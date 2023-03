Venäjän vakoojat ajettu ahtaalle Suomessa – Suojelupoliisi järjesti upseereille lähtöpassit

Suojelupoliisin aloitteesta tehdyt venäläisten tiedustelu-upseerien karkotukset ja viisumien epäämiset heikensivät Venäjän henkilötiedustelua Suomessa, Suojelupoliisi kertoo.

Suojelupoliisin mukaan Venäjän henkilötiedustelu on ajettu Suomessa ahtaalle.

Venäjä – mutta myös Kiina ja eräät muut valtiot – pyrkivät tiedustelun keinoin keräämään tietoa, jota ne käyttävät omaksi edukseen ja Suomea vastaan.

Suojelupoliisi (Supo) onnistui heikentämään Venäjän henkilötiedustelua Suomessa vuoden 2022 aikana merkittävästi.

– Venäjän tiedusteluaseman koko pieneni viimeisen vuoden aikana noin puoleen aiemmasta. Tiedustelu-upseerien määrän laskun pääsyynä olivat Suojelupoliisin aloitteesta tehdyt tiedustelu-upseerien karkotukset ja viisumien epäämiset, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kertoo.

Henkilötiedustelu on yksi kolmesta lajista, johon tiedustelutoiminta on perinteisesti jaoteltu. Kaksi muuta ovat avointen lähteiden tiedustelu, joka kohdistuu vaikkapa julkisiin asiakirjoihin ja nettikirjoituksiin, toinen taas teknisin apuvälinein tapahtuva tiedustelu, joka kohdistuu esimerkiksi tietoverkkoihin tai erilaisiin elektronisiin signaaleihin.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Tiedustelu-upseerien määrän vähentyminen ja Venäjän rajan yli tapahtuvaan matkustamiseen liittyvät rajoitukset ovat heikentäneet merkittävästi Venäjän henkilötiedustelun operatiivisia toimintamahdollisuuksia Suomessa.

Diplomaattipeitteellä tehtävä tiedustelu on ollut Venäjän henkilötiedustelun päämenetelmä ulkomailla.

– Venäjä pyrkii edelleen sijoittamaan tiedustelu-upseereitaan diplomaattipeitteelle, mutta ajan myötä sen on pyrittävä korvaamaan henkilötiedusteluun syntynyttä aukkoa esimerkiksi ottamalla käyttöön enemmän muita peitteitä myös ulkomailla. Henkilötiedustelussa kontaktien rakentaminen on kuitenkin erittäin pitkäjänteistä toimintaa eikä korvaavaa toimintamallia saada käyttöön hetkessä, Pelttari totesi.

Lähteet: karkotettavat diplomaatit ovat useimmiten vakoojia

Suomessa toimivista ulkomaiden diplomaateista hyvinkin merkittävä osa oleilee maassa pääasiassa tiedustelutehtävissä, Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto kommentoi Ilta-Sanomille vuonna 2018.

– Voi varmaan lähteä siitä, että Suomeen tulee koko ajan diplomaatteja, joista joidenkin maiden kohdalla selkeästi isokin murto-osa on jonkinasteista tiedustelu- tai vakoojatoimintaa harjoittavia henkilöitä.

Suurin osa esimerkiksi Venäjän diplomaateista on Aallon mukaan käynyt ainakin muodollisesti myös Venäjän diplomaattikorkeakoulun, jossa on oma linjansa juuri tiedustelukoulutukselle.

IS:n tuolloin haastattelemien nimettömien asiantuntijalähteiden mukaan Suomesta karkotettavat diplomaatit ovatkin useimmiten juuri tällaisia tiedustelutaustaisia henkilöitä, jotka toimivat maassa vain ”diplomaattipeitteellä”.

Loppuvuonna 2022 Pohjois-Euroopassa paljastui useita tapauksia, joissa henkilöiden epäiltiin vakoilleen Venäjän hyväksi. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen sanoi tammikuussa 2023, että Suomi on hoitanut omat vakoojatapauksensa perinteiseen tapaan – hiljaisesti tekemättä asiasta numeroa.

– Sitten venäläiset ovat passittaneet jonkun suomalaisen diplomaatin kotiin vastauksena ja lähettäneet Suomeen uuteen vakoojat. Siinä on kyse meidän poliittiseen kulttuuriin liittyvästä seikasta, jossa ajatellaan, että ei tehdä isoa numeroa vaan hoidetaan vain homma, Lavikainen kuvailee.

Lavikainen piti myös mahdollisena, että Suomessa ei ole käynyt ilmi isoja vakoilutapauksia, koska suomalainen vastatiedustelu on ollut tehokasta.

– Kyse voi olla myös siitä, että meidän vastatiedustelu on toiminut niin hyvin, että on pystytty ennaltaehkäisemään kaikista härskeimmät tapaukset. Suojelupoliisin intresseissä on, ettei mitään salaista tietoa luovuteta, että vakoojat eivät saa sitä käsiinsä ja tällöin kaikenlaiset rekrytointiyritykset katkaistaan mahdollisen varhaisessa vaiheessa.

Suojelupoliisin mukaan Venäjä pyrkii paikkaamaan henkilötiedustelun ongelmia myös kybervakoilulla. Kybervakoilu korvaa henkilötiedustelua kuitenkin vain osittain, koska sillä saatava tieto on luonteeltaan erilaista.

Venäjän kybervakoilumenetelmät vaihtelevat, Suojelupoliisi kertoo tuoreessa vuosikirjassaan. Venäläistoimijat hyödyntävät muun muassa kalasteluviestejä, ohjelmistohaavoittuvuuksia ja toimitusketjuhyökkäyksiä. Myös huonot tietoturvakäytännöt, kuten heikot salasanat, voivat altistaa murtautumiselle.

Vuoden 2022 toisella puoliskolla Venäjän Suomeen kohdistamat kybervakoiluyritykset olivat entistä aktiivisempia.

Terrorismin uhka on pysynyt pääosin ennallaan

Terrorismin uhka Suomessa on pysynyt Suojelupoliisin arvion mukaan neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut, radikaali-islamistisen terrorismin uhka on säilynyt ennallaan.

Suomessa on sekä äärioikeistolaisia että radikaali-islamistisia toimijoita, joilla on todennäköisesti halu ja kyky väkivaltaisten iskujen tekemiseen.

Todennäköisimmän uhkan aiheuttavat näiden ideologioiden yksittäiset kannattajat ja pienryhmät. Lyhyellä aikavälillä iskut ovat epätodennäköisiä.

Ukrainan sota-alueelta leviävät laittomat aseet todennäköisesti kasvattavat ääritoimijoiden väkivaltakyvykkyyttä Euroopassa, Suojelupoliisi arvioi.