Operaatio vaikuttaa paikalla olevan IS:n valokuvaajan mukaan olevan hyvin mittava.

Nurmijärven Röykän alueella on käynnissä laaja poliisioperaatio.

Paikan päällä ollut IS:n valokuvaaja kertoo, että operaatio on hyvin mittava, ja poliisiautoja on Kiljavantien varrella useita, jopa useiden kilometrien matkalla. Myös ensihoidon yksiköitä on paikalla.

Itä-Uudenmaan poliisi ei ole tiedottanut tehtävästä.