Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Valmisteleeko Putin Venäjää ”ikuiseen sotaan”?

VENÄJÄN presidentti Vladimir Putin ei enää puhu julkisesti Ukrainan sodan konkreettisista tavoitteista. Brittilehti The Guardianin mukaan Putin ei enää visioi edes sitä, millainen mahdollinen voitto voisi olla.

Putin puhuu nyt sodasta lähinnä Venäjän ja lännen välisenä. The Guardianin haastatteleman poliittisen analyytikon Maxim Trudolyubovin mukaan Putin on alkanut puhua yhä enemmän ikään kuin ”ikuisesta sodasta” lännen kanssa.

Ulko­poliittisen insti­tuu­tin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Putinin puheiden muutok­sessa on kyse siitä, että puhu­malla epä­määräisestä suuresta kulttuuri­sesta sodasta länttä vastaan Putinin ei tarvitse puhua tappi­oistaan Ukrainassa.

Lassila ei puhuisi ”ikuisesta sodasta”, mutta Putinin puheissa korostuu historiallinen ja kulttuurinen yhteenotto länttä vastaan. Puheet ovat osa pyrkimystä tehdä sotatilasta Venäjällä uutta normaalia.

Ylen kannatusmittaus: Perus­suomalaiset ohitti Sdp:n

Ylen kannatusmittauksessa kokoomus on yhä suosituin puolue 19,8 prosentin kannatuksella. Kisa kärkipaikasta on kuitenkin kova, sillä perussuomalaiset on toisena 19,5 prosentilla ja Sdp kolmantena 18,7 prosentilla.

Perussuomalaiset on kiilannut Sdp:n ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi edellisen Ylen kyselyn jälkeen.

Mittauksen Ylelle teki Taloustutkimus, ja siihen haastateltiin yli 2 500 ihmistä maaliskuun aikana. Kantansa ilmoitti reilut 1 800 ihmistä. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa koko aineiston osalta.

Erdogan turkkilaismedialle: Putin saattaa vierailla Turkissa huhtikuun lopulla

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kertonut turkkilaisen televisiokanava ATV:n haastattelussa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa vierailla Turkissa huhtikuun lopulla. Asiasta kertoo muun muassa Daily Sabah.

Erdoganin mukaan Putin olisi mahdollisesti saapumassa Akkuyun venäläisvalmisteisen ydinvoimalaitoksen avajaisiin. Putin saattaa toisaalta osallistua tilaisuuteen etäyhteyden kautta, Turkin presidentti lisäsi.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on antanut Putinista pidätysmääräyksen, mutta Turkki ei ole ICC:n sopimuksen allekirjoittajamaita.

Kiinteistöpalvelualalla saavutettiin sittenkin sopu, lakko peruuntui viime hetkellä

Kiinteistöpalvelualan työriidassa saavutettiin sopu, kertoi Palvelualojen ammattiliitto PAM myöhään keskiviikkona. Sekä PAMin että Kiinteistötyönantajien hallitukset hyväksyivät työehtosopimusratkaisun. Torstaille ja perjantaille ilmoitettu lakko peruuntui.

PAM ja Kiinteistötyönantajat hylkäsivät aiemmin keskiviikkona valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen. PAMin mukaan ratkaisu kuitenkin löytyi illalla pitkien keskustelujen jälkeen.

PAMin mukaan ratkaisua ei ollut helppoa hyväksyä, mutta uusi työehtosopimus tuo parannuksia palkkoihin ja työehtoihin.

Lakon piirissä olisi ollut noin 27 000 työntekijää. Lakon peruuntumisesta ilmoitettiin vain reilua tuntia ennen kuin sen piti alkaa.

Terrorismioikeudenkäynti espanjalaismiestä vastaan alkaa Helsingissä

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti terrorismirikossyytteestä. Parikymppistä Suomessa asuvaa espanjalaismiestä syytetään kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten.

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi aiemmin, että mies oli hankkinut ase- ja räjähdeoppaita ääri-islamistista materiaalia jakavista nettiryhmistä. Tutkinnassa ei tullut esille viitteitä siitä, että epäilty kouluttautuminen olisi edennyt konkreettisen terrori-iskun valmisteluun saakka.

Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.