, johon tarvitsemme omaa osaamista.

Vanhasen mielestä kyseessä on iso ajatuksellinen muutos.

– Suomessa on perinteisesti painotettu asevalvonnan ja aseriisunnan merkitystä. Nyt sen rinnalle tulee pelotteellinen, myös Suomen turvallisuutta lisäävä vaikutus.

Aikaisemmin Suomi on voinut valikoida Nato-yhteistyön muotoja, mihin harjoituksiin ja millä kokoonpanolla osallistutaan. Jatkossa yhteistyö rauhan aikana kasvaa merkittävästi, ja se näkyy Vanhasen mukaan myös Suomen omalla maaperällä.

Suomen pitää oppia sovittamaan yhteen Naton ja omat intressinsä. Pitää oppia puhumaan liittokunnan äänellä ja tarvittaessa osoittaa sen voimaa Venäjän suuntaan. Vanhanen uskoo, että tämä ei tapahdu heti.

– Nato-Suomen rakennus on vuosikymmenten projekti, ja siinä menee aikansa, että Suomen poliittinen Nato-yhteensopivuus muodostuu. Sotilaallisen riippumattomuuden rippeet karisevat hiljalleen pois ajattelutavastamme.

” Naton kahden prosentin tavoite bruttokansantuotteesta on lattia, ei katto.

Nato asettaa Suomelle myös vaatimuksia.

– On oletettavaa, että Suomelta voidaan odottaa nopean toiminnan joukon kehittämistä, joukon joka tarvittaessa voidaan lähettää eteenpäin, Vanhanen pohtii.

Suomessa kärsitään jo nyt upseeripulasta. Naton komentorakenteisiin voidaan kuitenkin tarvita täältä satoja ihmisiä.

– Upseerien tarvetta ei luo yksin Nato-jäsenyys, vaan myös taannoinen puolustusvoimauudistus. Jatkossa joudutaan entistä enemmän miettimään puolustuksen määrärahoja. Naton kahden prosentin tavoite bruttokansantuotteesta on lattia, ei katto.

Suomen asema rajamaana lisää turvallisuuden ylläpidon tarvetta. Ajatukset Nato-maiden puolustusbudjeteissa ovat muutoksessa tilanteessa, jossa Venäjä hyökkää naapurimaahansa.

Suomessa on oltu ylpeitä siitä, että meillä on pidetty yllä asevelvollisarmeijan suorituskykyä toisin kuin monissa Nato-maissakin. Niissä luotetaan ammattiarmeijoihin.

Venäjän hyökkäyksen myötä on huomattu, että 2000-luvun sota ei ole vain huipputekniikka. Sitä käydään yhä juoksuhaudoissa, tankeilla ja tykeillä.

Suomi on harjoitellut perinteistä sodankäyntiä koko itsenäisyytensä ajan. Eikä tämä ole muuttunut nytkään, Vanhanen muistuttaa.

Hän mainitsee esimerkkinä Rovajärven ampuma-alueen, joka on Euroopan suurin. Suomalaisilla on opetettavaa myös talvisodankäynnissä.

– On paljon asioita, jotka tekevät meistä kiinnostavia. Puhutaan paljon erikoisosaamiskeskuksista. Voisiko Suomi tarjota sellaisen reserviläistoiminnalle?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti suomalaisten maanpuolustustahtoa. Vanhanen uskoo sen säilyvän Nato-jäsenyydestä riippumatta.

– Sitä on pitänyt yllä suomalaisten kokemus Venäjästä. Venäläiset ovat taas sukupolven ajaksi onnistuneet tekemään itsestään kielteisen mielikuvan ulkomailla. Nato-jäsenyys ei poista Venäjän uhkaa, mutta tuo keinon hallita sitä. Joten kyllä maanpuolustustahto varmasti säilyy, sen ylläpitämiseksi poliittisilla päättäjillä on myös vastuu.

Teija Tiilikaisen mukaan Suomi on entistä tiiviimmin mukana transatlanttisessa viitekehyksessä. Se lujittaa entisestään suhteita Yhdysvaltoihin, joka on keskeinen Nato-maa.

Tiilikaisen mukaan on syytä pohtia myös sitä, miten Natoon liittyminen vaikuttaa Suomen rooliin ja paikkaan Euroopan unionissa.

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Matti Pesun mukaan tämä ei Suomen asemaan ja statukseen EU:ssa varsinaisesti vaikuta.

– Suomen linja EU:ssa on ollut, että sen sisään ei luoda mitään eksklusiivista Nato-klubia

Suomi on aiemmin tukenut innokkaasti EU:n oman puolustuksen kehittämisestä.

– Arvioni on, että Suomi ei todennäköisesti jatka yhtä aktiivisella linjalla, Pesu sanoo.

Suomen suhde Venäjään on nyt Pesun mukaan olematon. Viestintäkanavia Moskovaan pidetään toki auki eri tarpeita varten, ja esimerkiksi raja-asioita on pakko hoitaa.

– Suhde on ohut, ja tapa hoitaa sitä muuttuu varmasti entistä puolustuksellisemmaksi.

” Nato vaikuttaa, mutta suhde Venäjään olisi huonontunut dramaattisesti muutenkin.

Vaatisi paljon, että kahdenvälistä suhdetta itään alettaisiin parantaa. Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys presidentti Vladimir Putinista horjuttaa nykyjohdon asemaa.

– Suomella ei voi olla kovin syviä suhteita Venäjän nykyjohtoon. On sitten toinen asia, millaisia muutoksia Venäjän johdossa nähdään.

Pesun mukaan tilanne ei kuitenkaan välttämättä olisi erilainen, vaikka Suomi ei olisikaan hakeutumassa Natoon.

– Nato vaikuttaa, mutta suhde Venäjään olisi huonontunut dramaattisesti muutenkin.

Suomen ulkopolitiikka on ”reunavaltioistunut”, kuvailee Tuomas Forsberg. Tätä termiä käytettiin Neuvostoliiton läntisten naapurien politiikasta 1920-luvulla. Se oli hyvin jyrkkää.

– Viiteryhmää haetaan Baltian maista ja Puolasta suhteessa siihen, miten venäläisiin ja Venäjään suhtaudutaan. Vielä sodan alkamisen jälkeen ajateltiin, että ongelma on Venäjä, sen hallinto. Nyt ajattelu on mennyt siihen suuntaan, että Venäjä ei muutu. Ongelmat ovat syvemmällä, ja venäläisetkin ovat ongelma.

Forsbergin mielestä on vaikea erottaa, kuinka paljon asia johtuu Nato-jäsenyydestä ja kuinka paljon siitä, että Venäjään liittyvät vanhat ajatukset ovat tulleet esiin.

– Sellaiset ajattelumallit ja tavat, jotka ovat pitkään olleet Suomessa valtavirran ulkopuolella ja kuuluneet enemmän saunakeskusteluihin kuin poliittisten päättäjien sanavarastoon.

Forsbergin mukaan Suomen entistä politiikkaa kritisoidaan nyt herkkäuskoisuudesta – siitä, että uskottiin, että Venäjän kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja luottaa jossain määrin Venäjän aikeisiin Suomea kohtaan.

Suomi kääntyi Nato-jäsenyyden taakse nopeasti ja vähin vastalausein. Matti Pesun mukaan ”koulukuntajännitteet” eivät kuitenkaan ole kadonneet minnekään.

– Nyt nähdään, että vasemmistoliitossa ja demarien vasemmalla laidalla keskitytään paljon ydinasekysymykseen. Halutaan kontrolloida, että Suomi ottaisi hyvin rajatun tai ei oikeasti mitään roolia Naton ydinasepelotteessa, Pesu sanoo.

– Sitten toisella laidalla kokoomus on puhunut aika myönteiseen sävyyn Naton joukkojen jonkinasteisesta läsnäolosta Suomessa.

Varsinaisesti Natoa vastustava joukko on enää lähes marginaalinen. Nyt ero on siirtymässä Naton sisään. Yksi leiri haluaa aktiivista Nato-politiikkaa, toinen leiri haluaa rajoittaa Nato-suhteen syvyyttä ja toivoo Suomelta kriittisiä äänenpainoja. Jossain vaiheessa jotkut ehkä haluavat jälleen lämmitellä kahdenvälistä suhdetta Nato-jäsenyydestä huolimatta.

– Jännitteet siirtyvät uuteen aikaan. Mutta ne ovat olleet meillä oikeastaan aina, Pesu sanoo.

Suomen Nato-jäsenyystietä vaikeutti Unkarin ja Turkin vitkuttelu sopimusten ratifioinnissa. Nyt Suomi on menossa niiden kanssa samaan puolustusliittoon. Arvostelijoiden mielestä tämä voi tukkia Suomen suuta Turkin ihmisoikeusrikkeiltä ja Unkarin oikeusvaltio-ongelmilta.

” Porstuassa roikkuminen on epämukava ratkaisu, kun naapurissa on sota päällä.

– Tietysti tämä asemoi meitä Turkin suuntaan hiukan uudelleen, Teija Tiilikainen sanoo.

– En tiedä, onko politiikka niinkään muuttunut, mutta Suomi on nyt halunnut saada tämän Nato-jäsenyyden päätökseen. Porstuassa roikkuminen on epämukava ratkaisu, kun naapurissa on sota päällä.

Tiilikaisen mukaan ”Unkari on asia erikseen”.

– Suomi on sitoutunut Euroopan sisällä niihin työkaluihin, joita siellä on. Oikeusvaltiomekanismi on yksi niistä. Suomella ei ole halua alkaa tekemään myönnytyksiä EU-velvoitteista. Siellä on ihan oikeudellisestikin velvoittavia asioita.