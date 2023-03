Helsinkiläinen Raimo, 67, halusi säästää ja osti Tallinkin risteilyn Turusta Ruotsiin – maksoi lopulta yli triplasti

– Emme oikein voineet jäädä tänne odottelemaan.

Helsinkiläinen Raimo Karppinen, 67, päätti lähteä vaimonsa kanssa autolla Ruotsin kautta Saksaan parin viikon matkalle.

Pariskunta vertasi laivamatkojen hintoja ja totesi, että Turun kautta tulee edullisemmaksi matkustaa Ruotsiin.

Turusta laivalippu maksoi hytteineen ja auton kuljetuksineen noin 80 euroa, kun taas Helsingistä lippu olisi maksanut niin Tallink Siljalla kuin Viking Linellä ainakin 200 euroa.

Pariskunta lähti sunnuntaina hyvissä ajoin Helsingistä autolla kohti Turkua, josta Tallinkin Baltic Princess -aluksen piti lähteä kello 18.30 kohti Kapellskäriä.

He olivat pari tuntia ennen laivan lähtöä autojonossa odottamassa laivaan pääsyä, eivätkä tienneet mitään matkan peruuntumisesta.

Lue lisää: Telakalta palaamassa olleessa Baltic Princessissä tekninen vika – jää laituriin

Raimo Karppisen mielestä palvelu oli suorastaan törkeää.

– Me ehdittiin olla jonossa 10–15 minuuttia, kun ensimmäisen auton kohdalle tuli laivayhtiön mies, joka kertoi hänelle, ettei laiva lähde, mutta tämä laivayhtiön mies ei kertonut siitä kenellekään muulle.

Raimo Karppinen katseli, miten hänen takanaan kaksi miestä meni kyselemään laivan kohtalosta. Sen jälkeen miehet alkoivat huudella, ettei laiva lähde minnekään.

Karppisen tietojen mukaan laivaan oli tullut tekninen vika.

” Jos meillä ei olisi ollut tietokonetta mukana, emme olisi saaneet tätäkään laivamatkaa.

Kun selvisi, ettei Tallinkin alus liikennöi sunnuntai-iltana, Raimo Karppinen lähti kysymään Viking Linelta paikkaa. Viking oli myyty loppuun eikä aluksella olisi ollut vapaita autopaikkoja.

Sen jälkeen Raimo Karppiselle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin lähteä Naantaliin, josta lähtee kello 22.30 Finnlinesin roro-alus Kapellskäriin.

– Jos meillä ei olisi ollut tietokonetta mukana, emme olisi saaneet tätäkään laivamatkaa.

Naantalin satamassa ei ole minkäänlaisia palveluita eikä terminaalia, josta voisi ostaa laivalippua.

Hintaa uudelle yhteydelle tuli rutkasti alkuperäistä, säästömielessä hankittua lippua enemmän. Parikunta joutui maksamaan Naantali-Kapellskär matkasta 256 euroa.

– Tallinkilta tuli viestiä, että korvauksista lähetetään maanantaina tietoa. Mutta meillä on Saksasta varattu koko viikon ajaksi hotellit, ne on maksettu, ja Ruotsista on maksettu yksi hotelli. Emme oikein voi jäädä tänne Suomeen odottelemaan.

” Jos oltaisiin saatu tietoa sopivassa vaiheessa Turkuun ajaessa, oltaisiin voitu hypätä Hangossa Stena Linen kyytiin.

Raimo Karppinen sanoo, että on mielenkiintoista nähdä, kuka maksaa ja mitä maksaa.

– Meillä on matkavakuutus, mutta oletan, että Tallinkin pitää maksaa koko lysti. Ainakin matkahomma.

Raimo Karppinen harmittelee, ettei Tallink lähettänyt aikaisemmin viestiä matkan peruuntumista. Hän olisi päässyt halvemmalla, jos olisi hankkinut laivamatkan Ruotsiin suoraan Helsingistä.

– Tai jos oltaisiin saatu tietoa sopivassa vaiheessa Turkuun ajaessa, oltaisiin voitu hypätä Hangossa Stena Linen kyytiin.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että risteily piti perua, sillä Tallinkin Baltic Princessin automaatio-ohjaus­järjestelmän softassa ilmeni vikaa.

Järjestelmään oli tehty päivitys ja siinä oli tehty virheitä.

Nöjd kertoo, että varustamo lähetti tekstiviestin kaikille matkan varanneille 2,5 tuntia ennen lähtöä. Tekstiviesti lähti heti, kun varustamo teki päätöksen, ettei Baltic Princess pääse lähtemään.

– Tietysti on mahdollista, ettei joku ole saanut tekstiviestiä tai ei ole sitä lukenut.

Satamassa on Nöjdin mukaan ollut henkilökuntaa opastamassa matkan varanneita. Henkilökuntaa olisi Nöjdin mukaan pitänyt olla myös neuvomassa autolla laivaan pyrkiviä.

Laivavuoron peruuntumisen vuoksi Raimo Karppisen laivamatka kallistui noin 80 eurosta 256 euroon, minkälaista korvausta matkustaja voi saada?

– Meihin voi olla jälkikäteen yhteydessä. Me käsittelemme hakemukset tapauskohtaisesti.

Otsikkoa korjattu 19.3.2023 kello 22.32. Kun Karppisen matka Ruotsiin kallistui noin 80 eurosta 256 euroon, hän maksoi reissusta yli triplasti aikomaansa enemmän. Ei siis tuplasti niin kuin otsikossa alun perin kerrottiin.