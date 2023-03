Veikkauksen pelit tuottavat Suomessa keskimäärin lähes 239 euroa vuodessa asukasta kohden. Katso hakukoneesat, millainen on oman kuntasi tilanne.

Suomalaiset ovat tunnetusti pelikansa. Automaattia kokeillaan, arpaa raaputetaan ja lottoporukoihin osallistutaan. Puolet Veikkauksen pelaamisesta on jo netissä, mutta kivijalassakin raha liikkuu. Ja liikkuu paljon. IS selvitti pelimääriä alueittain. Selvisi, että jopa Suomen pienimmillä paikkakunnilla Veikkauksen peleihin laitetaan kymmeniätuhansia vuodessa.

Katso jutun lopusta kaikkien manner-Suomen kuntien pelimäärät asukaslukuun suhteutettuina.

IS selvitti Veikkaukselta tilastoja vuoden 2022 kuntakohtaista pelitappioista eli -katteista. Luvut eivät ole aivan eksakteja, vaan Veikkaus on laskenut ne niin, että peliin laitetuista rahoista on laskettu Veikkaukselle jäänyt pelikate tietyllä prosentilla. Mukana olivat arvontapelit (esimerkiksi Lotto ja Eurojackpot), kasinopelit (esimerkiksi automaatit) ja vedonlyöntipelit. Tilaston mukaan aikuiset hävisivät viime vuonna Veikkauksen rahapeleihin keskimäärin per henkilö 238,53 euroa vuodessa, eli noin 20 euroa kuukaudessa.

Kuntien välillä on suuria eroja. Yksi iso syy pelimäärien eroille on se, että ihmiset eivät pelaa aina oman kotikuntansa alueella. Pienet kauttakulkukunnat nousevat siksi asukaslukuun suhteutetuissa tilastoissa korkealle.

Yksi tällainen kunta on Kaustinen. Siellä pelattiin keskimäärin enemmän kuin missään muualla Suomessa. Kaustisella Veikkauksen peleihin hävittiin viime vuonna keskimäärin 545 euroa per asukas.

– Kaustinen on yksi esimerkki paikkakunnasta, jossa on isoja liikenneasemia, ja sen asukasluku on pieni. Ohikulkuliikenne nostaa pelaajamäärää tällaisilla paikkakunnilla, Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm sanoo.

Kaustisella pelattiin erityisen vilkkaasti vedonlyöntipelejä. Pienen asukasluvun paikkakunnilla muutamakin aktiivinen vedonlyöntipelejä ja totopelejä pelaava ihminen voi nostaa paikkakunnan keskiarvosummaa.

Vähiten Veikkauksen pelejä pelataan pienessä ja voimakkaasti lestadiolaisessa Luodon kunnassa, jossa rahapeleihin kuluu vuodessa alle 78 euroa aikuista asukasta kohden. Silti luotolaisetkin (tai paikkakunnalle pelaamaan pysähtyvät ihmiset) häviävät Luodossa Veikkaukselle keskimäärin yli neljännesmiljoonan vuodessa.

Erilaiset lotot ja arvat ovat edelleen tuottavimpia pelejä Veikkaukselle. Näistä arvontapeleistä kertyy yli puolet vuosittaisesta pelikatteesta, eli pelien tuotosta, josta on jo vähennetty maksetut voitot.

Veikkauksen tunnetuimman pelin Loton pelikate laski viime vuonna lähes kahdeksan prosenttia. Samassa ajassa Eurojackpotin pelikate kasvoi lähes 19 prosenttia. Kasvu johtui erityisesti Eurojackpotin uudistuksesta, ja sen lisäarvonnasta tiistaisin. Lisäksi Eurojackpotin maksimipäävoitto nousi 90 miljoonasta eurosta 120 miljoonaan euroon. Eurojackpot nousikin jo Loton ohi Suomessa. Sekä Loton että Eurojackpotin pelikate oli viime vuonna noin 150 miljoonaa euroa.

Veikkaus käytännössä laski tänä vuonna vaivihkaa Loton pienintä mahdollista päävoittoa miljoonaan euroon entisestä 1,2 miljoonasta. Päätös ei ole kiveenhakattu, koska se ei ole määritelty laissa, vaan Veikkaus voi määrätä potin kierroskohtaisesti.

Vedonlyönti vastaa reilusta 10 prosentista Veikkauksen pelikatetta. Automaateista sekä Veikkauksen pelipaikkojen pöytäpeleistä rahaa tulee noin kolmannes pelikatteesta. Ravintoloissa pöytäpelejä ei enää ole.

Fyysiset rahapeliautomaatit nakuttavat edelleen hurjaa tahtia, yli 18 000 euroa tunnissa. Siis joka tunti vuoden ympäri. Luvussa ovat mukana kaikki vuoden tunnit, vaikka päivittäistavarakauppojen peliautomaatit eivät ole enää viime syyskuun alusta alkaen olleet pelattavissa yöllä kello 21–09 välisenä aikana.

Veikkaus Oy:n koko vuoden 2022 tilikauden pelitoiminnan tuotto oli 1 071 miljoonaa euroa.

Veikkauksen pelit siis tuottavat yhteensä 122 000 euroa joka tunti ympäri vuorokauden laskettuna.

Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten ulkomaisten peliyhtiöiden osuus Suomen verkkorahapelaamisen pelikatteesta on ollut viime vuosina noin 30 prosenttia. Tässä luvussa on mukana pelaaminen myös ahvenanmaalaiselle Paf:ille.

Poliisihallituksen arpajaishallinnon arvio Suomen ulkopuolelle suuntautuvan verkkopelaamisen pelikatteesta on reilut 200 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa vähän yli 40 euroa per aikuinen per vuosi.

Ulkomaisillekin sivustoille suomalaiset häviävät siis laskennallisesti yli 22 000 euroa joka tunti.

Korona ja tappiorajat vaikuttaneet pelaamiseen

Veikkauksen mukaan ihmisten pelaaminen sen myyntipaikoissa ei ole palautunut samanlaiseksi kuin ennen koronaa, mutta pelikate laski silti vain 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Pelikatteesta 49,7 prosenttia tuli fyysisistä peleistä ja 50,3 prosenttia nettipelaamisesta.

Veikkauksen varsinainen liikevoitto pysyi edellisvuoteen verrattuna lähes ennallaan, ja oli 680,3 miljoonaa euroa. Veikkaus tuloutti vuonna 2022 valtiolle 716,3 miljoonaa euroa. Tämä Veikkauksen ilmoittama summa sisältää tuloksen lisäksi arpajaisveron.

Pakolliset tappiorajat ovat Veikkauksen mukaan laskeneet pelaamisen volyymia automaattipelaamisessa.

Veikkauksen omien pelipaikkojen kuponkipelaamisessa alettiin edellyttää pelaajilta tunnistautumista viime vuoden marraskuusta alkaen. Veikkaus edellyttää tunnistautumista kaikkien kuponkipelien pelaamisessa jo 15.5.2023 alkaen. Tunnistautumisen vaatiminen perustuu arpajaislakiin.

Myös raaputusarvat tulevat lain mukaan tunnistautumisen piiriin viimeistään vuoden 2024 alusta. Tunnistautuneen pelaamisen osuus kaikesta Veikkaus Oy:n pelaamisesta vuonna 2022 oli jo lähes 80 prosenttia.

Apua peliriippuvuuteen saat esimerkiksi osoitteesta peluuri.fi tai Peluurin numerosta 0800 100 101. Avoinna ma–pe kello 12–18. Soittaminen on maksutonta eikä nimeään tarvitse kertoa. Peluurin chat avoinna ma, ke ja pe kello 12–15.

Jos taulukko ei näy alla, katso se

tästä linkistä

.

Manner-Suomen kuntien pelikatteet

Laskennalliset kuntakohtaiset pelikatteet eli -tappiot.