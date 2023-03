Suvi Kerttulan kolumni: Bussimatka eläkeläisten valtakuntiin veti hiljaiseksi

Mitä voisi tehdä nostattaakseen näitä seutuja?

Tuohan on huippuidea, ystävä sanoi, kun kuuli, että olin lähdössä Puotirundille. Mäntyharjulaisen Titta Kyllösen ideoima kolmen kylän bussikierros Savossa tutustutti lähikylien pikkupuoteihin. Yksilöllisiin, sympaattisiin ja palveluun panostaviin kauppoihin.

Bussi lähti maaliskuisena lauantaiaamuna Kerimäeltä Savonlinnaan ja jatkoi Enonkoskelle, Savonrantaan ja Punkaharjulle.

Matkalla kuulimme bussiemännän tarinoita kylistä. Moni asia tuntui tapahtuneen menneessä. Enonkoskella on toiminut eri aikoina lasitehdas, höyrysaha ja laivatelakka, mutta niitä ei enää ole. Jäljellä on vain hiljaisuus.

Enonkosken kunnassa asuu noin 1300 ihmistä, mutta lauantaiaamupäivällä kylänraitilla ei liikkunut pitkiin aikoihin ketään. Oli järkyttävän liukasta, ja satoi lunta. Mitään ei tapahtunut.

Tuntui kuin olisimme palanneet vuosikymmenten taakse. Aikaan, jolloin saattoi ottaa rennosti, eikä tarvinnut olla koko ajan tavoitettavissa. Kukaan ei juossut, hosunut eikä etuillut. Oli hyvä olla.

Enonkoskella vierailimme Maitolaituri Kahvila & Puodissa. Kahvilan toinen omistaja Kati Laukkanen on entinen poliisi, joka jätti poliisin viran aprillipäivänä 2018. Piti keksiä tekemistä. Laukkanen on ex- tarjoilija ja hänen yhtiökumppanillaan on keittiötaustaa.

”Lähdettiin puuhaamaan olohuonetta kyläläisille. Täällä on paljon vanhaa porukkaa. Ajattelimme heille kohtaamispaikkaa”, Kati Laukkanen kertoi. Haasteita on ollut, mutta yksityistilaisuudet ja mökkiläiset ovat pelastaneet.

” Tuntui kuin olisimme lomalla koko maailmasta.

Kun bussi suuntasi kohti Savonrantaa, tuntui kuin olisimme lomalla koko maailmasta. 37,5 kilometrin matkalla vastaan ei tullut kuin muutama auto. Ikkunasta näkyi valkoinen, koskematon lumi. Oli kaunista. Järvi-Suomea komeimmillaan. Surullista on, että luonnonkauniille paikoille ei ole hurjasti käyttöä talvella. Ei ole töitä eikä tulevaisuutta.

Savonrannan yhdistetyllä ylä- ja ala-asteella on 47 oppilasta. Kylänraitilla käveli eläkeläisiä, rollaattoreja työntäviä mummoja ja potkukelkkailijoita. Ulkopaikkakuntalainen näki hiipuvan kunnan, mutta Savonrannan asukkaille se on koti. Paras paikka maailmassa.

Historiallisessa Vuokalan myllyssä oli käsityöläisten ylläpitämä puoti, jota pyörittää Kädentaitajat ry talkoovoimin. Myymälän alakerrassa voi kutoa mattoa. Käsinkudottu räsymatto maksoi 30 euroa. Käsityölle ei tullut paljon hintaa. Sekin on surullista ja kertoo käsityön arvostuksesta.

Lopuksi kurvasimme vielä Punkaharjulle, Hotelli Punkaharjuun ja sen pieneen puotiin, jossa myytiin paikallisia sekä pienyrittäjien tuotteita.

” Kukaan ei juossut, hosunut eikä etuillut. Oli hyvä olla.

Mitä voisi tehdä nostaakseen näitä seutuja? Se on tuhannen taalan kysymys eduskuntavaaleissa.

Nyt monet kunnat ovat eläkeläisten valtakuntia. Mikä on meininki 20 vuoden kuluttua? Ei etätyökään kaikkea pelasta.

Todellinen sesonki on kesällä pari kuukautta. Pienistä ja vähän isoimmistakin kunnista häviävät erikoisliikkeet vauhdilla. Tyhjiä liiketiloja saa kirkonkylistä pilkkahinnalla.

”On selvä, että jos ei ole palveluita, ei ole ihmisiäkään”, enonkoskelainen kahvilayrittäjä Kati Laukkanen summasi.