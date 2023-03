Ensi viikolla lunta voi sataa 5–10 senttiä päivässä.

Kunnon hiihtokausi voi olla edessä maan eteläisiä osia myöten, mikäli tämänhetkiset ennusteet toteutuvat.

Sää viilenee pikku hiljaa. Sunnuntaina sää jäähtyy siihen malliin, että päivälämpötilat jäävät etelässäkin pakkasen puolelle.

– Sunnuntaina tulee lumisadealue maan eteläosaan, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen ennustaa.

Parviainen varoittaa samalla, että sään ennustettavuus on ollut huonoa. Lumisateet riippuvat matalapaineiden liikkeistä, ja matalapaineiden paikkoja on hankala ennustaa.

Suomea lähestyy matalapaineita kahdesta suunnasta. Yksi matalapaine lähestyy Etelä-Ruotsin suunnasta, se jää pyörimään Baltian tienoille ja Suomen eteläosan päälle.

Uusi annos matalapainetta sateineen lähestyy Suomea kaakosta.

– Sunnuntaina lunta voi tulla etelässä ja idässä yhdestä viiteen senttiä. Paikka on vielä epäselvä. Se voi jäädä myös maan lounaispuolelle, Parviainen haarukoi.

Lounaasta ja kaakosta tulevat matalapaineet yhdistyvät ja sadealue leviää. Matalapaineet jämähtävät ensi viikolla Suomen päälle.

Lunta voi tulla päivittäin etelässä yhdestä viiteen senttiä, jos tämänhetkinen ennuste toteutuu.

Lännessä ja pohjoisempana lumimäärät voivat olla päivittäin 5–10 senttiä.

Itä-Suomi tekee poikkeuksen.

Ennusteen mukaan idässä sataa aluksi lunta ja räntää, samalla sää lauhtuu. Lämpötilat voivat mennä ensi viikolla plussalle ja sateet muuttuvat vedeksi.

– Matalapaineen paikka on vaikeasti ennustettavissa. Sateet riippuvat siitä, miten matalapaineen raja sattuu menemään, Parviainen sanoo.

Kaakosta lähestyy lämpimämpi kaistale.

Lämpö on lähtöisin Ukrainasta ja Venäjältä. Etelässä on mitattu torstaina lämpimiä lukemia, Ukrainassa on ollut lähes +20 astetta.

Ukrainan suunnalta lämpö yrittää tulla Suomeen asti. Lämpöaalto voi saapua ensi viikolla Suomeen. Ukrainan hönkäys tuo lämmintä, kosteaa ilmaa.

Epävakainen sää jatkuu, eikä ensi viikon keskiviikkona vielä ole näkyvissä suuria muutoksia.