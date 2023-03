Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa

Unkarin odotetaan äänestävän Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnista

Unkarin parlamentin odotetaan äänestävän tänään Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnista.

Unkari ilmoitti asiasta Turkin kerrottua ratifioivansa Suomen jäsenyyden toissa viikolla.

Unkari ja Turkki ovat ainoat jäljellä olevat Nato-maat, jotka eivät ole vielä ratifioineet Suomen Nato-jäsenyyttä.

Turkin parlamentin ulkoasianvaliokunta hyväksyi torstaina Suomen Nato-jäsenyyden. Asian odotetaan tulevan Turkin parlamentin käsiteltäväksi lähiaikoina.

Sadattuhannet osoittivat Israelissa mieltä

Arviolta sadattuhannet ihmiset osoittivat mieltä Israelissa yöhön asti jatkuneissa mielenosoituksissa, kertoi muun muassa Times of Israel. Israelilaisen Channel 12 -kanavan mukaan maanlaajuisesti mieltä osoitti arviolta yli 600 000 ihmistä.

Ihmiset lähtivät sunnuntai-iltana kadulle sen jälkeen, kun pääministeri Benjamin Netanjahu erotti maan puolustusministeri Yoav Gallantin.

Gallant oli lauantaina kehottanut keskeyttämään kiistanalaisen oikeusjärjestelmän uudistuksen eteenpäin viemisen kuukaudeksi. Netanjahun johtaman hallituksen ajamat lakiuudistukset kasvattaisivat poliitikkojen valtaa maan oikeuslaitoksen yli.

Israelissa viikoittaiset, laajat hallitusta vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet kuukausia.

Etelä-Suomeen luvassa erittäin huono ajokeli

Etelä-Suomessa on tänään huono tai jopa erittäin huono ajokeli. Yöstä lähtien maahan saapuu etelärannikolta alkaen uusia lumisateita.

Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi maan eteläisissä maakunnissa sekä Ahvenanmaalla. Lisäksi liikennesää on huono Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa.

Baltian suunnasta saapuva sadealue on suuntaamassa pohjoiseen. Lunta saattaa kertyä paikoin vähintäänkin kymmenen senttiä.

Rannikolla Satakunnasta Uudellemaalle on voimassa lisäksi tulvavaroitus.

Osassa merialueita tuulee kovaa, ja Selkämeren eteläosassa aallokko voi yltyä vaarallisen korkeaksi.

ISW: Putin uskoo edelleen sotatavoitteidensa saavuttamiseen

Venäjän presidentti Vladimir Putin uskoo edelleen sotatavoitteidensa saavuttamiseen pitkäkestoisen sodan voittamisen kautta, arvioi yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo.

Putinin mielessä sota voitetaan joko Ukrainan taistelutahdon murtamisella sen jälkeen, kun Länsi on hylännyt Kiovan tai pakottamalla väkivalloin tahtonsa Ukrainalle.

Putinin saaminen neuvottelupöytään vaatisi ISW:n mukaan Ukrainan useita onnistuneita vastahyökkäyksiä, mutta nämä itsessään eivät välttämättä riitä. Presidentti ei jaa länsimaissa valloillaan olevaa käsitystä, jonka mukaan tämänhetkiset sotilaalliset realiteetit vaatisivat tai tukisivat neuvottelujen tuloksena saatavaa rauhaa.

Putinin mielessä on vain yksi tulos, joka mukailee vahvasti toisen maailmansodan jälkeistä tulosta, jolloin natsi-Saksa oli lyöty täysin ja liittoutuneet saivat sanella rauhanehdot.