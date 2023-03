Hallipäällikön mukaan rataraivoa hillitsee, että erikuntoisille uimareille on selkeästi omat ratansa.

Joku kelluu uimaradalla tukkien koko kaistan. Toinen on jäädä täysillä kauhovan uimarin jalkoihin. Kolmatta häiritsevät rivissä etenevät vesijuoksijat.

Ilta-Sanomien kyselyn perusteella rataraivo syttyy uimahallissa usein siitä, ettei radalla löydy yhteistä tahtia. Kyselyyn tuli vastauksia lukuisten uimahallien kävijöiltä eri puolilta Suomea.

Kysyimme helsinkiläisen Mäkelänrinteen uimahallin hallipäälliköltä Nipa Avénilta, kuinka yleistä rataraivo hänen tuntumansa mukaan on. Hänen mukaansa se on vähentynyt. Siihen on auttanut, että altaat jaetaan selkeästi eri uimareiden kesken.

– Vesijuoksijoille on omat kyltit, nopeille uimareille omat. Tietysti on olennaista, miten asiakas kokee, että kuka on nopea uimari ja kuka hidas.

Avénin mukaan uimavalvojat tarkkailevat tilannetta, ja voivat tarvittaessa vapauttaa lisää ratoja hitaammille ja toisin päin.

Mäkelänrinne on iso halli. Siellä on valtava 50 metrin allas, joka on myös ihan totisessa kilpakäytössä. Hallissa harjoittelee kilpauintiseuroja, mutta lisäksi kuntouimareita. Avén epäilee, että ahtaammissa tiloissa ristiriitoja voi tulla enemmän.

Ruuhka-aikana kaikki uimahallin radat olivat todella täynnä. Yhdellä radalla oli kyltti "nopeat kuntouimarit". Tällä radalla ui henkilö, jota en itse olisi määritellyt nopeaksi kuntouimariksi, vaan ihan sairaan nopeaksi uimariksi. Me muut radalla olimme nopeita kuntouimareita. Itse väistin tätä nopeaa uimaria aina päädyissä ja uin mahdollisimman sivussa. Tämä henkilö alkoi ei-niin-ystävälliseen sävyyn ohjeistaa ja osoitella kaikkia muita radalla olijoita, että pitää siirtyä toisille radoille. Vantaalaisen uimarin kokemus

Avénin arvion mukaan erityisen tärkeää on, että vesijuoksulle on riittävästi tilaa. Se on iso laji. Ilta-Sanomien kyselyssä useampi lukija kertoi ärsyyntyneensä siitä, kuinka kaveriporukat vesijuoksevat rintarinnan pitkissä riveissä, joita ei pääse ohittamaan.

Mäkelänrinteellä on tullut silloin tällöin palautetta vesijuoksijoiden tilan käytöstä. Hallin uimajuoksulle varatuilla radoilla on mentävä peräkanaa, mutta hyppyaltaassa saa juosta kaverin kanssa vierekkäin.

Vaikka hallissa on keskimäärin 2­500 kävijää päivässä, sen suurempia törmäyksiä ei uimareiden tai juoksijoiden keskuudessa ole hallipäällikön mukaan sattunut. Silloin talloin saattaa syntyä suukopua.

– Aina voi osua käsi tai jalka toisiin ihmisiin, siinä voi helposti pieni sanaharkka tulla. Ei meillä kävijämääriin suhteutettuna ääritapauksia ole juuri ollenkaan.

Näin Ilta-Sanomien lukijat kuvailevat kokemuksiaan uimahalleissa eri puolilla Suomea:

Vesijuoksualueella oli lisäkseni vain yksi juoksija, joten annoin 13-vuotiaalle lapsenlapselleni luvan uida edellä juostessani. Toinen juoksija kävi soittamaan suutaan lapselle: "tämä alue on vesijuoksijoille, miksi tässä olet".

Vesijuoksuradalla mennään pareittain ja jopa kolmisin. Seurustellaan keskenään piittaamatta vastaantulijoista. Yritä siinä ohitella! Täytyy kääntyä takaisin, mutta nämä seurustelijat jatkavat tyytyväisinä altaan toiseen päähän.

Eritasoisille uimareille on hyvä olla omat ratansa. Myös uintisuuntaa kannattaa noudattaa.

Uimahallissa "terrorisoi" muutama vuosi sitten eläkeläisporukka. Menin juoksuvyön kanssa huonona uimarina altaaseen ensimmäistä kertaa, mutta eläkeläisporukka tuli heti opettamaan, missä vesikävelijöiden pitää "uida". Siis minun vesipelkoisen olisi pitänyt uida keskellä allasta saamatta mistään tukea tarvittaessa. Siinä ne itse meni ja sätti onnetonta uimaria.

Jos tietää olevansa liian hidas uimari, voisi mennä pois nopealta radalta. Voi tulla törmäyksiä. Uimavalvojat eivät viitsi puuttua tähän, vaan kävelevät pois.

Uimahallissa neljä ikääntynyttä naista vesijuoksi vastaan rinnakkain, eikä päästänyt ohi, vaan naureskelivat. Lähtiessäni kerroin asiasta kassalle. Hän sanoi, että minun olisi pitänyt nousta itse altaasta kertomaan asiasta uimavalvojalle.

Voidaan tukkia uintirata ihan vain kellumalla keskellä hädin tuskin liikkuen. Ketään ei päästetä ohi. Hyvissä ajoin ennen päätyä siirrytään vasemmalle puolelle, siten, että mahdolliset ohittajat joutuu lyömään jarrut pohjaan ja lillumaan näiden radanomistajien perässä.

