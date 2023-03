Veturinkuljettajien käynnissä oleva lakko näkyy HSL:n busseissa, jotka ovat olleet ajoittain hyvinkin täynnä.

IS uutisoi aiemmin maanantaina, että Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueen lähijunissa matkustaa normaalisti päivittäin lähes 200 000 matkustajaa. Kun junia ei ole, HSL:n bussit ovat täyttyneet.

Kaikki matkustajajunaliikenne on pysähdyksissä veturinkuljettajien lakon vuoksi nyt kolmatta päivää. Lakko kestää toistaiseksi, ja VR peruu junavuoronsa päivä kerrallaan. Lakko koskee niin kauko- kuin lähijuniakin.

HSL:n viestinnän päivystäjä Joona Packalén kertoo keskiviikkona, että ajoittain linja-autoissa esiintyvien ruuhkien ei tiedetä erityisesti pahentuneen maanantaista tai tiistaista.

Lue lisää: Tuhannet matkailijat ahtautuivat busseihin: ”kyllä siellä joutuu seisomaan”

” Hyvä nyrkkisääntö on, että varaa vuorovälin verran aikaa, jos ei pääse ensimmäiseen bussiin niin pääsee sitten seuraavalla.

Ruuhkiin kannattaa kuitenkin varautua liikenteessä.

– Paikallisesti on tilanteita, joissa ohikin ajetaan, kun bussi on täynnä, mutta ne ovat yksittäisiä linjoja ja yksittäisiä suuntia. Hyvä nyrkkisääntö on, että varaa vuorovälin verran aikaa, jos ei pääse ensimmäiseen bussiin, niin pääsee sitten seuraavalla.

Packalén kertoo, että HSL ei ole saanut merkittävästi palautetta ruuhkista.

– Tulkintamme on, että ihmiset aika hyvin ymmärtävät, että mistä se johtuu, kun junalakko on. Bussiliikennettä ei voi lisätä, kun se vaatii kuljettajia ja autoja, joita on kuitenkin rajatusti.