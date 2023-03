Sakeaksi muuttuu – lunta tulee kohta tuutin täydeltä

Lumisateet jatkuvat ennusteen mukaan etenkin Uudellamaalla koko alkuviikon.

Lunta sataa reilusti sunnuntain aikana. Iltapäivällä Uudellemaalle saapuu uusia lumisateita lounaasta.

Forecan päivystävän meteorologin Juha Föhrin mukaan aiempi ennuste näytti, että sää olisi sunnuntaina Etelä-Suomessa poutainen, mutta uudemman tiedon mukaan poutaisuutta on lähinnä lounaisosassa.

Turussa pilvipeite voi siis rakoilla, mutta muualla etelässä on pilvistä ja lumisateita.

– Uudellemaalle leviää päivän kuluessa paikallisluontoisia lumisateita ja illan kuluessa sakeampiakin etenkin Uudenmaan yli kohti Itä-Suomea. Pikkuhiljaa sakenee pääkaupunkiseudulla.

Föhrin mukaan ennuste on kaiken kaikkiaan lumisadevoittoinen. Paikoin lunta voi tulla hyvinkin sakeasti. Suurimmat lumisateet painottuvat Itä-Uudellemaalle ja Kaakkois-Suomeen.

Föhrin mukaan myös turkulaiset saavat lumisateita ensiyönä.

Lumisateet jatkuvat Etelä-Suomessa ja etenkin Uudellamaalla koko alkuviikon, tällä hetkellä vaikuttaa, että lumisin päivä on tiistai. Keskellä viikkoa lumisateita tulee myös Lappiin. Torstaina selkenee Turun, Tampereen ja Helsingin rajaamalla alueella, mutta pohjoisemmassa tulee silloin lunta.

– Sekin on vain tilapäinen ilmiö. Koska sitten tulee taas uusia sadealueita. Kauheasti mitään yksityiskohtia ei kannata uskoa, tämä on sellainen suursäätila.

Föhrin mukaan kaikki on kiinni siitä, miten matalapainealue käyttäytyy. Pääasiallinen sanoma on, että lunta on tulossa.

– Ilosanoma, Föhr sanoo.