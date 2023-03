”Omanlaistaan kaakatusta tasaisin väliajoin.”

Hattulan vanhan kirkon liepeillä keskiyöllä kulkenut henkilö kuuli pimeydestä kuin avunhuutoja ja soitti hätäkeskukseen kello 00.04 torstain vastaisena yönä.

– Siinä on vieressä avoin Mierolansalmen vesistö, jossa käy kova virta, kerrotaan Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.

Tämä lisäsi huolta ja havainnon vakavuusastetta. Toisaalta juuri avoimen vesialueen läsnäolo vähensi jäihin putoamisen todennäköisyyttä.

Lähtökohtaisesti havainto oli ristiriitainen.

Mikä kävi toteen.

Pelastuslaitoksen yksiköt havaitsivat paikalla hanhien ääniä. Koska oli pimeä, hanhien läsnäolo konkretisoitui nimenomaan äänien kautta.

– Sellaisia ääniä, että pipo ja huppu päässä niitä voisi hyvin kuvitella avunhuudoiksi.

– Aika samantyyppistä, pelastuslaitokselta kuvaillaan.

Etelä-Suomessa on jo viikkojen ajan ollut käynnissä metsähanhien ja tundrahanhien kevätmuutto, ja parvet ovat pysähtyneet levähtämään ja tankkaamaan ennen kuin jatkavat pohjoiseen.

Tundrahanhen vanha nimi on isokiljuhanhi.

Liikkeellä on myös kanadanhanhia, joiden ääni on voimakas kaksitavuinen törähdys. Loppuosa on kimeä.

Lintujärjestö Birdlife Suomen Tiira-havaintopalvelun mukaan Hattulassa on parhaillaan runsaasti kanadanhanhia kirkonkylän lähipelloilla.