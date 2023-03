Poliisi varjeli Erdogan-nukkea veriseltä häpäisyltä – 5 kysymystä virkavallalle

Poliisi kertoo estäneensä rikoksen, mutta on silti kirjannut rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta.

Helsingin poliisi perustelee Erdogan-nuken takavarikointia lauantaisessa mielenosoituksessa sillä, että poliisin tarkoituksena oli estää rikos.

Turkin suurlähetystön edustalla Helsingissä järjestettiin lauantaina mielenosoitus, jonka yhteydessä poliisi poisti mielenosoittajilta Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdogania esittäneen nuken.

Komisario Esa Pennanen kertoi STT:lle sunnuntaina, että poliisi takavarikoi mielenosoittajilta nuken, jolla oli jonkinlainen naamari. Hänen mukaansa poliisille oli syntynyt käsitys, että tarkoituksena oli häpäistä nukella Turkin presidentti. Pennasen mukaan asiaan puututtiin heti. Poliisi myös kirjasi tapauksesta rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta.

Poliisin toiminta on herättänyt paljon keskustelua ja kritiikkiä sananvapauden rajoittamisesta. Asiaa on kritisoinut muun muassa mielenosoituksen järjestäjä, Rise Up for Rojava -niminen yhteisö, joka on pyrkinyt edistämään kurdiliikkeen asiaa kansainvälisesti.

Ilta-Sanomien kysymyksiin vastasi maanantaina hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Heikki Porola. Hänen mukaansa poliisin käsitys on, että Erdogania esittävä nukke aiottiin häpäistä verellä. Porola perusteli takavarikointipäätöstä sillä, että poliisin tehtävä on estää rikoksia.

Mistä poliisille syntyi käsitys, että nukke aiottiin häpäistä verellä?

– En ole ollut paikalla, joten en pysty kommentoimaan yksityiskohtia. Tilannejohtajat ovat näin kertoneet.

Miten poliisi on voinut puuttua kunnianloukkaukseen ennaltaestävästi, koska kyseessä on asianomistajarikos?

– Poliisi tekee kuitenkin aina ensitoimenpiteet silloinkin, jos asianomistaja ei esimerkiksi ole tiedossa. Poliisin tehtävä on ennalta estää ja selvittää rikoksia.

Jos poliisi on estänyt rikoksen, mistä syystä poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen? Kunnianloukkauksen yritys ei ole rangaistava.

– En pysty ottamaan kantaa tarkkoihin yksityiskohtiin.

Missä nukke on nyt? Aiotaanko nukke palauttaa mielenosoittajille?

– Käsittääkseni nukke on poliisin hallussa. Se on todisteena niin kauan kuin sitä tarvitaan. Jos siihen ei kohdistu menettämis­seuraamuksia, silloinhan se aikanaan palautetaan.

(Menettämis­seuraamuksella tarkoitetaan sitä, että oikeus voi määrätä esimerkiksi rikoksentekovälineen valtiolle menetetyksi.)

Olisiko poliisi toiminut samalla tavalla, jos kyseessä olisi ollut kuka tahansa muu?

– Kyllä, olisimme toimineet samalla tavalla, jos kyseessä olisi ollut Suomen presidentti tai vaikka poliisi nimeltä Heikki Porola.

Ilta-Sanomat esitti kysymykset myös kunnianloukkausjutun tutkinnanjohtajalle, rikoskomisario Juha-Matti Suomiselle. Hän kuitenkin sanoi, ettei osaa vastata kysymyksiin, koska ei ole vielä lainkaan perehtynyt tapaukseen. Hänen mukaansa asia on vasta esiselvityksessä, eikä epäillystä kunnianloukkauksesta ole siis vielä aloitettu varsinaista rikostutkintaa.

STT:n mukaan Turkin toimia vastustavassa mielenosoituksessa oli poliisin kertoman mukaan alle sata osallistujaa. Arviolta kaksi ja puoli tuntia kestänyt mielenilmaus alkoi Senaatintorilta, josta osallistujat siirtyivät kulkueena Turkin suurlähetystön lähistölle Kaivopuistoon.

Yhtä mielenosoittajaa sakotettiin, kun tämä tunkeutui heille varatulta alueelta suurlähetystön aidan ulkopuolelle. Poliisi ei kuitenkaan ottanut ketään kiinni.

Helmikuun loppupuolella mielenosoittajat polttivat Turkin suurlähetystön edustalla Helsingissä presidentti Erdoganin kuvan. Helsingin poliisi ilmoitti myös tuolloin, että se tutkii tekoa kunnianloukkauksena.

Tammikuussa Erdogania esittänyt nukke ripustettiin roikkumaan mielenosoituksessa Tukholmassa, mikä puolestaan kiristi Turkin ja Ruotsin välejä entisestään.