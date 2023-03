Päättääkö Turkki tänään? 13 tärkeintä etappia Suomen matkalla Natoon

IS kokosi tiiviin paketin Suomen Nato-prosessin oleellisista asioista – menneistä ja tulevista.

1. Venäjä hyökkää Ukrainaan

Venäjän valtiollinen televisio näyttää aamuyöllä 24. helmikuuta presidentti Vladimir Putinin puheen, jossa hän ilmoittaa sotaoperaation alkamisesta Ukrainassa.

Viininpunaisessa kravatissa, valkoisessa paidassa ja mustassa puvuntakissa esiintyvä Putin istuu työpöydän takana ja latelee syytöksiä Natolle siitä, että se lähestyy Venäjän rajoja ja muistuttaa, kuinka katastrofaalista oli, kun Neuvostoliitto hajosi.

Pian ohjukset värjäävät ukrainalaisten taivaan. Ilmahälytyssireenit soivat pääkaupunki Kiovassa ja maan länsiosassa sijaitsevassa Lvivissä. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajat kertovat kiovalaisten hakeutuvan turvaan metroasemille.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julistaa maahan poikkeustilan. Hän ottaa sosiaalisen median nopeasti haltuun ja kertoo Facebookissa julkaistulla videolla Venäjän hyökkäävän Ukrainan sotilasinfrastruktuuria ja rajavartijoita vastaan.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan kaupungit ympäri maata ovat joutuneet ohjusiskujen ja tykistötulen kohteeksi. Juuri kukaan Ukrainassa ei hädänkään keskellä välitä Putinin aamuisesta vetoomuksesta ukrainalaissotilaille:

– Kehotan teitä laskemaan aseenne välittömästi ja menemään kotiin.

Väärin. Ukrainalaiset puolustautuvat.

2. Niinistön ja Marinin tiedotustilaisuus

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin pitävät päivän valjettua yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa Niinistö lausuu elämään jääneet sanat:

– Nyt naamiot on riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät.

Marin ja Niinistö tiedotustilaisuudessa.

Molemmat valtionjohtajat vakuuttavat Suomen seisovan Ukrainan ja ukrainalaisten tukena ja auttavan maata kaikin tavoin.

Putin uhkaili puheessaan myös Venäjän sotatoimiin sekaantuvia ulkovaltoja seurauksilla, ja Niinistöltä kysytään asiasta.

– Kai se on tulkittava aika sanasta sanaan, presidentti vastaa.

Pääministeri Marin toteaa, että vaihtoehto pakotteille on sotilaallinen toiminta, joka johtaisi syvempään kriisiin. Lännessä ilmoitetaan taloudellisista pakotteista Venäjää vastaan.

– Me toivomme, että järki voittaa, tilanne rauhoittuisi ja Venäjä lopettaisi hyökkäyksen, Marin sanoo.

3. Niinistö Washingtonissa

Venäjä ei lopeta.

Presidentti Sauli Niinistö lähtee Washington DC:hen. Hän tapaa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin perjantaina 4. maaliskuuta Valkoisen talon virkahuoneessa. He keskustelevat puolentoista tunnin ajan.

Niinistö kertoo myöhemmin tiedotustilaisuudessa Suomen lähetystössä, että puolustusyhteistyö Yhdysvaltain kanssa tiivistyy entisestään. Samalla käy ilmi, että presidentit ovat ottaneet myös Ruotsin mukaan keskusteluihin.

Niinistö ja Biden tapasivat Washingtonissa maaliskuun alussa.

Niinistö kertoo, että Biden ehdotti kesken kaiken soittoa Ruotsin tuolloiselle pääministerille Magdalena Anderssonille.

Niinistön mukaan puhelu Ruotsiin liittyi siihen, että keskusteluja yhteistyön syventämisestä käydään myös länsinaapurin kanssa. Niinistö painottaa kuitenkin, että kukin maa tekee omat ratkaisunsa.

4. Suomi hakee Naton jäsenyyttä

Eduskunta hyväksyy Suomen Nato-jäsenhakemuksen tiistaina 17. toukokuuta äänin 188–8.

Vastaan äänestävät vasemmistoliiton Markus Mustajärvi, Johannes Yrttiaho, Katja Hänninen, Veronika Honkasalo, Anna Kontula ja Merja Kyllönen sekä perussuomalaisten Mika Niikko ja Valta kuuluu kansalle -puolueen ainoa edustaja Ano Turtiainen.

Historiallinen äänestystulos.

Suomi hakee Naton jäsenyyttä samana päivänä yhdessä Ruotsin kanssa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto allekirjoittaa Valtioneuvoston linnassa kirjeen Suomen kiinnostuksesta aloittaa liittymisneuvottelut Naton kanssa. Niinistö osallistuu tilaisuuteen etäyhteydellä Ruotsista, jossa hän on valtiovierailulla.

– Tässä on Brysselin kirje valmiina, toivottavasti posti kulkee, lohkaisee Haavisto.

Kulkee se. Brysselin Nato-edustuston päällikkö Klaus Korhonen toimittaa seuraavana päivänä Natolle virallisen tiedon Suomen halusta päästä puolustusliiton jäseneksi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ottaa ensin vastaan Suomen hakemuspaperin. Ruotsin hakemusta tuonut, maan Nato-lähetystön päällikkö Axel Wernhoff luovuttaa paperin Korhosen jälkeen.

Klaus Korhonen ja Axel Wernhoff marssimassa Stoltenbergin pakeille.

5. Tarkkailijajäsen

Nato-maat allekirjoittavat Suomen Nato-jäsenyyttä koskevan liittymispöytäkirjan 5. heinäkuuta, ja Suomesta tulee Naton tarkkailijajäsen.

Tarkkailijajäsenenä Suomi pääsee osallistumaan liittokunnan kokouksiin.

Tämän jälkeen alkaa kuukausia kestävä kierros, sillä Suomen jäsenyys pitää ratifioida kaikissa Naton kolmessakymmenessä jäsenmaassa.

Alku on vauhdikas; Tanska ja Kanada ratifioivat Suomen hakemuksen vain tunteja liittymispöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen. Kyytiin ehtii saman tiistain aikana myös Norja.

Seuraavana päivänä ovat vuorossa Viro ja Britannia. Kuun puoliväliin mennessä Suomen ja Ruotsin jäsenyyden on ratifioinut jo 15 Nato-maata. Heinäkuun loppusaldoon yhtyvät vielä Romania, Liettua, Belgia, Pohjois-Makedonia ja Montenegro.

Elokuun ensimmäinen ratifioija on Italia. Vapaan maailman viimeinen tuki ja turva Yhdysvallat ratifioi Suomen ja Ruotsin jäsenyydet torstain vastaisena yönä 4. elokuuta Suomen aikaan. Loppukesän hyväksymiskierros päättyy Tshekin ratifiointiin elokuun viimeisenä päivänä.

Syyskuun loppuun mennessä Suomen Nato-jäsenyyden on ratifioinut 28 maata. Vuoden 2022 viimeinen on Slovakia, joka näyttää vihreää valoa 27. syyskuuta. Jäljellä on enää kaksi Nato-maata, mutta yhtäkkiä tulee hiljaista.

6. Suomen eduskunta hyväksyy Nato-sopimuksen

Vuosi on vaihtunut, mutta jäsenyyden ratifiointi on edelleen tekemättä Unkarissa ja Turkissa.

Eduskunta hyväksyy Suomen Nato-sopimuksen 1. maaliskuuta äänin 184–7.

Vastaan äänestää jälleen kerran äärivasemmisto sekä Ano Turtiainen. Vasemmistoliiton kuusikossa on yksi muutos, poissa olevan Merja Kyllösen sijasta vastaan äänestää nyt Matti Semi. Perussuomalaisten Mika Niikko äänestää tällä kertaa tyhjää.

Äänestykseen päädytään, koska vasemmistoliiton Mustajärvi esittää täysistunnossa puoluetoverinsa Johannes Yrttiahon kannattamana Nato-jäsenyyden hylkäämistä.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta puoltaa yksimielisesti Suomen liittymistä Natoon.

7. Unkari ja Turkki haraavat vastaan

Kevät on jo kulman takana, mutta Suomen jäsenyyden takana on edelleen ”vain” 28 Nato-maata.

Budapestissä vaaditaan Suomen päättäjiltä selityksiä Unkarille osoitetuista ”herjauksista” ja ”loukkauksista”.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan puolestaan lukee madonlukuja ruotsalaisille; hänen mielestään Ruotsi ei vastusta kyllin jämäkästi Turkin terroristeiksi mieltämiä järjestöjä, joista tunnetuin on Kurdistanin työväenpuolue PKK.

Länsinaapuria ei auta Tukholman keskustassa ylösalaisin roikkuva Erdogan-nukke ja mielenilmauksessa poltettu Koraani. Suomessa palaa ainoastaan Erdogania esittävä valokuva mielenilmauksessa Turkin suurlähetystön edustalla Helsingissä.

Presidentti Niinistö matkustaa Ankaraan 18. maaliskuuta tapaamaan Erdogania. Vierailun aikana alkaa näyttää, että Suomesta voi kuitenkin tulla Naton täysjäsen – ilman Ruotsia.

Presidentti Niinistö vieraili Turkissa maaliskuun puolivälissä.

Presidentti Erdogan kertoo tiedotustilaisuudessa Niinistön kanssa, että Turkki on päättänyt aloittaa parlamentaarisen prosessin Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymiseksi. Hän lisää, että keskustelut Ruotsin kanssa jatkuvat, vaikka Ruotsi ei ole ottanut myönteisiä askeleita terrorismista syytettyjen luovuttamiseksi.

Erdogan allekirjoittaa vierailun yhteydessä asiakirjan, jossa “katsotaan aiheelliseksi ratifioida pöytäkirja Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin sopimukseen.”

8. Unkari ratifioi Suomen jäsenyyden

Pääministeri Viktor Orbanin hallitseva Fidesz-puolue hyväksyy Suomen Natoon kuukausia kestäneen viivyttelyn jälkeen.

Unkarin parlamentti ratifioi Suomen jäsenyyden lopulta maanantaina 27. maaliskuuta äänin 182–6.

Kuva istunnosta, jossa Unkarin parlamentti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden.

Ruotsi jää tällekin rannalle, sillä Unkari erottaa Suomen ja Ruotsin hakemukset toisistaan. Länsinaapurissa alkavat jo kulmat kohoilla.

Yleisradioyhtiö SVT ei saa Unkarin ulkoministeriltä Peter Szijjartolta vastausta siihen, milloin maan parlamentti saattaisi ottaa Ruotsin hakemuksen käsittelyyn.

Suomeen Szijjarto sen sijaan soittaa; ulkoministeri Haavisto kertoo Twitterissä unkarilaiskollegan sanoneen puhelimessa, että Unkarin hyväksymisasiakirja talletetaan Washington DC:ssa perjantaina aamupäivällä Yhdysvaltain aikaa.

9. Turkki ratifioi Suomen jäsenyyden

Väistyykö viimeinen este?

Turkin parlamentti hyvin todennäköisesti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden torstaina 30. maaliskuuta. Paikan päältä Turkin parlamentista IS:lle raportoiva toimittaja Anil Ergin kertoo, että Turkin parlamentti käsittelee Suomen Nato-ratifiointia 30.3. ja että asia on virallisesti päivän asialistalla.

Parlementin puhemies Mustafa Şentopin kertoi aiemmin, 29. maaliskuuta, että Suomen Nato-hakemusta aiotaan käsitellä ”tällä tai ensi viikolla”. Asiasta kertoi turkkilainen uutistoimisto Anadolu Agency.

10. Ehdot täyttyvät

Viimeisenä Suomen jäsenyyden ratifioiva Turkki tallettaa hyväksymisasiakirjansa Yhdysvaltain ulkoministeriön arkistoon Washington DC:ssa. Aikataulu on vielä arvoitus.

Tämän jälkeen amerikkalaiset ilmoittavat Naton pääsihteerille Jens Stoltenbergille, että ehdot Suomen kutsumiseksi Natoon ovat täyttyneet.

Kaikkien muiden Nato-maiden hyväksymisasiakirjat ovat jo Washgintonissa. Yhdysvallat vartioi Naton peruskirjan mukaisesti jäsenmaiden hyväksymisasiakirjoja.

11. Suomi saa kutsun Natoon

Paluupostissa Suomeen lähtee Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin allekirjoittama kutsu liittyä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon eli Natoon.

12. Nimi alle ja sotilasliittoon

Ulkoministeri Pekka Haavisto allekirjoittaa presidentti Niinistön valtuuttamana Suomen liittymiskirjan. Se toimitetaan Yhdysvaltain ulkoministeriölle Washingtoniin.

13. Suomi, Naton täysjäsen

Suomesta tulee Pohjois-Atlantin puolustusliiton täysjäsen. Suomi sijoittuu Naton komentorakenteessa joko Yhdysvaltoihin tai Hollantiin. Vaihtoehdot ovat puolustusliiton yhteisoperaatioesikunta JFC Norfolk tai JFC Brunssum.

Jälkimmäisen vastuualueena on Itämeren ja Baltian alue, ja sen komennossa ovat muun muassa Saksa, Puola, Viro, Latvia ja Liettua. Norfolkin alla taas ovat Natoon jo kuuluvat pohjoismaat Norja, Tanska ja Islanti.

JFC on lyhenne sanoista Joint Force Command. Suoraa suomennosta ei ole, mutta termillä ”joint” viitataan puolustushaarojen – maavoimat, merivoimat, ilmavoimat ja erilaiset erikoisjoukot – yhteistoimintaan.

Suomesta tulee Naton 31. jäsenmaa 74 vuotta sotilasliiton perustamisen jälkeen.

Pohjois-Atlantin sopimuksen allekirjoittivat Washingtonissa Kanada, Yhdysvallat, Belgia, Portugali, Tanska, Ranska, Islanti, Italia, Luxemburg, Hollanti, Norja ja Britannia 4. huhtikuuta vuonna 1949.