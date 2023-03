Matkustajalaiva Baltic Princessillä sikaillutta toimitusjohtajaa uhkaa pahimmillaan jopa vankeustuomio.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan Baltic Princessillä viime joulukuun alussa tapahtuneesta sikailusta.

Tuolloin tamperelaista rakennusfirmaa luotsaava 26-vuotias toimitusjohtaja paiskoi hulppean laivasviitin terassikalusteita Itämeren syvyyksiin. Muu juhlaseurue katseli vierestä ja taltioi kyseenalaista riehakointia puhelimillaan.

Poliisi epäilee toimitusjohtajaa ympäristörikkomuksesta ja vahingonteosta. Näin ollen miestä uhkaa minimissään sakkotuomio ja enimmillään vuoden ehdollinen vankeusrangaistus.

Tutkinnasta vastaa Lounais-Suomen poliisi. Koska mies asuu Pirkanmaan seudulla, hänen kuulustelunsa hoitaa virka-apuna Sisä-Suomen poliisi.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Maria Sainio Lounais-Suomen poliisista sanoo IS:lle, ettei miestä ole saatu vielä kuultua.

– Me emme ole kuulusteluja vielä saaneet, Sainio kertoo.

Tällä haavaa poliisi ei epäile laivaseurueen muita jäseniä rikoksista. Sikailusta kuvattu materiaali levisi laajalti sosiaaliseen mediaan, ja päätön toiminta sai monen veret kiehumaan.

– Ei ole näillä tiedoilla löydetty tai pystytty suoraan sanomaan, että on muita epäiltyjä. Tapahtumien kulku on vähän sekava, Sainio sanoo.

Poliisi selvittää kuitenkin yhä tapahtunutta, ja on mahdollista, että rikostutkinta laajenee myös seurueen muihin jäseniin.

Laivayhtiö onkin sanonut julkisuuteen, että seurueen miesjoukko oli myös muun muassa virtsannut tilaussaunan kiukaalle sekä rikkonut saunan irtaimistoa. Sauna jouduttiin ottamaan pois käytöstä

Sainio toivoo, että tutkinta saadaan mahdollisimman pikaisesti syyttäjälle syyteharkintaan.

Tutkintapyynnön asiasta poliisille teki laivayhtiö. Se mätkäisi seurueen seitsemälle miehelle ainakin vuoden mittaisen porttikiellon.

Laivayhtiö on muistanut sikailijaseuruetta myös noin tuhannen euron laskulla Itämereen päätyneistä terassikalusteista. Tallink Siljan mukaan lasku on maksettu.

IS on kertonut aiemmin, että 26-vuotiaalla toimitusjohtajalla on aiempaa rikostaustaa.

Viimeisimmän tuomion mies sai keskiviikkona. Mies sai törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta 50 päivää ehdollista vankeutta.

Tuomion mukaan mies ajoi vain muutamia viikkoja ennen laivaepisodia 1,8 promillen humalassa ilman voimassaolevaa ajokorttia. Törttöily tapahtui Tampereella viime vuoden marraskuussa.