Milloin talvi loppuu? Meteorologilta tyly ennuste: ”On aika kaoottinen tämä ilmakehä”

Maaliskuu taittuu pian huhtikuuksi ja kellot on siirretty kesäaikaan. Mutta Etelä-Suomessa tupruttaa lunta ja pohjoisemmassa on kunnon pakkaset. Milloin se kevät oikein alkaa?

Forecan meteorologin Juha Föhrin mukaan kysymykseen on hankala vastata.

– Sehän on semmoista small talkia, hyvää päivää, kirvesvartta. Sen näkee sitten, hän sanoo.

Terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötilan katsotaan olevan pysyvämmin nollan yläpuolella. Föhrin mukaan lämpötilaa seurataan sitä varten kymmenkunta päivää.

– Jälkikäteen vasta tiedetään, milloin kevät alkoi. Jos minä saisin päättää, se haudattaisiin koko käsite, ja siitä ei puhuisi kukaan enää mitään koskaan, Föhr sanoo.

Föhrin mielestä termisellä keväällä ei ole juuri merkitystä tavalliselle ihmiselle. Mutta entä sitten keväinen tuntuma, milloin aurinko paistaa ja olisi vähän lämpimämpää?

Ensi viikolla Suomessa on tuoreen kuukausiennusteen mukaan ajankohtaan nähden keskimääräistä kylmempää. Maan etelä- ja keskiosissa sataa lunta. Paikoin lunta voi kertyä runsaastikin.

Suuressa osassa maata on 1–3 astetta keskimääräistä kylmempää. Maan länsiosassa ja Länsi- ja Pohjois-Lapissa viikon keskilämpötila on jopa 3–6 astetta keskimääräistä alhaisempi.

Huhtikuulle ennuste näyttää hieman keskimääräistä kylmempää tai keskimääräisiä lämpötiloja. Ennusteen mukaan kevät viivästyy.

Kuukausiennusteen mukaan huhtikuun sää voi olla tavanomaista kuivempi, jos korkeapaine viipyy pidempään Suomen yllä tai lähistöllä. Ennusteessa on kuitenkin vielä paljon epävarmuutta.

– Se on esitetty sellaisena talven ja kevään taisteluna. Siinä on kylmää ja siinä on lunta, ja se on silti kevättä, Föhr sanoo.

Maaliskuun talvisuus johtui polaaripyörteen hajoamisesta. Tammi-helmikuussa polaaripyörre heikkeni, ja kylmää ilmamassaa työntyi Fennoskandian suuntaan.

Forecan meteorologi Juha Föhr kuvattuna alkukesän säässä vuonna 2019.

Pitkän ajan säätilastojen mukaan terminen kevät alkaa maan eteläosassa keskimäärin näihin aikoihin maaliskuun loppupuoliskolla, pohjoisessa Lapissa puolestaan huhtikuun lopussa.

Pitkän ajan säätilastojen mukaan keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat Suomessa maalis-huhtikuun vaihteessa maan etelä- ja länsiosassa 2–6 astetta, idässä laajalti 2–4 astetta ja pohjoisessa enimmäkseen −2:n ja 4 asteen välillä.

Huhtikuun 3. päivänä alkavalla viikolla sää jatkuu kuukausiennusteen mukaan Suomessa etenkin maan etelä- ja keskiosassa tavanomaista kylmempänä. Lapissa ei näy enää merkittävää poikkeamaa ajankohdan tavanomaisesta.

Suureen osaan maata voisi olla tiedossa ihan mukavaa kevätsäätä, vaikka vähän keskimääräistä kylmempää onkin.

– Terminen kevät varmaan ihan odottaa alkamistaan. Tiedä siitä nyt sitten. Kevät tulee aina ajallaan ja siinä vain vaihtelee matalapaineet ja korkeapaineet. On aika kaoottinen tämä ilmakehä.

Huhtikuun 10. päivä alkavalla viikolla viikon keskilämpötila on kuukausiennusteen mukaan Suomessa jo lähellä ajankohdan tavanomaista tai vähän tavanomaista kylmempi.

Maan etelä- ja lounaisosassa kevät alkaa keskimääräisenä vuonna ennen maaliskuun loppua, mutta esimerkiksi Kilpisjärvellä se alkaa vasta aikaisintaan vapun tienoilla.

Föhrin mukaan lähestyvän kevään signaali on, että iltapäivälämpötilat ovat selkeässä pakkassäässäkin paljon korkeammat kuin aamun lämpötilat ennen auringonnousua.

– Sehän on menossa koko ajan se, Föhr sanoo.