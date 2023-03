Oikeutta eläimille -järjestön videomateriaali on kuvattu luolakoirien taipumus­kokeista Vihdissä ja Mynämäessä syksyllä 2022. Kokeissa koirat ja ketut ottavat yhteen, vaikka se on kielletty säännöissä.

Luolametsästyskoirien taipumuskokeissa käytetään eläviä kettuja, ja kokeissa koirat ja ketut pääsevät kohtaamaan ja tappelemaan, vaikka se on kiellettyä. Kokeet järjestetään keino­luolastossa, joista eläimet eivät pääse pakoon. Asia käy ilmi Oikeutta eläimille -järjestön STT:lle luovuttamasta videokoosteesta. Video on kokonaisuudessaan katsottavissa järjestön sivuilla.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on helmikuussa antanut maa- ja metsätalous­ministeriölle kannanoton, jossa se ehdottaa, että elävien kettujen käyttö kokeissa kielletään.

– Kettu joutuu koe- tai harjoitustilanteessa kärsimään tarpeettomasti pelosta ja stressistä. Ketut voivat kärsiä myös kivusta, jos metsästyskoira pääsee varotoimenpiteistä huolimatta puremaan kettua, kannanotossa sanotaan.

Neuvottelukunnan mukaan elävän ketun käyttö ei ole välttämätöntä luolakoirien rotutyypillisten ominaisuuksien testaamisessa ja harjoittamisessa.

– Elävillä ketuilla keinoluolastossa tehtävät luolakoirien taipumuskokeet ja harjoittelu aiheuttavat tarpeetonta kärsimystä ketuille ja tulisi sen vuoksi kieltää kokonaan.

Neuvottelukunnan jäsen, eläintenkouluttaja ja eläinlääkäri Anna-Mari Olbricht katsoi videomateriaalin STT:n pyynnöstä.

– Mielestäni tilanne on ketuille sietämätön. Se joutuu taistelutilanteisiin, joissa se ei pysty välttämättä perääntymään ollenkaan, vaan sen on joko taisteltava tai otettava puremat vastaan. Karu kohtalo.

Sama kettu voinut olla maalina tuhannelle koiralle, sanotaan videolla

Oikeutta eläimille -järjestön mukaan videot on salakuvattu Vihdissä ja Mynämäessä syksyllä 2022. Mynämäen kokeen järjestäjänä on ollut Turun Seudun Mäyräkoirakerho, Vihdissä puolestaan Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ja Suomen Kettuterrierit. Suomen Kettuterrierit on Kennelliiton rotuyhdistys. Molemmat mäyräkoira­yhdistykset taas ovat jäseninä Suomen Mäyräkoira­liitossa, joka on Kennelliiton rotuyhdistys.

Turun Seudun Mäyräkoirakerho pahoittelee, että Mynämäen kokeessa koira ja kettu pääsivät kohtaamaan sääntöjen vastaisesti. Vihdin kokeen kohdalla videoissa ei näy kohtaamisia eikä sellaisista keskustella. Järjestäjät sanovat, etteivät kettu ja koira päässeet kokeessa toisiinsa kiinni.

Kennelliiton säännöissä sanotaan, että koiran ja ketun välillä ei saa syntyä tappelutilanteita. Niitä kuitenkin näkyy videolla, ja ihmiset käyvät niistä keskusteluja.

– Kettu iski ja peruutti helvetin nopeasti takaisin pesään ja jäi odottamaan uutta iskua. Se iski kovaa ja peruutti saman tien ja jäi odottamaan, että tuleeko se sieltä, yksi läsnäolijoista sanoo Mynämäessä kuvatulla videolla.

Keskustelijat puhuvat myös siitä, että kettu on saattanut olla maalina jopa tuhannelle eri koiralle.

Vihdissä kuvatulla videolla kettu on ilmeisesti jäänyt paikalleen käytävä­muodostelmassa olevaan keinopesään. Videolla näkyy, kuinka mies tökkii sinne kapulalla.

Olbricht sanoo pitävänsä kettujen ja koirien kohtaamisen lisäksi ongelmallisena, jos paikalleen jäänyttä kettua patistetaan liikkeelle. Eläinten kanssa työskentelevän pitäisi hänen mielestään tunnistaa eläimen jähmettynyt pelkotila.

– Se ei oikeuta meiltä ihmisiltä voimankäyttöä. Voi olla, että eläin ei enää näe mitään ratkaisukeinoa. Se ei enää taistele tai yritä paeta.

Tanskassa elävien kettujen käyttö on kielletty

Taipumuskokeissa käytetään tarhalla syntyneitä puna- tai hopeakettuja. Oikeutta eläimille -järjestön mukaan kokeiden kettuja pidetään verkkopohjaisissa häkeissä.

Ruokavirasto ja maa- ja metsätalousministeriö antoivat helmikuussa lausunnon kokeissa käytettävien kettujen pidosta. Siinä viitataan Itä-Suomen hovioikeuden viime vuonna antamaan ratkaisuun, jonka mukaan kokeissa käytettäviä kettuja ei tule asuttaa turkiseläinten tavoin, vaan samoin kuin esimerkiksi koiria ja kissoja.

– Tällaisen ketun pitopaikan lattian tulisi siten olla kiinteäpohjainen tai maapohjainen, ja pitopaikassa tulisi olla säänsuoja. Säänsuojana voisi toimia esimerkiksi kuivitettu koppi, joka mahdollistaa samalla piiloutumis- ja suojautumistarpeen tyydyttymisen.

Esimerkiksi Tanskassa elävien kettujen käyttö luolakoirakokeissa on kielletty. Neuvottelukunnan mukaan koiria voidaan testata robottieläimillä, eikä elävän ketun käyttö ole siten perusteltua.

– Jos taipumuskokeen suurin arvo on se, että koira voi saada valiotittelin, mutta koe ei kuitenkaan kerro koiran toiminnasta käytännön metsästystilanteessa, kohde-eläimen kärsimys ei ole perusteltua ja robottieläimen käyttö riittäisi hyvin, neuvottelukunnan viimevuotisessa kokouspöytäkirjassa sanotaan.