Ilta-Sanomien haastattelema silminnäkijä näki läheltä Vaasan Hitachi Energyn muuntajatehtaan tulipalon syttymishetken. Pelastuslaitokselta kerrotaan kello 23:n jälkeen, että sammutustyöt jatkuvat vielä useita tunteja.

– Tilanne tuli vähän yllättävästi. Ensin tuli sellainen kuin sirkkeli olisi käynnistynyt, pinkaiseva ääni, sen jälkeen samantien oli savua ja liekkejä.

Näin kuvailee Ilta-Sanomien haastattelema ABB:n työntekijä Vaasan Hitachi Energyn muuntajatehtaan tulipaloa. Hän näki lähietäisyydeltä, kuinka muuntajatehtaan tulipalo sai alkunsa.

Hitachi Energyn muuntajatehdas sijaitsee osoitteessa Strömbergin Puistotie 15.

ABB:llä on tehdas Hitachi Energyn vieressä.

ABB:n työntekijä kertoo olleensa oikaisemassa tehtaan hallin läpi juuri sillä hetkellä, kun tulipalo syttyi.

Työntekijä kertoo oikaisseensa tehtaan hallin kautta lyhyemmän kulkureitin vuoksi, sekä mielenkiinnosta tehdastyötä kohtaan.

Hän näki tilanteen noin 10-15 metrin päästä.

– Työntekijät yrittivät sammuttaa paloa vaahtosammuttimilla tai jauhesammuttimilla. Aika nopeasti kävi kuitenkin selväksi, ettei sitä saa käsipelin sammutettua. Sitten tuli palohälytys ja hallia alettiin tyhjentää.

Työntekijä nappasi tilanteesta nopeasti kuvan ennen kuin poistui hallista.

Tältä näytti Hitachi Energyn muuntajatehtaassa palon alkuvaiheessa.

Hänen käsityksensä mukaan palamaan syttyi öljymuuntaja tai öljypumppu.

– Alueella testataan öljymuuntajia, työntekijä kertoo.

Pelastuslaitos ei ole toistaiseksi kommentoinut palon syttymissyytä.

Työntekijä näki myös tehtaan työntekijöiden evakuoinnin.

– Siellä oli aikamoinen härdelli päällä. Tehdasta alettiin aika nopeasti tyhjentää väestä. Kaikki saatiin onneksi ulos.

Hän kertoo, että tehtaan työntekijät evakuoitiin ABB:n rakennukseen, jossa työntekijät laskettiin.

Hitachi Energyn muuntajatehtaassa sammutustyöt jatkuvat vielä useita tunteja, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Dan Gref kello 23:n jälkeen keskiviikkona.

Tehtaassa palaa muuntajaöljy. Paikalla on 12 pelastuslaitoksen yksikköä.

Gref kertoo, että palo on saatu rajattua ja nyt sen sammuttamiseksi kokeillaan uutta sammutustaktiikkaa. Palon leviämisvaaraa ei enää ole.

Rakennukseen tehtiin aiemmin kaksi vaahtoiskua, mutta ne eivät tehonneet.

– Palo on tehdasrakennuksen keskiosassa eli siinä mielessä hankalassa paikassa. Muuntajaöljy on hankala sammuttaa ja alue on kuuma.

Gref kertoo, että nyt palokohdetta yritetään lähestyä vesitykeillä eri suunnista ja saada se jäähdytettyä.

– Varsinainen sammutustyö kestää vielä useita tunteja, mutta toivottavasti tunnin sisällä ainakin rauhoittuisi, että saataisiin sen verran jäähdytettyä.

Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen hieman kello 13 jälkeen keskiviikkona.

Kaikki tehtaan työntekijät saatiin ulos, eikä palossa syntynyt henkilövahinkoja.

IS uutisoi aiemmin, että palosta levisi myös myrkyllistä savua ympäristöön.

Läheiselle Melaniemen asuinalueelle annettiin savusta vaaratiedote, jonka ilmoitettiin olevan ohi iltakuuden aikaan.