Syyte: Nuori mies halusi opiskella terroristiksi Helsingissä – tuodaan oikeuden eteen

Rikosnimikkeenä on kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten.

Helsingin käräjäoikeus alkaa torstaina käsitellä 22-vuotiaan espanjalaismiehen syytettä kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten.

Ilta-Sanomat seuraa käsittelyä tässä jutussa.

Syyttäjän mukaan syytteessä on kyse siitä, että Suomessa asuva mies on hankkinut kouluttautumista varten islamistista aineistoa verkosta. Kyseisessä rikoksessa minimirangaistus on sakkoja ja maksimirangaistus kolme vuotta vankeutta.

Syyttäjän mukaan mies on ollut jäsenenä ääri-islamistista materiaalia jakavissa ryhmissä ja saanut haltuunsa useita oppaita, joissa opetetaan muun muassa ampuma-aseiden käyttöä ja käsittelyä sekä räjähteiden valmistamista.

Lisäksi syytetty on ilmaissut kiinnostuksensa matkustaa alueille, joissa terroristijärjestöt vaikuttavat.

Vangitsemistietojen mukaan epäilty rikos on tapahtunut Helsingissä 1.6.2021–13.12.2022.

Poliisi kertoi aiemmin, että rikosepäily kävi ilmi Helsingin poliisilaitoksella tutkitun toisen tapauksen yhteydessä.

Tutkinnassa ei syyttäjän tiedotteen mukaan tullut esille viitteitä siitä, että epäilty kouluttautuminen olisi edennyt konkreettisen terrori-iskun valmisteluun saakka.

Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.