Ben Zyskowicz arvioi IS:lle, miksi hänen kimppuunsa käytiin

Ben Zyskowiczin kimppuun käynyt mies huusi juutalaisten vallanneen Suomen.

Ben Zyskowicz (kok) jatkaa kampanjointiaan lauantaisesta hyökkäyksestä huolimatta. Hän kokee olevansa täydessä iskussa. Demokratiaa ei Zyskowiczin mukaan voi estää väkivallalla.

Tuntematon mies kävi Zyskowiczin kimppuun Itäkeskuksessa. Mies uhkasi tappaa Zyskowiczin ja sanoi haluavansa työntää tämän metron alle. Mies huusi Zyskowiczille Natosta ja väitti juutalaisten vallanneen Suomen.

Zyskowicz on ollut kansanedustajana vuodesta 1979 asti. Hän ei tiedä, miksi mies kävi hänen kimppuunsa. Zyskowicz arvioi kuitenkin, että vihainen nettikommentointi ja ääriajatusten leviäminen sosiaalisessa mediassa voi osaltaan vaikuttaa ihmisten ajatusmaailmaan ja käyttäytymiseen.

– Ennen sosiaalista mediaa tällaiset ääriajattelijat uhosivat jossain omassa kaveripiirissään, mutta nyt mitä jyrkimmätkin ja kummallisimmatkin teoriat ja salaliittoajatukset saavat laajan kaikupohjan.

Zyskowicz tunnistaa, että vihainen kommentointi ja ilmapiiri ovat aiempaa näkyvämpiä.

Eduskuntaan on esimerkiksi ehdolla avoimen rasistinen ja fasistinen Sinimusta liike, jonka ehdokkaana on lakkautetun uusnatsijärjestön puheenjohtaja.

– Tämä on vaikea kysymys. Se on aikalailla uskomatonta, että avoimen fasistisin tunnuksin ollaan eduskuntaan pyrkimässä. Se on yksi ilmiö, jota en kyllä muista aiemmin nähneeni.

Mies kävi Zyskowiczin kimppuun Itäkeskuksessa: ensin metroasemalla ja kun Zyskowicz seurasi miestä ulos tämä kaatoi hänet maahan.

Zyskowicz halusi kimppuunsa käyneen miehen joutuvan teoistaan poliisin pakeille.

– Siksi lähdin häntä seuraamaan, vaikka se ei nyt välttämättä kovin viisasta ollut oman turvallisuuden kannalta.

Poliitikot pääministeri Sanna Marinista (sd) presidentti Sauli Niinistöön osoittivat tukensa Zyskowiczille sosiaalisessa mediassa heti tapahtuneen jälkeen. Zyskowicz ei ole itse somessa, mutta sanoo lukeneensa muiden ehdokkaiden, puolueiden johtajien ja presidentin kannustavia kommentteja mediasta.

Sosiaalista mediaa ei voi erottaa poliitikon elämästä, vaikkei siellä itse olisikaan. Zyskowicz kertoo kampanjatiimiläistensä nähneen Itäkeskuksessa, kuinka teinipojat olivat kuvanneet tapahtunutta etäältä.

Hän arvelee, että nuoret saattavat jakaa videoita suosimissaan somekanavissa, mutta toistaiseksi sellaista ei ole tullut hänen tietoonsa.

ITÄKESKUKSESSA kiinni otettu mies oli vielä sunnuntaiaamuna kiinniotettuna poliisin hallussa. Poliisi on kuulustellut miestä. Helsingin poliisilaitoksen päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kari Martikainen kertoo, ettei hän voi kertoa kuulustelun sisällöstä. Seuraavaksi asiassa oli määrä kuulla tapahtuman toista osapuolta.

Poliisi ei ole vahvistanut, että kyseessä on Zyskowiczin tapaus, mutta se kertoi Twitterissä ottaneensa miehen kiinni Itäkeskuksessa epäiltynä pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta.

Martikainen kertoi myöhemmin sunnuntaina STT:lle epäillyn pahoinpitelijän pidätyksestä. Hän ei kertonut tarkempia tietoja tapauksesta kiireeseen vedoten.

Poliisin on päätettävä, vaatiiko se epäillyn vangitsemista vai vapautetaanko hänet. Vaatimus on esitettävä viimeistään kolmantena päivänä kiinniottopäivästä kello 12:een mennessä. Tässä tapauksessa takaraja on siis tiistaina puoleenpäivään mennessä.

Juttua muokattu 26. maaliskuuta kello 12.28. Lisätty STT:n tiedot epäillyn pidätyksestä.