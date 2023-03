Ennen­näkemätön julistus: Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ovat tekemässä sotilaallista historiaa – tästä on kyse

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen arvioi, että Pohjolaan rakennetaan nyt ”pidäkettä” Venäjää vastaan. Pohjoismaisten ilmavoimien uusi aiejulistus on siitä yksi merkki.

SUOMEN, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ilmavoimat ovat sitoutuneet aiempaa yhtenäisempään yhteistyöhön. Asiasta linjattiin historiallisessa aiejulistuksessa, joka allekirjoitettiin aiemmin maaliskuussa ilmavoimien komentajien toimesta.

Sen mukaan maiden on tarkoitus kehittää ilmavoimiensa keskinäistä toimintakykyä aivan uudella tavalla.

Asia sai paljon kansainvälisen median huomiota aiemmin tällä viikolla. Otsikoissa jylistiin pohjoismaisten ilmavoimien yhdistävän voimavaransa vastatakseen Venäjän uhkaan.

Tanskan ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Jan Dam kertoikin aiemmin Reutersille, että yhdistämisen syynä on Venäjän aloittama laajamittainen hyökkäys Ukrainaan.

– Yhdistettyä laivuettamme voisi verrata suureen eurooppalaiseen valtioon, hän sanoi.

Ilmavoimat on kertonut, että pohjoismaiden välinen aiejulistus on ensimmäinen laatuaan. Historiallisen dokumentin allekirjoittivat Suomen kenraalimajuri Juha-Pekka Keränen, Ruotsin kenraalimajuri Jonas Wikman, Norjan kenraalimajuri Rolf Folland ja Tanskan kenraalimajuri Jan Dam 16. maaliskuuta Ramsteinissa.

Aiejulistuksen allekirjoitti Suomen osalta ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Juha-Pekka Keränen.

Tilaisuudessa oli läsnä myös Naton ilmavoimaesikunnan komentaja, kenraali James B. Hecker.

Pohjoismaiden ilmavoimien komentajat keskustelivat ensi kerran uudenlaisesta yhteistyön tiivistämisestä, kun he tapasivat marraskuussa Ruotsissa.

Maiden välinen yhteistyö ei varsinaisesti ole uusi asia, mutta ensi kertaa tavoitteena on yhteisen, huomattavan ilmapuolustuksen luominen Pohjolaan, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

Vanhanen näkee, että käytännössä aiejulistus tarkoittaa ensiaskelia suuntaan, jossa esimerkiksi Suomen ilmatilassa nähdään kasvavissa määrin Suomen liittolaisten kalustoa.

– Pohjoismaihin on rakentunut tilanne, jossa ne pystyvät saumattomasti lisäämään alueellista yhteistyötä. Tämä lisäisi Suomelle myös strategista syvyyttä, Vanhanen sanoo.

Strategisella syvyydellä viitataan siihen, että puolustus ylettyy myös oman alueen ulkopuolelle. Esimerkiksi liittolaisten tukikohtia voisi hyödyntää tilanteissa, jossa se on omalla maaperällä hankalaa tai mahdotonta. Yhteistyö monipuolistaisi siis myös Suomen omaa maanpuolustusta.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

Venäjän uhan lisäksi aiejulistuksen syntyyn vaikuttaa se, että Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet sotilasliitto Natoon, Vanhanen sanoo. Norja ja Tanska ovat ennestään Nato-maita.

– Puolustusyhteistyötä on helpompi kehittää saman liittouman sisällä ja saman turvatakuun alla. Puolustuksen yhtenäistäminen ja kehittäminen on silloin helpompaa, Vanhanen kertoo.

– Ennen sodan alkua yhteistyön kehittämiseen oli tietynlaisia rajoituksia eikä samanlaista poliittista tahtoa.

Aiejulistuksessa puhutaan Pohjoismaiden yhteisestä ”ilmaoperaatiokonseptista”. Tavoitteena on yhtenäistää niin ilmaoperaatioiden johtamista, suunnittelua kuin toteutusta.

Maiden ilmavoimat voisivat muun muassa järjestää yhteistä koulutusta ja harjoituksia.

Aiejulistus on vasta sopimus yhteistyön kehittämisestä. Vanhanen arvioi, että toteutuksessa voi olla kyse vuosien työstä.

– Mielestäni tässä on olennaista se, miten nopeasti Naton tuomaa yhteistyöpotentiaalia Pohjoismaiden alueellisessa puolustuksessa on ryhdytty selvittämään. Tämä tulee olemaan merkittävä kehityskulku myös Naton sisällä: erilaisia yhteistyömuotoja aletaan hakea, Vanhanen sanoo.

Norjan F-16-hävittäjiä partioimassa Liettualaisen lentotukikohdan lähiseudulla vuonna 2015.

Ilmassa on merkkejä siitä, että niin Turkki kuin Unkari aikovat ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden lähiaikoina – nopeimmillaan ensi viikolla. Ne ovat viimeiset Nato-maat, jotka eivät ole Suomen tai Ruotsin jäsenyyttä vahvistaneet.

Ruotsin Nato-jäsenyyden käsittely on sysätty toistaiseksi määrittelemään ajankohtaan molemmissa maissa.

– On hyvin epätodennäköistä, että Ruotsi jäisi Naton ulkopuolelle. Tällaiset hankkeet ja aiesopimukset ovat oma tapansa viestiä siitä, että Naton laajentumista pidetään selviönä ja ajatukset ovat jo tulevassa. Kun näitä suunnitelmia valmistellaan, se voimistaa itsessään ajattelutapaa siitä, että olemme pian Natossa.

Vanhanen korostaa, että pohjoismaiden yhteinen laivue koostuisi yli 250:tä hävittäjästä.

Suomen 62 Hornetin ohella Norjalla on 57 ja Tanskalla 58 F-16-hävittäjää. Ruotsilla on puolestaan yli 90 Gripen-hävittäjää. F-35-hävittäjiä Norjassa on 37.

Suomen hävittäjäkalusto uudistuu lähivuosina. Valtioneuvosto päätti joulukuussa 2021 tilata Suomelle 64 Lockheed Martin F-35A Lightning II -monitoimihävittäjää. Ensimmäinen F-35 luovutetaan ilmavoimien koulutuskäyttöön Yhdysvalloissa vuonna 2025.

Vanhanen kuvailee mahdollista Pohjoismaiden yhdistettyä laivuetta ”kilpailukykyiseksi”, koska kyse on suurilta osin moderneista hävittäjistä.

– Tässä voidaan hyvinkin ottaa ensiaskelia siihen suuntaan, että pohjoiseen luodaan nyt vahvaa pidäkettä Venäjään nähden. Aiemmin onkin puhuttu eräänlaisesta ”Pohjolan linnakkeesta”, Vanhanen sanoo.

Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ovat aiemmin puhuneet pohjoisesta linnoituksesta, joka syntyisi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä. Naton näkökulmasta esimerkiksi Baltian maiden puolustaminen helpottuu huomattavasti, jos Suomi ja Ruotsi ovat mukana.

Vanhanen uskoo, että liittopolitiikka alkaa näkyä suomalaisten arjessa tulevaisuudessa yhä enemmän. Hänellä on antaa asiasta esimerkki aivan lähimenneisyydestä, sillä torstaina Yhdysvaltain ilmavoimien tiedustelukone teki ensimmäisen valvontalennon Suomen ilmatilassa itärajan muotoa mukaillen.

Puolustusvoimien mukaan vastaavien valvontalentojen yksityiskohdista ei aiota kertoa operaatioturvallisuuteen vedoten. Lentoja on tarkoitus tehdä nyt ja tulevaisuudessa niin miehitetyillä kuin miehittämättömillä koneilla.