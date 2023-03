Ei enää outoja kolahduksia tai valonkajastuksia kotkalaisissa kerrostaloissa, mutta viikonloppu on vasta alkamassa.

Tilanne mysteerisuihkuttelijan riivaamassa kotkalaisessa kerrostaloyhtiössä on rauhoittunut, kertoi Yle perjantaina.

Saunan ovi ei ole enää kolahdellut selittämättömästi eikä saunatiloista ole kajastanut valoa outoihin aikoihin.

Yle paljasti mysteerisuihkuttelijan olemassa olon maanantaina.

Ylen nyt uudelleen haastattelema isännöitsijä arvelee mysteerisuihkuttelijan pelkäävän kiinni jäämistä.

Hän on siksi omaksunut ainakin tilapäisesti matalamman ja kuivemman profiilin.

Aiemmin hän oli ollut erityisen aktiivinen viikonloppuiltaisin.

Tosin viikonloppu oli perjantaina vasta alkamassa.

Mystinen nimi ”mysteerisuihkuttelija” syntyi alun perin taloyhtiön tiedotetta varten.

Isännöitsijä arveli Ylelle julkisuuden paineen olevan nyt liikaa mysteerisuihkuttelijalle. Hän lienee tunnistanut itsensä Ylen uutisesta, jota Ilta-Sanomatkin siteerasi, vaikka taloyhtiötä ei mainittu.

Naapuritarkkailun arvellaan olevan korostunutta.

Saunaa saa käyttää vain maksua vastaan.

Luvaton suihkussa käynti oli jatkunut muutamia kuukausia ja sen motiiviksi arveltiin lämpimän veden korkeaa hintaa.

Toiminta kohdistui taloyhtiön kumpaankin kerrostaloon, minkä vuoksi pois suljettua ei ole, että mysteerisuihkuttelijoita on enemmän kuin yksi. Jos he tulisivat toisiaan vaatteet päällä vastaan, he eivät välttämättä tunnistaisi toisiaan suihkuttelijan rooleissa.