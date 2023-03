Nyt kun Turkin parlamentti on hyväksynyt Suomen Nato-jäsenyyden, viimeisen sinetin saaminen on enää ajan kysymys.

– Nato-jäsenyys asemoi Suomen tiiviimmin eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan paalupaikoille, ytimiin, sanoo Hybridiosaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen.

Se tarkoittaa muun muassa sitä, että kun Suomi on Natossa, suomalaiset päätöksentekijät ja ministerit osallistuvat niihin kokouksiin, joissa Naton päätökset tehdään. He eivät vain tarkkaile.

Teija Tiilikainen.

Toinen suunta on Atlantin taakse. Tiilikaisen mukaan Suomi on Naton jäsenenä entistä tiiviimmin mukana ”tran­satlanttisessa” viite­kehyksessä.

– Se lujittaa entisestään suhteita Yhdysvaltoihin, joka on keskeinen Nato-maa.

tuleva Nato-jäsenyys kääntää Suomenkin katseen niihin uhkiin, joista muut tulevat Nato-kumppanit ovat huolissaan.

– Tämä tuo meidät tulevina vuosina lähemmäs Kiina-keskustelua. Sitä mikä Naton rooli Kiinan uhkakuvan patoamisessa ja Kiinan suhteen ylipäätään on.

Erityisesti Yhdysvallat on ollut huolissaan Kiinasta ja patistellut eurooppalaisia liittolaisiaan asiassa. Viime aikoina viesti on mennyt entistä paremmin perille.

Tuomas Forsberg.

Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg sanoo, että Suomen Nato-jäsenyyden takana on vakaus eikä muutos.

– Jos ei olisi haettu, Suomen asema olisi muuttunut enemmän. Tarkoitus on vakauttaa. Se mikä on muuttunut on läh­iympäristön turvallisuus­poliittinen tilanne. Suomeksi siis on kyse Venäjän toiminnasta, Forsberg sanoo.

Samalla koko globaali sääntö­perustainen järjestelmä on muuttunut, ja konfliktien vaaran koetaan kasvavan.

Forsbergin mukaan Suomen ulkopolitiikka on ”reunavaltioistunut”. Tätä termiä käytettiin Neuvostoliiton läntisten naapurien politiikasta 1920-luvulla.

– Viiteryhmää haetaan Baltian maista Puolasta suhteessa siihen, miten venäläisiin ja Venäjään suhtaudutaan. Vielä sodan alkamisen jälkeen ajateltiin, että ongelma on Venäjä, sen hallinto. Nyt ajattelu on mennyt siihen suuntaan, että Venäjä ei muutu, ongelmat ovat syvemmällä ja venäläisetkin ongelma.

Loppu kuviosta on yksinkertaisempi.

– Muuten vahvistamme suhteita Nato-maiden kanssa. Eurooppalaisten kanssa ne ovat jo suhteellisen tiiviit. Yhdysvaltain kanssakin suhdetta on vuoden 2014 jälkeen tiivistetty.

Naton päämaja Brysselissä.

Vuonna 2014 Venäjä valloitti Krimin, ja sota Ukrainassa alkoi.

Forsbergin mukaan Nato-jäsenyys tuo toteutuessaan Suomen suhteeseen Yhdysvaltoihin ”yhden kierroksen lisää”.

– Mutta ei se Suomen asennoitumista muuta, kun se on kuulunut muutenkin tällaiseen atlanttisesti suuntautuneeseen porukkaan.

Forsbergin mukaan Nato-jäsenyys voi kaventaa ajatusta, että Suomi toimisi läntisten maiden ja Venäjän välittäjänä kiistoissa.

– Ajatus Suomesta kokouspaikkana Yhdysvaltain kanssa ei ole enää Venäjän kannalta yhtä houkutteleva.

Ruotsissa Nato-jäsenyyden viivästyminen on aiheuttanut itsetutkiskelun lisäksi kritiikkiä Suomea kohtaan.

– Ruotsi on jätetty kelkasta, mutta senhän tekivät Unkari ja Turkki omista syistään. Tyylikkäämpää tietenkin, jos paketti olisi säilynyt kasassa loppuun asti.

Suomen Nato-prosessi on käytännössä loppusuoralla, sillä Turkin parlamentti hyväksyi myöhään torstai-iltana lakiesityksen Suomen Nato-jäsenyydestä.

Parlamentin hyväksynnän jälkeen laki lähetetään vielä Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin hyväksyttäväksi. Presidentin on vahvistettava laki 15 päivän kuluessa. Presidentin hyväksynnän jälkeen laki julkistetaan.

Turkin ja Unkarin on sen jälkeen vielä toimitettava hyväksymisasiakirjat Washingtoniin.

Kun sekä Unkari että Turkki ovat tallettaneet ratifiointiasiakirjansa Washingtoniin, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kutsuu Suomen liittymään Pohjois-Atlantin sopimukseen.

Tämän jälkeen ulkoministeri Pekka Haavisto allekirjoittaa Suomen liittymiskirjan, joka toimitetaan Washingtoniin Yhdysvaltain ulkoministeriöön talletettavaksi.

Suomi liittyy Natoon sillä hetkellä, kun Suomen liittymiskirja talletetaan Washingtonissa.