Miikan mukaan pakettia ei noudeta ennen kuin se saapuu tilaushetkellä sovittuun osoitteeseen.

Miika tilasi läheiselleen verkkokauppa Zalandosta maaliskuun puolessavälissä uutuudenkarheat, ”arvokkaammat” kengät syntymäpäivälahjaksi.

Viikon alussa paketin tiimoilta saapui tekstiviestitse saapumisilmoitus. Ongelma kuitenkin oli se, että kenkäpari oli kuljetettu reilut 130 kilometriä harhaan. Kotkan sijaan paketti päätyi Linnanmäen kulmille Alppilan K-markettiin.

Miika alkoi selvittää, voisiko paketin uudelleen lähettää oikeaan kohteeseensa. Useiden päivien jälkeen selvitystyö on alkanut turhauttamaan ja paketti lojuu yhä helsinkiläisessä pakettilokerossa.

Verkkokauppa Zalando kertoi virheen johtuvan sen kuljetuskumppani PostNordista, mutta kumpikaan yritys ei Miikan silmissä ole ottanut asiasta kunnolla vastuusta.

Miika on kieltänyt myös läheistään noutamasta pakettia väärästä osoitteesta.

– Hän on välillä seissyt asiasta käsillään ja päällään. PostNord on kuitenkin iso logistiikkatalo, jonka yksi tehtävä on kuljettaa asiat paikasta A paikkaan B, hän linjaa.

– Tätä on perusteltu (PostNordin) asiakaspalvelussa tietoteknisellä syyllä. Sanoin siihen, että kannattaa lopettaa valehtelu. Ihmiset niitä paketteja siirtävät ja nostavat kaappiin.

Hän jakoi kokemuksensa Twitterissä, jossa päivityksen alle kasaantui yhtä paljon kommentteja kuin välimatkaa kertyy Helsingistä Kotkaan. Vastauksissa moni jakoi vastaavanlaisia kokemuksia, joissa paketti päätyy pahimmillaan toiselle puolelle Suomea.

– Sen voisi ymmärtää, jos paketti päätyy eri puolille saman kaupungin sisällä. Tässä tapauksessa ei edes pahoitella tai tarjota sopivaa korvausvaihtoehtoa. Ehdotin Zalandolle, että voin hakea paketin, jos kulkukustannukset korvataan. Se taas ei heille käynyt.

– Zalandolta yriteltiin sovitella sillä, että anteeksipyyntönä saisi 20 prosentin alennuksen seuraavan tilauksen yhteydessä. Mutta jos saman tilauksen tekisikin uudestaan, niin kuka ties, ehkä siitäkin aiheutuu lisäkustannuksia?

Hänen kokemuksensa levittyä sosiaalisessa mediassa, ja myös IS:n PostNordille tekemän haastattelun jälkeen, Miikaan oltiin suoraan yhteydessä kuljetuspalvelusta. Miika kertoo, että PostNordin mukaan kuljetus onnistuisikin nyt Kotkaan, mutta ei vieläkään hänen toivomaansa osoitteeseen.

PostNord puolestaan viestii IS:lle, että kuljetus olisi saatu sovittua asiakkaan kanssa.

Vaikeaksi koettujen asiakaspalvelukokemusten jälkeen Miika linjaa, ettei hän nouda pakettia ennen kuin se saapuu tilaushetkellä sovittuun osoitteeseen.

– En hakisi, vaikka näkisin postiautomaatin ikkunastani. Tietystä toimituspaikasta on maksettu, hän sanoo.

Hän ei usko, että asia olisi saanut näin yksilöityä vastausta PostNordilta, ellei hänen kokemuksensa olisi levinnyt suuren yleisön tietoon.

– Ihmiset ovat luontaisesti arkoja antamaan palautetta. Mielestäni näitä asioita on hyvä nostaa esille, sillä palvelun pitää muuttua. Suomessa on monia huonosti liikkuvia vanhuksia, joille tällaiset toimituspalvelut ovat tärkeitä.

PostNordin toimitusjohtaja Johanna Starck yhtyy näkemykseen siitä, että Miikan paketin tapauksessa ”asiat menivät pahasti pieleen”.

– Tässä on tapahtunut meidän päässä jokin sekaannus. Emme me voi olettaa, että kuluttaja hakee pakettinsa toiselta paikkakunnalta, hän kertoo.

– Seuraavaksi selvitetään, onko tätä vielä mahdollista toimittaa oikeaan paikkaan, jos se ei ole ehtinyt lähteä kohteestaan.

Starckille tapauksen yksityiskohdat eivät olleet vielä puolenpäivän aikoihin täysin selvillä. Siksi hän ei voinut kommentoida, mistä 130 kilometrin harha-askel aiheutui.

IS:lle viestittiin Starckin haastattelun jälkeen, että virhe aiheutui tiedonsiirtohäiriöstä, joka ”on nyt tarkemmassa selvityksessä”.

– Kuljetamme päivittäin kymmeniätuhansia paketteja ja silloin tällöin tapahtuu vahinkoja. Ei voi sanoa, että kyse olisi yleisestä ongelmasta, mutta kyllä näitä tapahtuu, Starck kertoo.

Hänen mukaansa juurisyitä virheille voi olla monia: virhe voi johtua inhimillisestä erheestä tai puutteellisesta viestinnästä yrityksen sähköisessä järjestelmässä lähettävän asiakkaan ja PostNordin välillä.

Miikan alkuperäisen twiitin alla monet käyttäjät kertovat vastaavista kokemuksista NordPostin kanssa. Onko tällainen maine toimitusjohtajan mielestä oikeutettu?

– Ikävältähän se kuulostaa ja meille on tärkeää, että ihmisille jäisi hyvä kokemus palveluistamme. Me teemme jatkuvasti töitä toimintamme kehittämiseksi ja tätä työtä on edelleen jatkettava, hän kertoo.

– Ikäviä poikkeuksia lukuun ottamatta saamme kyllä kuljetettua paketit sovitusti perille.