Suomen taivaalla vieraili valvonta­kone, jolla on herkät korvat – tällainen on Yhdys­valtain RC-135 Rivet Joint

Yhdysvaltain ilmavoimien signaalitiedustelukone teki valvontalennon Suomen ilmatilassa.

RC-135 Rivet Joint -signaalitiedustelukoneet on pakattu täyteen sensoreita ja antenneja.

Puolustusvoimat toteutti torstaina valvontalennon Suomen ilmatilassa yhdessä Yhdysvaltain kanssa. Lento oli ensimmäinen laatuaan, ja niitä aiotaan jatkaa yhdessä keskeisten kumppanimaiden kanssa.

Suomen ilmatilassa käynyt Yhdysvaltain ilmavoimien RC-135 Rivet Joint on lavettina jo vanha: se perustuu 1950-luvulla suunniteltuun Boeing 707 -matkustajakoneeseen ja siitä kehitettyyn C-135-kuljetuskoneeseen. Yhdysvallat on käyttänyt RC-135-koneita jo Vietnamin sodassa, mutta niiden tekniikka, tutkat ja sensorit on sen jälkeen modernisoitu.

Rivet Joint -koneessa on lentomiehistön lisäksi tilaa 21–27:lle operaattorille. Minimissään koneen valvontalaitteita operoivat kolme elektronisen sodankäynnin upseeria, 14 tiedustelu-upseeria tai aliupseeria ja neljä huoltoteknikkoa.

Koneen herkät elektroniset ja optiset sensorit pystyvät seuraamaan, tunnistamaan ja paikantamaan signaaleja koko elektromagneettisella spektrillä. Keräämänsä datan kone voi lähettää suojatun satelliittilinkin avulla eteenpäin lähes reaaliaikaisesti.

Flight Radar -sivuston mukaan kone lensi torstaina Suomen itäosassa. Periaatteessa se saattoi lennollaan ”kuulla” ja paikantaa radiosignaaleja kaukana Venäjän puolella. Tiedustelumielessä kiinnostavia signaaleja lähettävät muun muassa tutkat, elektronisen sodankäynnin laitteistot ja viestivälineet.

Yhdysvaltain lisäksi RC-135-koneita on Britannian ilmavoimilla. Koneet seuraavat säännöllisesti Venäjän sotatoimia partioimalla Ukrainan lähialueilla, joko Nato-maiden ilmatilassa tai kansainvälisessä ilmatilassa Mustanmeren yläpuolella.

