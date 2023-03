Poliisi epäilee, että nuori nainen on kaatunut parvekkeella kaidetta vasten, jolloin parvekekaiteen lasi on pettänyt.

Poliisi on aloittanut rikostutkinnan Tikkurilan parveketurmasta. Poliisin mukaan asiaa tutkitaan nimikkeellä kuolemantuottamus.

Vantaan Tikkurilassa tapahtui 2.3. noin kello 2 yöllä kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa nuori nainen putosi kerrostalon seitsemännen kerroksen parvekkeelta ja menehtyi. Poliisi ilmoitti onnettomuudesta rakennusvalvontaan, joka määräsi onnettomuuspaikan kerrostalon kaikki parvekkeet käyttökieltoon.

– Onnettomuuteen johtaneiden syiden selvittämisessä olemme tehneet erittäin tiivistä yhteistyötä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa, rikoskomisario Josefiina Hiltunen Itä-Uudenmaan poliisista kertoo tiedotteessa.

Poliisi on tähän asti tutkinut asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisin omien selvitysten ja tänään 28.3. Tukesilta saamien tietojen perusteella poliisi on päättänyt aloittaa asiasta esitutkinnan. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa nimikkeellä kuolemantuottamus. Nimikkeet saattavat tarkentua esitutkinnan edetessä.

– Uusien onnettomuuksien välttämiseksi haluamme avata joitakin yksityiskohtia tapauksesta. Poliisi epäilee, että nuori nainen on kaatunut parvekkeella kaidetta vasten, jolloin parvekekaiteen lasi on pettänyt ja nainen on pudonnut seitsemännestä kerroksesta, Hiltunen sanoo tiedotteessa.

Hiltunen ei kommentoi ketä, keitä tai mitä tahoa rikoksesta epäillään.

– Asianosaisuudet selviävät esitutkinnan edetessä. En kommentoi niitä tässä vaiheessa. Esitutkinta on aivan alkuvaiheessa, hän sanoo Ilta-Sanomille.

Tässä talossa onnettomuus tapahtui.

Tukes selvittää edelleen onnettomuuskohteen parvekekaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta.

– Tukes selvittää edelleen parvekekaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Olemme tähän mennessä teettäneet kohteen parvekekaiteen rakennesuunnitelmista vertailulaskelmat, jotka ovat nyt valmistuneet. Muilta osin selvitystyö on vielä kesken, eikä lopullisia päätelmiä voi vielä tehdä, sanoo ryhmäpäällikkö Lauri Walden Tukesista tiedotteessa.

Vertailulaskennassa tarkasteltiin kaidejärjestelmän alumiinisen rungon sekä putoamiselta suojaavien lasiosien rakenteellista kestävyyttä. Laskennallisessa selvityksessä havaittiin, että kohteeseen suunniteltu lasityyppi kahdelta sivulta kaiderunkoon tuettuna ei täyttänyt pistekuormavaatimusta. Kaidejärjestelmälle tehdään vielä iskunkestävyyskoe, jonka avulla voidaan todentaa kaiteen alumiinirungon ja suojaavan lasiosuuden yhteentoimivuus.

Tukes on myös ryhtynyt markkinavalvontatoimenpiteisiin ja käynnistää valvontahankkeen, jossa selvitetään laajasti alan toimijoilta, löytyykö Suomessa muita kohteita, joissa on käytetty vastaavia suunnitteluperiaatteita.