Suomesta tulee Naton täysjäsen tiistaina 4.4.2023. Kokosimme Natosta 20 vastauksen tietopaketin siitä, miltä tuleva Nato-Suomi näyttää.

Suomen matka Naton jäsenmaaksi on viimeistä sinettiä vailla.

Nato-jäsenyyden häämöttäessä IS listasi 20 kysymystä ja vastausta Natosta ja Suomen tulevasta roolista liittokunnan jäsenenä.

1. Miksi Suomi liittyy Natoon?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi uuden­vuoden­puheessaan 2021, että Suomen liikkumatilaan ja valinnan­mahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme.

Niinistö viittasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin joulukuun alussa pitämään puheeseen, jossa tämä vaati kirjallisia takuita siitä, ettei Nato laajene enää lainkaan kohti itää. Putinin puheesta oli tulkittavissa, että Venäjä katsoi Suomen kuuluvan etupiiriinsä.

Suomessa taas katsottiin, että helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli perustavan­laatuinen muutos Suomen ja koko Euroopan turvallisuus­ympäristössä. Yhdessä sovitut kansainväliset sitoumukset ja Euroopan turvallisuutta koskevat periaatteet eivät estäneet sotaa.

Suomi haki Naton jäsenyyttä 17. toukokuuta 2022. Nato-maat allekirjoittivat Suomen jäsenyyttä koskevan liittymis­pöytäkirjan 5. heinäkuuta, ja Suomesta tuli Naton tarkkailijajäsen.

2. Mitä jäsenmaita Natoon kuuluu?

Tällä hetkellä Natoon kuuluu 30 jäsenmaata Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

Ne ovat Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Islanti, Italia, Kanada, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Tanska, Yhdysvallat, Kreikka, Turkki, Saksa, Espanja, Puola, Tsekki, Unkari, Bulgaria, Latvia, Liettua, Romania, Slovakia, Slovenia, Viro, Albania, Kroatia, Montenegro ja Pohjois-Makedonia.

Suomi ja Ruotsi ovat tällä hetkellä Naton tarkkailijajäseniä. Georgia, Kosovo, Bosnia-Hertsegovina ja Ukraina taas ovat ilmaisseet Nato-jäsenyyden olevan niiden tavoitteena.

3. Mitä Naton artikla 5 tarkoittaa?

Naton, eli Pohjois-Atlantin puolustusliiton olemassaolon ajatus kiteytyy sen pohjana olevan Pohjois-Atlantin sopimuksen viidenteen artiklaan, joka velvoittaa sen jäsenmaita tulkitsemaan hyökkäyksen yhtä jäsenmaata vastaan hyökkäykseksi kaikkia vastaan.

Artiklan muotoilu on väljä. Sopimustekstin mukaan jäsenmaiden tulee auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsentä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla, mukaan lukien sotilaallisen voiman käyttö. Kukin jäsenmaa määrittää itse panoksensa muodon ja laajuuden.

Nato tekee jo rauhanaikana yhteiset puolustus­suunnitelmat siitä, miten toimitaan, jos joku jäsenmaa joutuu hyökkäyksen kohteeksi.

Artiklan painavimman annin katsotaan olevan ennaltaehkäisevä pelotevaikutus. Kynnys hyökkäykseen jäsenmaata kohtaan kasvaa huomattavasti, jos riskinä on joutua sotaan kaikkien Nato-maiden kanssa.

Natossa on linjattu, että artikla 5 voidaan ottaa käyttöön myös kyber- tai muun hybridihyökkäyksen tilanteessa silloin kun Naton neuvosto yksimielisesti niin päättää.

Toistaiseksi artikla on otettu käyttöön ainoastaan kerran: Yhdysvaltoja vastaan 12. syyskuuta 2001 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen. Silloin liittolaiset sopivat kahdeksan toimenpiteen paketista Yhdysvaltojen tueksi.

Näihin sisältyi esimerkiksi tiedustelutietojen vaihtoa ja liittolaismaiden tukikohtien suojausta. Liittolaiset myös osallistuivat Afganistanin sotaan ja tukivat Yhdysvaltojen ilmatilan valvontaa seitsemän kuukauden ajan 2001–2002.

4. Paljonko Nato-jäsenyys maksaa?

Eduskunnan valtiovarain­valiokunnan mukaan Nato-jäsenyyden vuotuiset välittömät lisäkustannukset ovat arviolta noin 1–1,5 prosenttia Suomen nykyisestä 5,1 miljardin euron puolustusbudjetista, eli noin 51 miljoonaa euroa.

Kun Suomi liittyy Natoon, se osallistuu Naton yhteisiin budjetteihin (sotilasbudjetti, siviilibudjetti ja investointiohjelma). Jäsenmaat osallistuvat maksukaavan mukaisesti, jossa maksuosuus perustuu kunkin maan bruttokansantuotteeseen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen osuus olisi alle 1 prosentti eli noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Naton organisaatioon lähetettävästä henkilöstöstä valiokunta arvioi aiheutuvan kustannuksia noin 20 miljoonaa euroa. Suomi lähettäisi henkilöstöä työskentelemään Naton komento- ja joukkorakenteeseen, virastoihin sekä Naton päämajan kansainväliseen sihteeristöön sekä kansainväliseen sotilassihteeristöön. Myös kotimaassa kohdennettaisiin nykyistä enemmän resursseja Natossa toimintaan.

Lisäksi kustannuksia tulee mahdollisista materiaalihankinnoista, Naton operaatioihin ja nopean toiminnan NRF-joukkoihin osallistumisesta.

Toisin kuin usein kuulee, Nato ei edellytä jäsenmaidensa puolustusmenojen olevan vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämä on enemmänkin viitteellinen tavoitetaso, johon Nato toivoo jäseniensä pyrkivän.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomi ei ole täyttänyt tavoitetta kertaakaan, mutta F-35 -hävittäjähankinta nostaa puolustusmenoja lähelle sitä.

5. Kuinka Nato tekee päätöksensä?

Liittokunnan korkein päättävä elin on nimeltään Pohjois-Atlantin neuvosto. Sen puheenjohtaja on tällä hetkellä pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Viikoittain kokoontuva neuvosto koostuu jäsenmaiden suurlähettiläistä. Se voi kokoontua myös esimerkiksi puolustusministeri- tai valtionpäämiestasolla.

Neuvosto tekee päätöksensä yksimielisesti, eli millään jäsenvaltiolla ei ole toista enempää päätöksentekovaltaa.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Naton sotilaallisesta päätöksenteosta taas vastaa sotilaskomitea, joka koostuu jäsenmaiden asevoimien komentajien edustajista.

Nato-järjestää vuosittain myös huippukokouksen, jossa Naton jäsenmaiden valtionpäämiehet käsittelevät suuria järjestön kehittämistä koskevia päätöksiä. Seuraava huippukokous järjestetään Liettuan pääkaupungissa Vilnassa 11.–12. heinäkuuta 2023.

6. Kuka edustaa Suomea Natossa?

Suomen edustusto Natossa hoitaa tällä hetkellä Suomen suhteita Natoon rauhankumppanuuden puitteissa ja toimii linkkinä kansallisen viranomaisten ja Naton välillä. Edustuston päällikkönä toimii Klaus Korhonen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) kertoivat lokakuussa 2022 olevansa yhtä mieltä siitä, että Naton huippukokouksissa Suomea edustaa presidentti.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen Naton päämajassa Brysselissä 20. maaliskuuta 2023.

7. Missä on Naton päämaja?

Vuonna 2017 käyttöön otettu Naton päämaja sijaitsee Brysselissä. Päämajassa sijaitsevat jäsenmaiden Nato-edustustot, joissa työskentelee diplomaatteja, siviili- ja sotilasasiantuntijoita.

Lisäksi päämajassa työskentelee Naton kumppanimaiden väkeä. Yhteensä päämajassa työskentelee noin 3800 henkilöä.

Lisäksi Natolla on useita sotilaallisia esikuntia. Niistä olennaisimmat ovat Yhdysvaltain Norfolkissa sijaitseva transformaatioesikunta, Belgian Monsissa sijaitseva operaatioesikunta, ilmavoimaesikunta Saksan Ramsteinissa, merivoimaesikunta Britannian Northwoodissa ja maavoimaesikunta Turkin Izmirissä.

8. Onko Natolla oma armeija?

Ei ole. Pohjois-Atlantin sopimuksen artikla 3 velvoittaa jäsenmaat pitämään yllä ja kehittämään omaa puolustusta. Natolla ei ole muita omia operatiivisia joukkoja kuin ne, jotka jäsenmaat sille osoittavat.

Sen keihäänkärkenä on Nato Response Force eli NRF – suomeksi Naton nopean toiminnan joukko.

Nimensä mukaisesti nopean toiminnan joukkojen tarkoituksena on kyetä vastaamaan puhkeaviin kriiseihin nopeasti, liittyivätpä ne Naton jäsenmaiden kollektiiviseen puolustukseen tai eivät.

Sen tarkoituksena on saapua ensimmäisenä näyttämölle ja kyetä toimimaan itsenäisesti odotellessaan suuremman pääjoukon saapumista. Tyypillisesti osallistuvan maan lähettämä joukko on kerrallaan valmiudessa vuoden verran, jonka jälkeen niiden tilalle kierrätetään muita joukkoja.

Sotimisen lisäksi joukkoja voidaan käyttää myös monin muihin tehtäviin. Sen toimintaan kuuluu muun muassa valmius kriisinhallintaan, rauhanturvaamiseen ja katastrofiapuun. Elokuussa 2021 NRF oli mukana evakuoimassa Nato-maille työskennelleitä Afganistanin afgaaneja.

Naton päämaja sijaitsee Brysselissä.

Eri maista koottujen joukkojen koko on yhteensä noin 40 000 sotilasta, mutta ennen tehtävälle lähettämistä joukon kokoa ja koostumusta muutetaan kulloistakin tehtävää vastaavaksi.

40 000 NFR-sotilaasta noin puolet kuuluu kokonaisuuteen, jota kutsutaan nimellä Very High Readiness Joint Task Force, eli vapaasti käännettynä erittäin korkean valmiuden joukoksi.

Siihen sisältyy 5 000 sotilaan kansainvälinen maavoimaprikaati ja ilmavoimien, merivoimien ja erikoisjoukkojen komponentit. Joukon pääosat ovat valmiita lähtemään liikkeelle 2–3 päivän sisällä.

9. Vaikuttaako Nato-jäsenyys asevelvollisuuteen?

Ei vaikuta. Jokainen Naton jäsenmaa päättää itse, kuinka se hoitaa oman alueensa puolustamisen. Suurimmassa osassa Nato-maista on ammattiarmeija, mutta Suomen yleiseen asevelvollisuuteen perustuva armeija ei ole myöskään poikkeuksellinen.

Suomalaisella asevelvollisuusjärjestelmällä on vahva kannatus kansalaisten keskuudessa, samoin johtavien poliitikkojen keskuudessa. Järjestelmä tuskin on muuttumassa merkittävästi lähivuosina.

Naton jäsenmaista erikoisin lienee Islanti, jolla ei ole ollenkaan omaa armeijaa.

10. Voiko Natosta erota?

Voi. Eroaminen tapahtuu siten, että jäsenvaltio jättää irtisanomisilmoituksensa Yhdysvaltain hallitukselle. Ero astuu voimaan vuoden kuluttua tästä.

Yksikään jäsenmaa ei ole koskaan eronnut Natosta, mutta Ranska irrottautui vuonna 1966 Naton yhteisestä komentorakenteesta. Se palasi takaisin Naton täysjäseneksi vuonna 2009.

Lisäksi Kreikka vetäytyi Naton ytimestä vuosiksi 1974–1980. Syynä olivat Turkin ja Kreikan jäätävät suhteet Kyproksen miehityksen vuoksi.

Suomen kansainvälisen valmiusjoukon (SKVJ) kriisinhallintaharjoitukset järjestettiin Porin prikaatissa Säkylässä 10. marraskuuta 2021. Porin prikaatin kouluttama Suomen kansainvälinen valmiusjoukko arvioitiin NEL2-arvioinnilla (Nato Evaluation Level 2) kriisinhallintaharjoituksen yhteydessä.

11. Voidaanko Nato-jäsenyyden seurauksena suomalaisia varusmiehiä määrätä osallistumaan Naton operaatioihin Suomen ulkopuolella?

Varusmiehiä tai reserviläisiä ei lähetettäisi edelleenkään sotimaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Kuten tähänkin saakka esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioissa, ammattisotilaiden lisäksi voitaisiin kuitenkin käyttää myös vapaaehtoisia reserviläisiä.

Vaikka Naton jäsenmailla on velvollisuus liittokunnan yhteiseen puolustukseen 5. artiklan mukaisesti, Naton jäsenenä Suomi olisi päättämässä Naton neuvostossa siitä, aktivoidaanko 5 artikla.

Suomi tekisi myös kansallisten päätöksen omasta osallistumisestaan Naton operaatioihin ja osallistumistavastaan.

Osallistuminen muihin kuin 5. artiklan mukaisiin yhteisen puolustuksen tehtäviin, kuten kriisinhallintaan, on vapaaehtoista.

12. Tuleeko Suomeen Naton tukikohtia tai aseistusta?

Ei automaattisesti, eikä ilman, että Suomi sitä itse haluaa. Toisaalta voidaan myös ajatella, että jokainen suomalainen varuskunta on jäsenyyden myötä myös ”Nato-tukikohta”.

Varsinaisia Naton tukikohtia on vain muutamia, eikä uusia ole perustettu kylmän sodan päättymisen jälkeen.

Joissain Itä-Euroopan maissa on Naton monikansallisia taisteluosastoja, jotka koostuvat eri jäsenmaiden lähettämistä sotilaista. Lisäksi eri maissa on olemassa kolmisenkymmentä kansallisesti rahoitettua Naton osaamiskeskusta, esimerkiksi Virossa sijaitseva kyberpuolustuksen osaamiskeskus.

Lisäksi Natolla on myös useita esikuntia. Jotkut asiantuntijat ovat esittäneet, että Suomen ja Ruotsin liittyessä Natoon olisi järkevää perustaa uudelleen vuosina 1952–1994 toiminut Naton pohjoisen alueellinen esikunta.

IS:n vaalikoneessa niukka enemmistö kansanedustajaehdokkaista tuki Naton tukikohdan sijoittamista Suomeen.

Hollantilainen Naton nopean toiminnan NRF-joukkoihin kuuluva sotilas kuvattuna kesäkuussa 2015.

13. Tuleeko Suomeen Naton ydinaseita?

Ei ainakaan ilman, että Suomi sitä itse haluaisi.

– Ydinaseita ei taatusti olla Suomeen tyrkyttämässä, emmekä ole niitä hamuamassa, vakuutti puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) eduskunnan Nato-äänestyksen jälkeen toukokuun puolivälissä.

Vaikka Suomi pyytäisikin saada maaperälleen ydinaseita, ei niitä välttämättä annettaisi. Tähän on muutamia syitä.

Ensinnäkin, ydinaseita ei ole välttämättä strategisesti ajateltuna järkevää sijoittaa Suomeen. Niiden sijoittaminen Suomeen ei myöskään lisäisi aseiden pelotevaikutusta.

Toiseksi, Nato ei omista omia ydinaseita, vaan ne ovat liittokuntaan kuuluvien jäsenmaiden aseita.

Yhdysvaltain Euroopassa olevat ydinaseet ovat taktisia B61-ydinpommeja, jotka on suunniteltu pudotettavaksi lentokoneista. Ydinpommeja ollaan uusimassa tarkempiin B61-12 -päivitysversioihin.

Naton ydinasepolitiikan mukaisesti liittokunnan jäsenet ottavat vastuuta ydinaseisiin liittyvästä taakanjaosta siten, että esimerkiksi Yhdysvaltain pommeja voidaan tarvittaessa toimittaa perille jäsenmaiden hävittäjillä.

Yhdysvaltain Eurooppaan sijoittamia ydinpommeja on vain viidessä jäsenmaassa: Belgiassa, Saksassa, Hollannissa, Turkissa ja Italiassa. Lisäksi omia ydinaseita on Britannialla ja Ranskalla.

Ei ole kovinkaan todennäköistä, että Yhdysvallat, Iso-Britannia tai Ranska olisi valmis sijoittamaan ydinaseita Suomeen.

Naton puolustusministerikokous liittokunnan päämajassa Brysselissä 14. helmikuuta 2023.

14. Miten Nato-jäsenyys näkyy tavallisen kansalaisen elämässä?

Käytännössä ei mitenkään. Nato-lippuja saattaa tosin näkyä jatkossa eri kaupungeissa totuttua enemmän. Ylen mukaan tavalliset suomalaiset ovat innostuneet ostamaan niitä koteihinsa.

Valtioiden lippujen myyntiin erikoistuneesta tamperelaisesta National Flags shop -verkkokaupasta kerrotaan Ylelle, että puolen vuoden aikana lippuja on mennyt noin 500 kappaletta.

Myös toisesta pirkanmaalaisesta lippuja ja mainostuotteita valmistavasta yrityksestä kerrotaan, että Nato-lippujen menekki on kasvanut. Helsinkiläinen Salainen Agentti taas kertoo saavansa 20–30 Nato-lipputilausta viikossa.

15. Milloin Naton lippua käytetään?

Naton tunnuksessa ja lipussa on tummansinisellä pohjalla oleva valkoinen kompassiruusu, jota ympäröi valkoinen kehä. Kompassiruusun kärjistä leviää neljä valkoista viivaa sivuille. Nato hyväksyi tunnuksen lokakuussa 1953.

Lipusta ja tunnuksesta päättänyt komitea linjasi, että sen tuli olla yksinkertainen , näyttävä ja korostaa Pohjois-Atlantin liiton rauhanomaista tarkoitusta.

Lipun tummansininen väri symboloi Atlantin valtamerta, valkoinen kehä jäsenvaltioiden yhtenäisyyttä ja kompassiruusu taas polkua kohti rauhaa.

On jäsenmaiden päätettävissä, milloin lippua käytetään ja käytännöt vaihtelevat paljon maiden ja ajankohtien välillä.

Naton Riiassa marraskuussa järjestetyn ulkoministerikokouksen aikana lippuja näkyi katukuvassakin, esimerkiksi raitiovaunujen kyljissä.

Joissain maissa Nato-lippu on käytössä vain harvoin, vaikkapa pääsihteerin vierailun yhteydessä. Toisissa se liehuu julkisten rakennusten edustoilla yhdessä EU-lipun ja kansallislipun kanssa tuon tuostakin. Ei ole myöskään ennennäkemätöntä, että jossain päin Eurooppaa paikallinen pormestari on päättänyt pitää liittouman lippua kaupungintalon tangossa.

Suomessa Naton lippu nostettaisiin vaikkapa pääsihteerin vierailujen yhteydessä. Se voisi löytää pysyvän paikan myös Euroopan hybridiosaamiskeskuksen toimiston ovenpielestä Helsingin Unioninkadulta. Osaamiskeskuksen palveluita hyödyntävät jo nyt sekä EU että Nato.

16. Minkälaisia työtehtäviä suomalaisille on Natossa?

Nato-jäsenyyden myötä suomalaisilla on mahdollisuus hakea kaikkiin Naton sotilas- ja siviilivirkoihin aina liiton pääsihteerin paikasta alkaen.

Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita arvioi Ilta-Sanomille heinäkuussa 2022, että jäsenyyden myötä Suomeen tarvitaan yli sata uutta työtehtävää. Hän arvioi, että tarvittavista työntekijöistä 75–80 prosenttia on upseereja eli majureita, everstiluutnantteja, everstejä ja kenraaleja. Lopuista suurin osa on siviilivirkamiehiä ja aliupseereja.

Nato-edustuston tehtäviin valitaan pääsääntöisesti jo valtionhallinnossa työskenteleviä virkamiehiä ja sotilaita, mutta osa tehtävistä voi tulla avoimeen hakuun.

Suomalaiset voivat myös hakea Natossa avoinna olevia kansainvälisten asiantuntijoiden tehtäviä.

Tällä hetkellä haussa on esimerkiksi kyberturvallisuuden asiantuntijoita, analyytikkoja ja ohjelmistoinsinöörejä. Näissä tehtävissä palkka on noin 5 000–7 000 euroa kuukaudessa.

Ilmavoimien vuonna 2014 ottama kuva venäläisten strategisista Tupolev Tu-22M -pommikoneista.

17. Kuinka laajaa Naton kannatus on Suomessa?

Suomalaisten Nato-jäsenyyden kannatus on vahvistunut. IS:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 82 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen päätös liittyä Natoon on oikea. Päätöstä pitää vääränä vain kahdeksan prosenttia suomalaisista.

Taloustutkimus haastatteli Ilta-Sanomien toimeksiannosta 1021 henkilöä 30.1.–1.2.2023. Kysely tehtiin internetpaneelissa. Otos edustaa Suomen 18–79-vuotiasta väestöä. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

18. Vastaako Nato-Suomi Baltian maiden puolustuksesta?

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys antaisi liittokunnalle paremmat mahdollisuudet suunnitella myös Baltian alueen puolustusta, mutta mitään erityisvastuuta Suomelle ei ole tulossa, puolustusministeriö kertoo.

Kriisitilanteessa Baltian maita puolustettaisiin alueellisen operatiivisen suunnitelman mukaisesti, johon osallistuvat useat maat. Suomen osallistuminen tähän suunnitelmaan sovittaisiin ennalta yhdessä Naton kanssa.

Rauhan aikana Suomi osallistuisi erikseen sovitulla tavalla liittokunnan yhteisen puolustuksen tehtäviin, esimerkiksi Baltian maiden ilmavalvontaan.

Suomen todennäköisesti odotettaisiin osallistuvan myös Naton nopean toiminnan joukkojen korkeimmassa valmiudessa olevaan osaan. Näihin tehtäviin osallistuvat miltei kaikki Naton jäsenmaat.

19. Vaikuttaako Nato-jäsenyys Suomen suhtautumisessa venäläisten ilmatilaloukkauksiin?

Ilmatilaloukkaus on ilmatilaloukkaus, oli Suomi Naton jäsen tai ei, ja siihen suhtaudutaan kaikissa olosuhteissa asian vaatimalla vakavuudella lainsäädännön mukaisesti, Helsingin yliopiston valtiotieteiden tohtori ja Nato-asiantuntija Iro Särkkä kertoi Ilta-Sanomille toukokuussa 2022.

Särkän mukaan on totta, että liityttyään Naton jäseneksi Suomen ilmatilasta tulisi osa Naton ilmatilaa ja Naton jäsenenä Suomi liitettäisiin osaksi Naton ilmavalvontajärjestelmää. Näin ollen voidaan sanoa, että Naton jäsenenä pelote Suomen ilmatilan loukkaamiseen kasvaisi.

20. Jos Yhdysvallat aloittaa sodan jotakin maata vastaan, pitääkö Suomen mennä Nato-maana mukaan sotimaan?

Ei pidä. Suomi päättäisi edelleen operaatioihin osallistumisesta kansallisesti.

Natossa päätökset tehdään yksimielisesti konsensusperiaatetta noudattaen. Jokaisella Naton jäsenmaalla, niin pienellä kuin suurellakin, on mahdollisuus vaikuttaa Naton päätöksiin ja jokaisen jäsenmaan mielipide on yhtä tärkeä.