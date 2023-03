Poliisihallitus on päättänyt selvittää Helsingin poliisin toimintaa Turkkia koskevissa mielenosoituksissa, vaikka vastaavaa tilannetta käsitellään Poliisihallituksen laatimassa muistiossa.

Poliisihallituksessa laadittu mielenosoitustilanteita käsitellyt muistio ei ole Poliisihallituksen ohje, sanoi poliisitarkastaja Marja Kiiski STT:lle keskiviikkona.

Kiisken mukaan muistio tehtiin tammikuun lopussa sisäiseen työskentelyyn ja siinä tarkastellaan erilaisiin mielenosoituksissa syntyviin tilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä. Muistio jaettiin Kiisken mukaan poliisilaitosten hälytys- ja valvontaosastoja johtaville.

– Se ei ole ohje, vaan muistio lainsäädännöstä, Kiiski sanoi STT:lle ja jatkoi:

– Meillä on ihan erikseen ohjeet, ne ovat ihan erinäköisiä asiakirjoja.

Poliisihallitus ilmoitti tiistaina laativansa selvityksen poliisin toiminnasta mielenilmauksissa, joissa kritisoitiin Turkin nykyhallintoa.

Helsingin poliisi poisti viikonloppuna mielenosoittajilta Turkin presidenttiä esittävän nuken kunnianloukkausepäilyn vuoksi. STT puolestaan kertoi myöhemmin tiistaina Poliisihallituksen muistiosta, jossa käsitellään mielenosoituksissa ilmeneviä provokaatioita.

– Tunnistettavaa henkilöä muistuttavan nuken hirttämisen tai muussa loukkaamistarkoituksessa tapahtuvan käsittelyn osalta voitaneen pitää lähtökohtana, että asiassa on syytä epäillä kunnianloukkausrikosta, todetaan muistiossa.

Muistio käsittelee Koraanin polttamista

Poliisihallituksen muistio on päivätty 31. tammikuuta. Seitsemänsivuisessa muistiossa käsitellään mielenosoituksiin liittyvää lainsäädäntöä ja sitä, mitä oikeuksia poliisilla on puuttua erilaisiin tilanteisiin. Muistiossa mainitaan tunnistettavien nukkien lisäksi Koraanin polttaminen.

Turkkia ei muistiossa mainita, mutta ennen muistion kirjoittamista Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdogania esittävää nukkea roikotettiin jaloista Tukholmassa kaupungintalon edustalla ja Koraani poltettiin Turkin Ruotsin-suurlähetystön edessä. Tapausten vuoksi Turkki jäädytti väliaikaisesti Ruotsin ja Suomen kanssa käytävät neuvottelut maiden Nato-ratifioinneista.

Poliisitarkastaja Kiiski ei ota suoraan kantaa siihen, miten ajankohta vaikutti muistion laadintaan.

– Siinä on pohdittu erilaista soveltuvaa lainsäädäntöä, hän sanoi.

Kiiski ei avaa myöskään sitä, mitä syitä oli tarkalleen muistion laatimiselle.

”Katsotaan, mitä laillisuusvalvonta tuo tullessaan”

Sisäministeriön poliisiosaston ylijohtaja Tomi Vuoren mukaan tiedossa on ollut, että kyseinen muistio on laadittu. Hänen tiedossaan ei ole, kuka muistiota on pyytänyt tai miksi.

Vuoren mukaan ministeriö seuraa Poliisihallituksen aloittamaa selvitystä, joka koskee Helsingin poliisia.

– Katsotaan, mitä laillisuusvalvonta tuo tulleessaan. Selvityksen tekemisen pitäisi mennä normaalin proseduurin mukaisesti.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) kommentoi asiaa tiistaina Twitterissä.

– On hyvä, että asia selvitetään. Sananvapaus on tärkeä arvo, ja sen turvaaminen on yksi poliisin tehtävistä, Mikkonen twiittasi.

Poliisitarkastaja Kiiski ei puolestaan ota kantaa Poliisihallituksen laillisuusvalvonnassa oleviin yksittäisiin asioihin.

– Aluevastuullinen poliisilaitos vastaa konkreettisten mielenosoitustilanteiden poliisitoiminnasta, hän sanoi.

Helsingin poliisilaitoksesta ei keskiviikkona kommentoitu asiaa STT:lle enempää.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan oli keskiviikkoon mennessä tehty neljä kantelua poliisin toiminnasta Turkin johtoon liittyvissä mielenosoituksissa.