Keski-Suomeen voi tupruttaa jopa 20 senttiä lunta

Torstaina matalapaineen keskus liikkuu maan keskiosan yli itään.

Päivä on tuulinen ja etenkin maan keskivaiheilla tulee monin paikoin lumi- tai vesisadetta. Maan eteläosasta vesisateet väistyvät itään jo aamun aikana.

Matalapaine on iltapäivällä maan itäosan yllä ja idässä, sekä paikoin maan keskivaiheilla sataa vielä lunta. Maan keskiosassa lunta kertyy kapealla kaistaleella 10–20 senttimetriä. Etelässä on päivällä tuulista ja osittain aurinkoista. Lapissa sää on selkeä ja etenkin pohjoisosassa tuuli heikkoa.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 0–7 astetta, Pohjoisessa on pakkasta 1–15 astetta.

Perjantaina sää on enimmäkseen pilvipoutainen ja tuuli torstaita heikompaa. Maan länsiosaan saapuu lumisateita, jotka leviävät vähitellen koilliseen.

Päivälämpötila on lähellä torstain lukemia, mutta etelässä jäädään ylimmillään 5–6 asteeseen. Illalla lounaasta leviää runsaita vesisateita seuraavan matalapaineen saapuessa.

Lauantaina matalapaine väistyy Suomen itäpuolelle ja sää on enimmäkseen pilvinen. Etelässä sataa paikoin vettä, pohjoisessa puolestaan lunta. Tuuli kääntyy pohjoisen kantille ja kylmempää ilmaa alkaa virrata pohjoisesta.

Päivällä lämpötila on etelässä ja idässä vielä 1–5 astetta plussalla, lauantaina on jo lähes koko maassa pakkasta.