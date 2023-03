Vesivahinko runteli vanhuksen taloa karmivalla tavalla – lasku yli 250 000 euroa

Kolmea edunvalvojaa syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan he eivät käyneet ikämiehen talossa kertaakaan tarkistamassa paikkoja.

Etelä-Savon käräjäoikeudessa luettiin alkuviikosta rikossyytteet kolmelle Etelä-Savon edunvalvontatoimiston edunvalvojalle. Naisia syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. He olivat vuosien 2018 ja 2020 välisenä aikana toimineet vanhan miehen edunvalvojina.

Vanhus asui vaimonsa kanssa Punkaharjulla omakotitalossa. Heinäkuun 2015 tullen mies muutti palvelutaloon. Muutamaa kuukautta myöhemmin pois muutti myös miehen vaimo.

Elettiin syyskuuta 2015, kun puolen hehtaarin tila jäi tyhjilleen. Omakotitalosta ei ollut tuolloin suljettu kiinteistökohtaista talousvesiliittymää.

Ruuatkin olivat jääneet kaappiin. Edunvalvojat eivät syyttäjän mukaan olleet käyneet talossa kertaakaan tarkastamassa paikkoja.

Tulevien talvien pakkaset tekivät talovanhukselle tuhojaan. Syyttäjän mukaan maalis–huhtikuussa 2018 vesiputket olivat ilmeisesti jäätyneet ja aiheuttaneet massiivisen vesiputkirikon.

Vettä ehti virrata alakerran lattialle ja viemäriin noin 2,5 vuoden ajan aina syyskuulle 2020 saakka, jolloin talon vesiliittymä viimein suljettiin.

Kyse oli lähes 49 000 vesikuutiosta.

IS uutisoi aiemmin, että jättimäinen vesiongelma paljastui, kun uusi omistaja oli aloittamassa purkutöitä vanhassa talossa.

Putkirikosta aiheutui talon omistaneen ja vuonna 2019 kuolleen miehen leskelle yli 224 000 euron suuruinen vesilasku. Kiinteistön uudelle omistajalle putkirikko tarkoitti lähes 28 000 euron suuruista vesilaskua.

Vanhan miehen edunvalvojat olivat syyttäjän mukaan rikkoneet virkavelvollisuuttaan ja jättäneet tarkistamatta tyhjilleen jääneen talon.

Kukaan kolmesta edunvalvojasta ei syyttäjän mukaan ollut käynyt edes sisällä talossa, jolloin putkirikko olisi mahdollisesti tullut huomatuksi. Myöskään vesilaitos ei ollut vuotoa huomannut.

Ikämiehen talo oli todettu asuinkelvottomaksi. Sittemmin tuhojaan teki vesivahinko.

Syytteen mukaan edunvalvojat eivät olleet tarkistaneet talon sähkö- ja vesisopimusten voimassaoloa, sopimusten katkaisua tai vesimittareiden lukemia.

Yksi edunvalvojista oli ilmoittanut vesilaitokselle, ettei vedenkulutusta ole. Toinen puolestaan ei ollut tarkastanut mittaria lainkaan ja kolmas oli ilmoittanut vesilaitokselle vuosientakaisen mittarilukeman.

Koska kiinteistöltä ei ollut saatu vuosittain ilmoitusta mittarinlukemasta, vesilaitos oli laskuttanut vedenkulutuksesta arviolaskuilla. IS kertoi aiemassa aihetta käsittelevässä artikkelissaan, että nämä perusmaksut edunvalvonta oli maksanut ajallaan.

Rikkonaisesta putkesta vuotanut vesi oli valunut kellarin seinäeristeisiin.

Lain mukaan edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta ja pidettävä tunnollisesti huolta päämiehen oikeuksista. Edunvalvojan tulee edistää päämiehensä parasta. Näin ei syyttäjän näkemyksen mukaan tapahtunut.

Talon uusi omistaja hämmästeli hänkin tilannetta IS:n haastattelussa alkuvuonna 2021.

– Täällä on jätetty kaikki siihen kuntoon ja siihen siivoon, missä talo oli silloin, kun sen viimeinen asukas vietiin vanhustentaloon. Ruuat olivat jääneet jääkaappiin, osa keittiön pöydälle ja kaappeihin mätänemään. Eristeisiin vuotanut vesi on lisäksi homehduttanut koko talon lattiasta kattoon. Tällaistako on yleinen edunvalvonta tämän päivän Suomessa? uusi omistaja äimisteli.

Syyttäjä vaatii edunvalvojille 20–40 päiväsakon suuruisia rangaistuksia virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Etelä-Savon käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin.